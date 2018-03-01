За гранью реальности, 2017

В фильме Александра Богусловского «За гранью реальности» задействован очень колоритный актёрский состав. Главные роли в картине исполнили такие узнаваемые актёры, как Милош Бикович («Без границ», «Духless 2»), Аристарх Венес («Кадетство», «Пятница»), Евгений Стычкин («Про любоff», «Клад»), Юрий Чурсин («Бригада. Наследник»), а также Антонио Бандерас - это первый случай участия звезды такого масштаба в российском фильме.

В центре сюжета фильма «За гранью реальности» окажется одинокий игрок Майкл. Много месяцев он готовится к крупной афере в европейском казино, однако он не мог себе представить, что встретит за столом противника со сверхъестественными способностями. В итоге, проиграв крупную сумму, он решает отомстить обидчику, собрав целую команду таких же паранормальных людей. И это дело будет ещё крупнее и опаснее.