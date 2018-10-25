Репродукция, 2017

Режиссёром фильма «Репродукция» выступил Джеффри Начманофф, который участвовал в создании сценария к уже культовому фильму-катастрофе «Послезавтра». Поэтому если вам понравился фильм Роланда Эммериха, вам будет интересно посмотреть картину от одного из его создателей. Главные роли в нём сыграли Киану Ривз («Матрица», «Как женить холостяка»), Элис Ив («Стартрек: Возмездие», «Ворон»), Эмили Элин Линд («Джеки и Райан») и другие.
Фильм «Репродукция» рассказывает историю одного учёного-биолога, потерявшего всю свою семью после чудовищной автокатастрофы. Он никак не может справиться с потерей и не находит себе места от горя нигде, кроме как в работе. И однажды его посещает одна идея, как вернуть семью, однако ради её осуществления ему придётся нарушить законы не только своей страны, но также и самой природы.
- Бюджет картины составил 30 миллионов долларов.
- «Репродукция» — первый полнометражный фильм режиссёра Джеффри Начманоффа после десятилетнего перерыва.
- Премьера фильма «Репродукция» состялась на международном кинофестивале в Торонто.
Талантливый ученый-биолог теряет в автокатастрофе свою семью. Одержимый желанием вернуть к жизни жену и детей, он преступает законы научной этики и самой природы. Но когда информация о первой в мире репродукции человека доходит до властей, на ученого и воскрешенных им близких начинается охота.
Возвращение с того света, или, делает ли нейрохимия человека человеком.
В главной роли Киану Ривз, и это большой плюс. Фильм посмотрела… Читать дальше…