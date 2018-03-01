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За гранью реальности За гранью реальности
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Beyond the Edge

За гранью реальности, 2017

2017 / Россия
6.2 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Грандиозная афера от Милоша Биковича и Антонио Бандераса
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Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме Александра Богусловского «За гранью реальности» задействован очень колоритный актёрский состав. Главные роли в картине исполнили такие узнаваемые актёры, как Милош Бикович («Без границ», «Духless 2»), Аристарх Венес («Кадетство», «Пятница»), Евгений Стычкин («Про любоff», «Клад»), Юрий Чурсин («Бригада. Наследник»), а также Антонио Бандерас - это первый случай участия звезды такого масштаба в российском фильме.

В центре сюжета фильма «За гранью реальности» окажется одинокий игрок Майкл. Много месяцев он готовится к крупной афере в европейском казино, однако он не мог себе представить, что встретит за столом противника со сверхъестественными способностями. В итоге, проиграв крупную сумму, он решает отомстить обидчику, собрав целую команду таких же паранормальных людей. И это дело будет ещё крупнее и опаснее.

- Фильм «За гранью реальности» является проектом студии KINODANZ, которая также в 2017 году выпускает в прокат ленты «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»

- Аристарх Венес и Евгений Стычкин оба снимались в фильме «Пятница»

- Съемки фильма проходили в России, Италии и Грузии

- Фильм был продан в десятки стран, в том числе во Францию, Японию, Германию и Китай

Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.

6.2 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 марта 2018
Премьера онлайн 16 апреля 2018
Премьера в мире 1 марта 2018
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Александр Богуславский
Александр Богуславский
В ролях
Милош Бикович
Милош Бикович
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Аристарх Венес
Аристарх Венес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма За гранью реальности 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
С выбором профессии некоторым и в самом деле везет. Вот, например, Майкл. Ему досталась самая денежная работа на Земле: он потомственный аферист, его специализация – казино. Нет-нет, Майкл не просто рядовой шулер (фи, как это банально!). Он не из тех, кто садится играть с толстыми папиками; его хобби – обдирать под липку самих хозяев. Правда, последняя афера у парня явно не задалась: он остался должен пять миллионов. И теперь спасти «везунчика» может только новое дельце.…
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Татьяна Ломовцева 15 марта 2018, 20:50
Фильм прикольный, не ожидала от русского кинематографа таких спецэффектов. Интересный, захватывающий сюжет в жанре фантастика, держит интригу весь… Читать дальше…
trsh1991 2 марта 2018, 21:17
Это даже фильмом назвать трудно! Люди не ведитесь на красивый трейлер, это галимое, унылое дерьмо, с неимоверно тупорылым сюжетом, подборка актеров… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Kinodanz отказалась от иска к блогеру BadComedian Стороны пришли к соглашению.
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24 июня 2019 17:17
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение Условия не разглашаются.
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18 июня 2019 09:09
Kinodanz готова на мирное решение конфликта с блогером BadComedian Компания пожаловалась на падение продаж фильма «За гранью реальности».
Написать
6 июня 2019 09:10
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