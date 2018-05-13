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Магазинные воришки Магазинные воришки
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Manbiki kazoku / Shoplifters

Магазинные воришки, 2018

2018 / Япония
7.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Японский фильм о семье, которая находится на грани бедности и принимает к себе найденыша - маленькую девочку
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хирокадзу Корээда уже известен фестивальному зрителю своими работами («Сын в отца», «Третье убийство»). На этот раз режиссер снял драму о том, как сильно может изменится жизнь семьи под влиянием одного только человека. В фильме снялись Кирин Кики («Пришелец из будущего», «Отважное сердце»), Рири Фрэнки («Страшная воля богов», «Дитя чудовища»), Сосукэ Икэмацу («Последний самурай», «Чингисхан»), Сакура Андо («Наруто: Ураганные хроники», «Откровение любви»), Моэми Катаяма, Кэнго Кора («Норвержский лес», «Гокусен»), Акира Эмото («Атака на Пёрл-Харбор», «Извещение о смерти»).

По сюжету фильма «Магазинные воришки» рабочий Осаму и его сын любят воровать в магазинах, так как их семья сводит концы с концами - все домочадцы живут по большей части только на пенсию бабушки. Однажды, взвращаясь домой после кражи, они подбирают на улице маленькую замершую девочку, от чего их некогда дружная семья начинает разваливаться. 

- Хирокадзу Корээда уже получил приз жюри Канн в 2013 году

- Фильм был удостоен золотой пальмовой ветви на Каннах в 2018 году

- Съемки фильма проходили в Токио

- По словам режиссера, на некоторые сцены его вдохновили факты его биографии

Небольшая семья бедного японского рабочего живет практически только на пенсию бабушки, поэтому некоторые из родственников иногда подворовывают в магазинах. Однажды, возвращаясь домой после очередной кражи, глава семейства подбирает на улице маленькую девочку. Жена встречает находку нерадостно, но все же принимает ребенка. Скромное финансовое положение не мешает дружной семье жить счастливо, но вдруг по телевизору они видят объявление о пропавшей девочке, и с этого момента в их жизни начинаются серьезные проблемы.

7.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 ноября 2018
Премьера онлайн 1 февраля 2019
Премьера в мире 13 мая 2018
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Хирокадзу Корээда
Хирокадзу Корээда
В ролях
Кирин Кики
Кирин Кики
Рири Фрэнки
Рири Фрэнки
Сосукэ Икэмацу
Сосукэ Икэмацу
Сакура Андо
Сакура Андо
Моэми Катаяма
Моэми Катаяма
Все актеры и съемочная группа
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Магазинные воришки
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Семья Сибата живут бедно – настолько, что отец Осаму и его сын Шота периодически воруют в магазине по хитрой изобретательной схеме, которая включает в себя интересное взаимодействие, взаимное прикрытие и коммуникацию на уровне жестов. Возвращаясь с очередного «дела», они замечают на улице маленькую и продрогшую девочку: Юри не очень любят её родители, поэтому, недолго думая, её принимают в тесные ряды новой семьи – и пусть Сибата живут на пенсию бабушки, но зато у них…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Хирокадзу Корээда разрабатывает для Netflix фильм и сериал Новые проекты постановщика, по его словам, не будут похожи на то, что он снимал раньше.
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10 ноября 2021 17:12
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