За гранью реальности, 2017

В фильме Александра Богусловского «За гранью реальности» задействован очень колоритный актёрский состав. Главные роли в картине исполнили такие узнаваемые актёры, как Милош Бикович («Без границ», «Духless 2»), Аристарх Венес («Кадетство», «Пятница»), Евгений Стычкин («Про любоff», «Клад»), Юрий Чурсин («Бригада. Наследник»), а также Антонио Бандерас - это первый случай участия звезды такого масштаба в российском фильме.
В центре сюжета фильма «За гранью реальности» окажется одинокий игрок Майкл. Много месяцев он готовится к крупной афере в европейском казино, однако он не мог себе представить, что встретит за столом противника со сверхъестественными способностями. В итоге, проиграв крупную сумму, он решает отомстить обидчику, собрав целую команду таких же паранормальных людей. И это дело будет ещё крупнее и опаснее.
- Фильм «За гранью реальности» является проектом студии KINODANZ, которая также в 2017 году выпускает в прокат ленты «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
- Аристарх Венес и Евгений Стычкин оба снимались в фильме «Пятница»
- Съемки фильма проходили в России, Италии и Грузии
- Фильм был продан в десятки стран, в том числе во Францию, Японию, Германию и Китай
Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.