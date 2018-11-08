Грецкий орешек, 2018

Сценарист и режиссёр сериалов Стас Иванов («Спасти босса», «Васильки для Василисы») пробует себя в большом кино с комедией «Грецкий орешек» о странном приключении в Грецию. Главные роли исполнили Кирилл Каганович («Света с того света», «Как меня зовут»), Антон Васильев («Невский», «Новогодняя жена») и Александр Робак («Степные дети», «Географ глобус пропил»).

Фильм рассказывает нам о парне по имени Артур и его резким переменам в жизни. Сначала кажется, что у молодого человека всё прекрасно – он популярен, не глуп, молод. Но вот его избранница не согласна с данным описанием и достаёт парня до такой степени, что он решает уехать отдыхать в Грецию, где его ждут неожиданные приключения с мафией и море авантюрных проделок.