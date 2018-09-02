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Sunset / Napszállta

Закат, 2018

2018 / Венгрия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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История молодой бесстрашной девушки, ставшей жертвой жестоких интриг в 1913 году в Будапеште
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Закат» — это новая работа венгерского режиссера Ласло Немеша, который в 2015 году покорил Канны со своим фильмом «Сына Саула», взявшим главный приз фестиваля. В этот раз он вновь обращается к непростому сюжету. В его картине сыграли европейские актёры, в числе которых Сюзанна Вуэст («Карлос»), Юли Якаб («Необитаемый остров»), Влад Иванов («4 месяца, 3 недели и 2 дня»). 

Картина «Закат» перенесет зрителей в 1913 год в Будапешт. Главная героиня по имени Ирис Лейтер оказывается в столице Венгрии и пытается найти работу в очень известном магазине шляп. Когда-то этот магазин принадлежал ее родителям, но новый хозяин не желает принимать наследницу. Эти обстоятельства не способны сломить ее волю, и тогда девушка оказывается втянута в круговорот из тайн прошлого, которые ей предстоит разгадать.

- Юли Якаб играла также и в прошлом фильме Ласло Немеша «Сын Саула».

- Картина «Закат» получила приз ФИПРЕССИ на Венецианском кинофестивале.

- Фильм «Закат» был выбран Венгрией для выдвижения на премию «Оскар».

 

Действие фильма происходит в Будапеште времён Первой мировой войны. На пленку 35 и 65 мм Ласло Немеш запечатлел историю молодой бесстрашной девушки, ставшей жертвой жестоких интриг.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера в мире 2 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Ласло Немеш
Ласло Немеш
В ролях
Сюзанна Вуэст
Сюзанна Вуэст
Влад Иванов
Влад Иванов
Бьорн Фрайберг
Бьорн Фрайберг
Левенте Молнар
Левенте Молнар
Урс Рехн
Урс Рехн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Закат 3 постера
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Закат
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Премьера фильма «Закат» Ласло Немеша состоялась на Венецианском кинофестивале. Новую работу венгерского режиссера ждали многие, настолько мощным оказался его дебют в полном метре – «Сын Саула» получил Гран-при в Каннах в 2015 году и другие не менее значимые награды, в том числе «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке. В своем первом полном метре Ласло Немеш показал концлагерь глазами работника зондеркоманды (Геза…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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8 сентября 2018 21:55
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