Грецкий орешек, 2018

Сценарист и режиссёр сериалов Стас Иванов («Спасти босса», «Васильки для Василисы») пробует себя в большом кино с комедией «Грецкий орешек» о странном приключении в Грецию. Главные роли исполнили Кирилл Каганович («Света с того света», «Как меня зовут»), Антон Васильев («Невский», «Новогодняя жена») и Александр Робак («Степные дети», «Географ глобус пропил»).
Фильм рассказывает нам о парне по имени Артур и его резким переменам в жизни. Сначала кажется, что у молодого человека всё прекрасно – он популярен, не глуп, молод. Но вот его избранница не согласна с данным описанием и достаёт парня до такой степени, что он решает уехать отдыхать в Грецию, где его ждут неожиданные приключения с мафией и море авантюрных проделок.
- Фильм снят по роману Алекса Дубаса «Правила аквастопа»
- Слоган фильма: «Посмотрел – как в отпуск съездил»
- Фильм стал режиссёрским дебютом Стаса Иванова
- Оператор Морад Абдель Фаттах ранее уже работал с режиссёром на проектах «Спасти босса» и «Васильки для Василисы»
Кажется, что у Артура всё хорошо. Он молод, остроумен, ведет свое шоу на модном радио, живет с красавицей, на которой собирается жениться. Но! Его избранница вынесла ему мозг. И внезапная страсть к поиску себя подталкивает молодого человека сбежать в Грецию! Там он быстро находит друзей. Вместе они вытворяют такое, что даже местные мафиози не могут пройти мимо. Целая вереница событий и случайностей, опасные и неожиданные моменты поворачивают отпуск совсем в другое русло… Яркая, авантюрная комедия, настоящее путешествие в страну Олимпийского огня и богически красивых дочерей главного греческого мафиози!