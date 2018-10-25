Репродукция, 2017

Режиссёром фильма «Репродукция» выступил Джеффри Начманофф, который участвовал в создании сценария к уже культовому фильму-катастрофе «Послезавтра». Поэтому если вам понравился фильм Роланда Эммериха, вам будет интересно посмотреть картину от одного из его создателей. Главные роли в нём сыграли Киану Ривз («Матрица», «Как женить холостяка»), Элис Ив («Стартрек: Возмездие», «Ворон»), Эмили Элин Линд («Джеки и Райан») и другие.

Фильм «Репродукция» рассказывает историю одного учёного-биолога, потерявшего всю свою семью после чудовищной автокатастрофы. Он никак не может справиться с потерей и не находит себе места от горя нигде, кроме как в работе. И однажды его посещает одна идея, как вернуть семью, однако ради её осуществления ему придётся нарушить законы не только своей страны, но также и самой природы.