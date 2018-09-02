Закат, 2018

Фильм «Закат» — это новая работа венгерского режиссера Ласло Немеша, который в 2015 году покорил Канны со своим фильмом «Сына Саула», взявшим главный приз фестиваля. В этот раз он вновь обращается к непростому сюжету. В его картине сыграли европейские актёры, в числе которых Сюзанна Вуэст («Карлос»), Юли Якаб («Необитаемый остров»), Влад Иванов («4 месяца, 3 недели и 2 дня»).

Картина «Закат» перенесет зрителей в 1913 год в Будапешт. Главная героиня по имени Ирис Лейтер оказывается в столице Венгрии и пытается найти работу в очень известном магазине шляп. Когда-то этот магазин принадлежал ее родителям, но новый хозяин не желает принимать наследницу. Эти обстоятельства не способны сломить ее волю, и тогда девушка оказывается втянута в круговорот из тайн прошлого, которые ей предстоит разгадать.