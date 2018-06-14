Монстры на каникулах 3: Море зовет, 2018

«Монстры на каникулах 3» снял автор первых двух частей Генндий Тартаковский («Самурай Джек»). К озвучению вернулся звездный состав с Адамом Сэндлером («Любовь, сбивающая с ног», «Большой папа», «50 первых поцелуев»), певицей Селеной Гомес («Неуправляемый», «Рамона и Бизус») и Энди Сэмбергом («Бруклин 9-9», «Люблю тебя, чувак»).
Мультфильм расскажет о новых приключениях семейки Дракулы. Он и его дочь Мэвис отправляются в долгожданный отпуск. Однако для дочери Дракулы эта поездка оборачивается кошмаром, ведь ее отец влюбляется в капитана корабля, загадочную женщину по имени Эрика, которая не нравится Мэвис. Дракула и не подозревает, что его новая возлюбленная - потомок Ван Хельсинга, который всегда был врагом вампиров. Теперь Дракула и его семья оказываются в большой опасности.
- Выход мультфильма «Монстры на каникулах 3» был запланирован на 21 сентября 2018 года, однако дату релиза перенесли на два месяца, поставив на это время «Ужастики 2»
- Это 6-ой мультфильм Энди Сэмберга, который уже участвовал в создании таких картин, как «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», «Облачно... 2: Месть ГМО», «Монстры на каникулах», «Монстры на каникулах 2» и « Пёсик!» (короткий метр)
На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля – загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!