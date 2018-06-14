Монстры на каникулах 3: Море зовет, 2018

«Монстры на каникулах 3» снял автор первых двух частей Генндий Тартаковский («Самурай Джек»). К озвучению вернулся звездный состав с Адамом Сэндлером («Любовь, сбивающая с ног», «Большой папа», «50 первых поцелуев»), певицей Селеной Гомес («Неуправляемый», «Рамона и Бизус») и Энди Сэмбергом («Бруклин 9-9», «Люблю тебя, чувак»).

Мультфильм расскажет о новых приключениях семейки Дракулы. Он и его дочь Мэвис отправляются в долгожданный отпуск. Однако для дочери Дракулы эта поездка оборачивается кошмаром, ведь ее отец влюбляется в капитана корабля, загадочную женщину по имени Эрика, которая не нравится Мэвис. Дракула и не подозревает, что его новая возлюбленная - потомок Ван Хельсинга, который всегда был врагом вампиров. Теперь Дракула и его семья оказываются в большой опасности.