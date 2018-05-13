Магазинные воришки, 2018

Хирокадзу Корээда уже известен фестивальному зрителю своими работами («Сын в отца», «Третье убийство»). На этот раз режиссер снял драму о том, как сильно может изменится жизнь семьи под влиянием одного только человека. В фильме снялись Кирин Кики («Пришелец из будущего», «Отважное сердце»), Рири Фрэнки («Страшная воля богов», «Дитя чудовища»), Сосукэ Икэмацу («Последний самурай», «Чингисхан»), Сакура Андо («Наруто: Ураганные хроники», «Откровение любви»), Моэми Катаяма, Кэнго Кора («Норвержский лес», «Гокусен»), Акира Эмото («Атака на Пёрл-Харбор», «Извещение о смерти»).
По сюжету фильма «Магазинные воришки» рабочий Осаму и его сын любят воровать в магазинах, так как их семья сводит концы с концами - все домочадцы живут по большей части только на пенсию бабушки. Однажды, взвращаясь домой после кражи, они подбирают на улице маленькую замершую девочку, от чего их некогда дружная семья начинает разваливаться.
- Хирокадзу Корээда уже получил приз жюри Канн в 2013 году
- Фильм был удостоен золотой пальмовой ветви на Каннах в 2018 году
- Съемки фильма проходили в Токио
- По словам режиссера, на некоторые сцены его вдохновили факты его биографии
Небольшая семья бедного японского рабочего живет практически только на пенсию бабушки, поэтому некоторые из родственников иногда подворовывают в магазинах. Однажды, возвращаясь домой после очередной кражи, глава семейства подбирает на улице маленькую девочку. Жена встречает находку нерадостно, но все же принимает ребенка. Скромное финансовое положение не мешает дружной семье жить счастливо, но вдруг по телевизору они видят объявление о пропавшей девочке, и с этого момента в их жизни начинаются серьезные проблемы.