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Постер фильма Позвоните Мышкину
Постер фильма Позвоните Мышкину
Рейтинги
4.6 Рейтинг IMDb: 3.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Позвоните Мышкину

Позвоните Мышкину

Pozvonite Myshkinu 18+
Напомним о выходе в прокат

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Факты

О фильме

Ермак Мышкин всю жизнь мечтал стать актером. Но воплотить фантазии в жизнь не может из-за собственной нелюдимости и робости характера. И все же он решает заявить о себе, когда в Москве стартует кастинг на мюзикл. Его название такое же, как и имя главного героя – «Ермак». Советы Мышкину берется давать девочка по имени Даша. Она решает инсценировать собственное похищение, чтобы привлечь внимание мамы. А главный герой не подозревает, к каким приключениям приведет это неожиданное знакомство.

  • Лента могла выйти в прокат под другим названием – «Сокровища Ермака».
  • Картина получила государственное финансирование еще в 2014 году.
  • В черновом варианте сюжета главным героем был мальчик Костя Синицын. По сценарию, он находил ларец династии Строгановых, а уже затем начинал искать клад Ермака. Гораздо позже экспертам Министерства культуры представили другую версию фильма под названием «Позвоните Ермаку», где главный герой собирался отправиться на кастинг в столицу.
  • Студию Алексея Учителя, которая занималась продюсированием фильма, могли обязать вернуть 35 миллионов рублей. В итоге было принято решение переснять ленту по утвержденному сценарию.
  • Фильм принимал участие во внеконкурсной программе фестиваля кино в Алма-Ате.

Молодые ребята состоят в кружке любителей археологии, поэтому довольно часто изучают старинные летописи и приезжают в новые для себя места, чтобы провести раскопки. Во время очередной экспедиции герои обнаружили загадочный ларчик, который, как оказалось, был сундуком Строгановых. В этом ларчике не было драгоценностей, однако лежала карта Ермака, который при жизни спрятал очень много сокровищ от действующей власти. Теперь герои намерены воспользоваться найденной картой и отправиться в новое путешествие, чтобы попытаться разыскать старинные сокровища и сделать археологическое открытие для своей страны.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 3 декабря 2018
Дата выхода
3 декабря 2018 Россия 12+
Другие названия
Pozvonite Myshkinu, Позвоните Мышкину
Режиссер
Илья Казанков
Кирилл Седухин
В ролях
Михаил Трухин
Михаил Трухин
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Ярослава Базаева
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
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Позвоните Мышкину

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