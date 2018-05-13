Непотопляемые, 2018

Фильм «Непотопляемые», так же известный как «Sink or Swim», снял Жиль Лепуш. Эту комедию помогли воплотить такие актёры как: Ноэ Абита («Ава»), Матьё Амальрик («Призраки Исмаэля», «Закон джунглей»), Жан-Юг Англад («Граница», «Субура»), Лейла Бахти («Пророк», «Всё то, что сверкает»), Гийом Кане («Кровные узы», «Прошлой ночью в Нью-Йорке»), Сэм Шемуль («Попробуй подкати»), Мелани Дотей («Не зарекайся», «R.T.T.«), Виржини Эфира («Притворись моим парнем», «Любовь не по размеру», «Непобедимые»), Андерз Эйде (сериал «Чёрное зеркало», «Мутная вода»), Марина Фоис («Миллион лет до нашей эры», «Развод по-французски»).
Первый фильм Жиля Лепуша, рассказывающий нам историю о 7 мужчинах в возрасте около 40 лет, которые удерживаются на плаву в потоке жизни. Их связывает только одно — синхронное плавание. Фильм рассказывает о поиске решения такой проблемы как гендерные стереотипы. Как же найти страсть к жизни, когда вокруг одни осуждения? Во всём этом мужчинам поможет тренер бассейна, которую играет Лейла Бехти. 7 взрослых гномов и жестокая Белоснежка заставят каждого зрителя, если не смеяться, то непринужденно улыбнуться точно.
— Французская комедия Жиля Лепуша, предварительно прошедшая просмотр на Каннском кинофестивале.
— Продюсер Патрик Кине утверждает, что фильм — это не просто «суфле», но глубокое исследование того, что переживают мужчины средних лет.
— Фильм продемонстрировал один из самых лучших стартов во Франции в 2018 году.
Настоящие мужчины никогда не сдаются, и если уж решили чем-то всерьез увлечься, то их ничто не остановит. Вот и во Франции великолепная семерка собирается вместе, чтобы сбежать от тягот обыденной взрослой жизни совершенно неожиданным образом. Ведь когда проблемы тянут ко дну, важно оставаться непотопляемыми!
на мой взгляд, типичный лёгкий французский фильм!
не такой, конечно, как Блондин или Фантомас, но...
на один раз посмотреть можно.