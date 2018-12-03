Ермак Мышкин всю жизнь мечтал стать актером. Но воплотить фантазии в жизнь не может из-за собственной нелюдимости и робости характера. И все же он решает заявить о себе, когда в Москве стартует кастинг на мюзикл. Его название такое же, как и имя главного героя – «Ермак». Советы Мышкину берется давать девочка по имени Даша. Она решает инсценировать собственное похищение, чтобы привлечь внимание мамы. А главный герой не подозревает, к каким приключениям приведет это неожиданное знакомство.
Молодые ребята состоят в кружке любителей археологии, поэтому довольно часто изучают старинные летописи и приезжают в новые для себя места, чтобы провести раскопки. Во время очередной экспедиции герои обнаружили загадочный ларчик, который, как оказалось, был сундуком Строгановых. В этом ларчике не было драгоценностей, однако лежала карта Ермака, который при жизни спрятал очень много сокровищ от действующей власти. Теперь герои намерены воспользоваться найденной картой и отправиться в новое путешествие, чтобы попытаться разыскать старинные сокровища и сделать археологическое открытие для своей страны.
|3 декабря 2018
|Россия
|12+