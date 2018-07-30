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Кристофер Робин Кристофер Робин
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Christopher Robin

Кристофер Робин, 2018

2018 / США
7.5 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Семейный фильм с Юэном МакГрегором в главной роли о повзрослевшем Кристофере Робине и его новых приключениях с Винни Пухом и друзьями
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Причины посмотреть Факты О фильме

Добрые детские сказки всегда найдут своего зрителя - видимо, именно так решил мастер совсем другого 
 жанра Марк Форстер («Война миров Z», «Проповедник с пулеметом») и пошел снимать семейное кино по мотивам классической сказки о Винни Пухе. Главные роли в фильме исполнили Хейли Этвелл («Черное зеркало», «Агент Картер»), Юэн МакГрегор («Крупная рыба», «На игле»), Марк Гейтисс («Шерлок», «Гонка века»). 

Перед нами новая версия жизни Кристофера Робина - герой детской сказки вырос и окунулся в реальную жизнь. Здесь все серо и скучно, на работе рутина, неприятные происшествия, сложные решения, времени на то, чтобы побыть с семьей и наслаждаться жизнью катастрофически не хватает. Именно в этот период он встречает в лесу своего старого друга - медвежонка по имени Винни. Тот - живое напоминание о радостях жизни, приключениях детства и обо всем том, о чем взрослый Кристофер уже забыл. Вместе им предстоит пережить еще одно приключение - ведь не смотря на все дедлайны и проблемы, когда Стоакровый лес переживает свои сложности, Робин должен спешить на помощь потерявшимся друзьям. Именно так он может вернуть и себе возможность распоряжаться своим временем и найти потерянной в рутине счастье. 

- Фильм основан на книгах Алана Милна о Винни-Пухе 

- Премьера фильма в России 2 августа - на день раньше премьеры в США 

- Съемки проходили в 2017 году в Великобритании 

- Медвежонка озвучил Джим Каммингс — голос Винни-Пуха в нескольких мультсериалах

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства - медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

7.5 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 2 августа 2018
Премьера онлайн 6 ноября 2018
Премьера в мире 30 июля 2018
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Марк Форстер
Марк Форстер
В ролях
Хейли Этвелл
Хейли Этвелл
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Марк Гэтисс
Марк Гэтисс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кристофер Робин 13 постеров
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Кристофер Робин смотреть онлайн

Кристофер Робин
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Наша рецензия
Нельзя просто так взять и уволить детство. Оно всегда будет ждать нас на детских рисунках, в местах, где мы веселились, и в коробке с игрушками где-то на чердаке. Или, как это было в случае с Кристофером Робином, в Большом лесу. Это уже можно выделить как самостоятельный поджанр - «Как повзрослевший герой возвращается к своим истокам и переосмысливает свою жизнь». Но в традиционных драмах с элементами комедии или трагедии наоборот переосмысление происходит за счёт вполне объяснимых…
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Богдан Никифоров 5 августа 2018, 01:10
хороший добрый фильм
79153322003k 8 августа 2018, 20:39
Я в ужасе. Думала детская сказка,а увидела мрачную, неприятную,депрессивную картину для... вообще неизвестно, для Кого это сняли. Полный провал!
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49 голосов
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