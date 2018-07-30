Кристофер Робин, 2018

Добрые детские сказки всегда найдут своего зрителя - видимо, именно так решил мастер совсем другого

жанра Марк Форстер («Война миров Z», «Проповедник с пулеметом») и пошел снимать семейное кино по мотивам классической сказки о Винни Пухе. Главные роли в фильме исполнили Хейли Этвелл («Черное зеркало», «Агент Картер»), Юэн МакГрегор («Крупная рыба», «На игле»), Марк Гейтисс («Шерлок», «Гонка века»).

Перед нами новая версия жизни Кристофера Робина - герой детской сказки вырос и окунулся в реальную жизнь. Здесь все серо и скучно, на работе рутина, неприятные происшествия, сложные решения, времени на то, чтобы побыть с семьей и наслаждаться жизнью катастрофически не хватает. Именно в этот период он встречает в лесу своего старого друга - медвежонка по имени Винни. Тот - живое напоминание о радостях жизни, приключениях детства и обо всем том, о чем взрослый Кристофер уже забыл. Вместе им предстоит пережить еще одно приключение - ведь не смотря на все дедлайны и проблемы, когда Стоакровый лес переживает свои сложности, Робин должен спешить на помощь потерявшимся друзьям. Именно так он может вернуть и себе возможность распоряжаться своим временем и найти потерянной в рутине счастье.