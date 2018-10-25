Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Репродукция Репродукция
Киноафиша Фильмы Репродукция
Replicas

Репродукция, 2017

2017 / США
6.1 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Ученый пытается воскресить свою семью
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром фильма «Репродукция» выступил Джеффри Начманофф, который участвовал в создании сценария к уже культовому фильму-катастрофе «Послезавтра». Поэтому если вам понравился фильм Роланда Эммериха, вам будет интересно посмотреть картину от одного из его создателей. Главные роли в нём сыграли Киану Ривз («Матрица», «Как женить холостяка»), Элис Ив («Стартрек: Возмездие», «Ворон»), Эмили Элин Линд («Джеки и Райан») и другие. 

Фильм «Репродукция» рассказывает историю одного учёного-биолога, потерявшего всю свою семью после чудовищной автокатастрофы. Он никак не может справиться с потерей и не находит себе места от горя нигде, кроме как в работе. И однажды его посещает одна идея, как вернуть семью, однако ради её осуществления ему придётся нарушить законы не только своей страны, но также и самой природы.

- Бюджет картины составил 30 миллионов долларов.

- «Репродукция» — первый полнометражный фильм режиссёра Джеффри Начманоффа после десятилетнего перерыва.

- Премьера фильма «Репродукция» состялась на международном кинофестивале в Торонто.

Талантливый ученый-биолог теряет в автокатастрофе свою семью. Одержимый желанием вернуть к жизни жену и детей, он преступает законы научной этики и самой природы. Но когда информация о первой в мире репродукции человека доходит до властей, на ученого и воскрешенных им близких начинается охота.

 

6.1 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 25 октября 2018
Премьера онлайн 22 апреля 2019
Премьера в мире 25 октября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джеффри Начманофф
Джеффри Начманофф
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Элис Ив
Элис Ив
Томас Миддлдитч
Томас Миддлдитч
Джон Ортис
Джон Ортис
Эмили Элин Линд
Эмили Элин Линд
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Психологические триллеры Психологические триллеры
Постер фильма Репродукция 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Уилл Фостер (Киану Ривз) пропадает на работе, дни и ночи он проводит в лаборатории BIONYNE, пытаясь осуществить «перенос» сознания человека на принципиально другой носитель. Из мозга донора он извлекает необходимые ему данные и загружает их в «мозг» андроида. По идее, в механическом теле должен очнуться человек, или у робота пробудится самосознание. В общем, Уилл играет в бога и свято верит, что идет по правильному пути, ведь он едва ли не протаптывает дорогу к…
Читать
Владимир Ровенский 28 октября 2018, 09:28
Отличный фильм, который заставляет задуматься о жизни! Понравился.
Елена Глызина 1 ноября 2018, 17:58
РЕПРОДУКЦИЯ
Возвращение с того света, или, делает ли нейрохимия человека человеком.
В главной роли Киану Ривз, и это большой плюс. Фильм посмотрела… Читать дальше…
Отзывы Написать
47 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Репродукция
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Не только «Кошки»: стали известны номинанты на «Золотую малину» «Награды» вручат за день до «Оскара» - 8 февраля.
Написать
13 января 2020 11:28
Киану Ривз воскрешает жену и детей в трейлере фильма «Репродукция» Киану Ривз появился в первом дублированном трейлере научно-фантастической драмы «Репродукция». Звезда «Матрицы» сыграл нейробиолога, чья семья погибла в автомобильной
Написать
11 октября 2018 15:28
Киану Ривз в трейлере фантастической драмы «Репродукция» Почти год прошел с тех пор, как в сети появился первый трейлер фантастической ленты «Репродукция» с Киану Ривзом в главной роли. И только сейчас студия Entertainment Studios выпустила
Написать
19 сентября 2018 14:55
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
teaser trailer
Teaser trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши