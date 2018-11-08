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Грецкий орешек Грецкий орешек
Киноафиша Фильмы Грецкий орешек

Грецкий орешек, 2018

2018 / Россия
5.5 Оцените
13 голосов
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Фильм с Александром Робаком и Кириллом Когановичем о приключениях русских мужиков в Греции
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сценарист и режиссёр сериалов Стас Иванов («Спасти босса», «Васильки для Василисы») пробует себя в большом кино с комедией «Грецкий орешек» о странном приключении в Грецию. Главные роли исполнили Кирилл Каганович («Света с того света», «Как меня зовут»), Антон Васильев («Невский», «Новогодняя жена») и Александр Робак («Степные дети», «Географ глобус пропил»).

Фильм рассказывает нам о парне по имени Артур и его резким переменам в жизни. Сначала кажется, что у молодого человека всё прекрасно – он популярен, не глуп, молод. Но вот его избранница не согласна с данным описанием и достаёт парня до такой степени, что он решает уехать отдыхать в Грецию, где его ждут неожиданные приключения с мафией и море авантюрных проделок.

- Фильм снят по роману Алекса Дубаса «Правила аквастопа»

- Слоган фильма: «Посмотрел – как в отпуск съездил»

- Фильм стал режиссёрским дебютом Стаса Иванова

- Оператор Морад Абдель Фаттах ранее уже работал с режиссёром на проектах «Спасти босса» и «Васильки для Василисы»

Кажется, что у Артура всё хорошо. Он молод, остроумен, ведет свое шоу на модном радио, живет с красавицей, на которой собирается жениться. Но! Его избранница вынесла ему мозг. И внезапная страсть к поиску себя подталкивает молодого человека сбежать в Грецию! Там он быстро находит друзей. Вместе они вытворяют такое, что даже местные мафиози не могут пройти мимо. Целая вереница событий и случайностей, опасные и неожиданные моменты поворачивают отпуск совсем в другое русло… Яркая, авантюрная комедия, настоящее путешествие в страну Олимпийского огня и богически красивых дочерей главного греческого мафиози!

5.5 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 ноября 2018
Премьера в мире 8 ноября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Russian Film Group
Режиссер
Стас Иванов
Стас Иванов
В ролях
Кирилл Каганович
Кирилл Каганович
Полина Толстун
Полина Толстун
Александр Робак
Александр Робак
Антон Васильев
Антон Васильев
Михаил Пшеничный
Михаил Пшеничный
Все актеры и съемочная группа
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Грецкий орешек
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
С приходом холодов и зимы русскому человеку прямо требуются фильмы и музыкальное сопровождение, которые отправят его обратно в отпуск. Там где было тепло, были волны и алкоголь в хорошей компании. Каждый год кинематографисты придумывают новую историю о том, как наши туристы отправились покорять очередную страну, обычно это бывает Турция, но иногда возникают и исключения. Например, как в только вышедшем «Орешке» добавляется Греция. Кадр из фильма «Грецкий…
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Юра Шулаков 22 октября 2018, 09:44
Посмотреть однозначно хочется. Такой на полном позитиве намечается фильм
Алена Мареева 7 ноября 2018, 00:45
Я тоже жду этот фильм! Мне нравятся эти актеры в домашнем аресте!
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13 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Александр Робак рассказал Киноафише.Инфо про новый фильм «Грецкий орешек» в рамках презентаций на Кинорынке в Сочи Вчера, 05.06.2018, на 106-м Кинорынке в Сочи прошла презентация фильма «Грецкий орешек» - легкой комедии о зарубежных приключениях оказавшейся не в том месте не в то время троице русских
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7 июня 2018 13:27
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