Магазинные воришки, 2018

Хирокадзу Корээда уже известен фестивальному зрителю своими работами («Сын в отца», «Третье убийство»). На этот раз режиссер снял драму о том, как сильно может изменится жизнь семьи под влиянием одного только человека. В фильме снялись Кирин Кики («Пришелец из будущего», «Отважное сердце»), Рири Фрэнки («Страшная воля богов», «Дитя чудовища»), Сосукэ Икэмацу («Последний самурай», «Чингисхан»), Сакура Андо («Наруто: Ураганные хроники», «Откровение любви»), Моэми Катаяма, Кэнго Кора («Норвержский лес», «Гокусен»), Акира Эмото («Атака на Пёрл-Харбор», «Извещение о смерти»).

По сюжету фильма «Магазинные воришки» рабочий Осаму и его сын любят воровать в магазинах, так как их семья сводит концы с концами - все домочадцы живут по большей части только на пенсию бабушки. Однажды, взвращаясь домой после кражи, они подбирают на улице маленькую замершую девочку, от чего их некогда дружная семья начинает разваливаться.