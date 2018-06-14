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Монстры на каникулах 3: Море зовет Монстры на каникулах 3: Море зовет
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Монстры на каникулах 3: Море зовет, 2018

2018 / США
8.1 Оцените
166 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Дракула и его дочь отправляются в захватывающий круиз
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«Монстры на каникулах 3» снял автор первых двух частей Генндий Тартаковский («Самурай Джек»). К озвучению вернулся звездный состав с Адамом Сэндлером («Любовь, сбивающая с ног», «Большой папа», «50 первых поцелуев»), певицей Селеной Гомес («Неуправляемый», «Рамона и Бизус») и Энди Сэмбергом («Бруклин 9-9», «Люблю тебя, чувак»).

Мультфильм расскажет о новых приключениях семейки Дракулы. Он и его дочь Мэвис отправляются в долгожданный отпуск. Однако для дочери Дракулы эта поездка оборачивается кошмаром, ведь ее отец влюбляется в капитана корабля, загадочную женщину по имени Эрика, которая не нравится Мэвис. Дракула и не подозревает, что его новая возлюбленная - потомок Ван Хельсинга, который всегда был врагом вампиров. Теперь Дракула и его семья оказываются в большой опасности.

- Выход мультфильма «Монстры на каникулах 3» был запланирован на 21 сентября 2018 года, однако дату релиза перенесли на два месяца, поставив на это время «Ужастики 2»

- Это 6-ой мультфильм Энди Сэмберга, который уже участвовал в создании таких картин, как «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», «Облачно... 2: Месть ГМО», «Монстры на каникулах», «Монстры на каникулах 2» и « Пёсик!» (короткий метр)

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля – загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!

8.1 Оцените
166 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 12 июля 2018
Премьера онлайн 25 сентября 2018
Премьера в мире 14 июня 2018
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Генндий Тартаковский
Генндий Тартаковский
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Селена Гомес
Селена Гомес
Энди Сэмберг
Энди Сэмберг
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
Все актеры и съемочная группа
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Монстры на каникулах 3: Море зовет
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Шесть лет назад в прокат вышел мультфильм «Монстры на каникулах» о буднях Дракулы и его семьи. В этом мультике знаменитый вампир уже не охотится на людей и ведет гостиничный бизнес. В его шикарный по меркам монстров отель людям вход строго-настрого запрещен. Все-таки постояльцам нужен отдых от преследований и покушений. О том, что времена изменились, и с зажженными факелами и вилами наперевес за монстрами бегать не принято, Дракула узнает от Джонни – человека, в которого…
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Кирилл Никонов 11 апреля 2018, 00:27
1 и 2 части были класными надеюсь 3 не подкочает
Danil Goncharov 12 июля 2018, 11:02
Был на сеансе, 3 часть это просто бомба, всем советую посмотреть. Люблю монстры на каникулах это топ, все кто тоже так думает жмите лайк, так же могу показать в вк запись.
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