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Непотопляемые Непотопляемые
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Sink Or Swim

Непотопляемые, 2018

2018 / Франция
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Комедия о том, как мужчины решили заняться синхронным плаванием
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Непотопляемые», так же известный как «Sink or Swim», снял Жиль Лепуш. Эту комедию помогли воплотить такие актёры как: Ноэ Абита («Ава»), Матьё Амальрик («Призраки Исмаэля», «Закон джунглей»), Жан-Юг Англад («Граница», «Субура»), Лейла Бахти («Пророк», «Всё то, что сверкает»), Гийом Кане («Кровные узы», «Прошлой ночью в Нью-Йорке»), Сэм Шемуль («Попробуй подкати»), Мелани Дотей («Не зарекайся», «R.T.T.«), Виржини Эфира («Притворись моим парнем», «Любовь не по размеру», «Непобедимые»), Андерз Эйде (сериал «Чёрное зеркало», «Мутная вода»), Марина Фоис («Миллион лет до нашей эры», «Развод по-французски»).

Первый фильм Жиля Лепуша, рассказывающий нам историю о 7 мужчинах в возрасте около 40 лет, которые удерживаются на плаву в потоке жизни. Их связывает только одно — синхронное плавание. Фильм рассказывает о поиске решения такой проблемы как гендерные стереотипы. Как же найти страсть к жизни, когда вокруг одни осуждения? Во всём этом мужчинам поможет тренер бассейна, которую играет Лейла Бехти. 7 взрослых гномов и жестокая Белоснежка заставят каждого зрителя, если не смеяться, то непринужденно улыбнуться точно.

— Французская комедия Жиля Лепуша, предварительно прошедшая просмотр на Каннском кинофестивале.

— Продюсер Патрик Кине утверждает, что фильм — это не просто «суфле», но глубокое исследование того, что переживают мужчины средних лет.

—  Фильм продемонстрировал один из самых лучших стартов во Франции в 2018 году.

Настоящие мужчины никогда не сдаются, и если уж решили чем-то всерьез увлечься, то их ничто не остановит. Вот и во Франции великолепная семерка собирается вместе, чтобы сбежать от тягот обыденной взрослой жизни совершенно неожиданным образом. Ведь когда проблемы тянут ко дну, важно оставаться непотопляемыми!

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 декабря 2018
Премьера онлайн 22 мая 2019
Премьера в мире 13 мая 2018
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
В ролях
Ноэ Абита
Ноэ Абита
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Жан-Юг Англад
Жан-Юг Англад
Лейла Бехти
Лейла Бехти
Гийом Кане
Гийом Кане
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Непотопляемые 2 постера
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Непотопляемые
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Наша рецензия
Бертран (Матьё Амальрик) два года ждет заветную должность. И в гордом ожидании не приносит в семейный бюджет хоть сколько-то ощутимый вклад. Сын его возненавидел и, мягко говоря, не гордится папой, проводящим дни на диване. Зато родне его терпеливой и любящей жены (Марина Фоис) хорошо – глядя на утопающего в депрессии мужчину, парочка со стабильным заработком захлёбывается в желчи и самолюбовании. Тут вам и сплетни, и помощь во имя подтверждения собственной значимости, и…
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Андрей 15 июня 2020, 00:31
7 баллов из 10ти!
на мой взгляд, типичный лёгкий французский фильм!
не такой, конечно, как Блондин или Фантомас, но...
на один раз посмотреть можно.
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11 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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