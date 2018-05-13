Непотопляемые, 2018

Фильм «Непотопляемые», так же известный как «Sink or Swim», снял Жиль Лепуш. Эту комедию помогли воплотить такие актёры как: Ноэ Абита («Ава»), Матьё Амальрик («Призраки Исмаэля», «Закон джунглей»), Жан-Юг Англад («Граница», «Субура»), Лейла Бахти («Пророк», «Всё то, что сверкает»), Гийом Кане («Кровные узы», «Прошлой ночью в Нью-Йорке»), Сэм Шемуль («Попробуй подкати»), Мелани Дотей («Не зарекайся», «R.T.T.«), Виржини Эфира («Притворись моим парнем», «Любовь не по размеру», «Непобедимые»), Андерз Эйде (сериал «Чёрное зеркало», «Мутная вода»), Марина Фоис («Миллион лет до нашей эры», «Развод по-французски»).

Первый фильм Жиля Лепуша, рассказывающий нам историю о 7 мужчинах в возрасте около 40 лет, которые удерживаются на плаву в потоке жизни. Их связывает только одно — синхронное плавание. Фильм рассказывает о поиске решения такой проблемы как гендерные стереотипы. Как же найти страсть к жизни, когда вокруг одни осуждения? Во всём этом мужчинам поможет тренер бассейна, которую играет Лейла Бехти. 7 взрослых гномов и жестокая Белоснежка заставят каждого зрителя, если не смеяться, то непринужденно улыбнуться точно.