Зимние братья, 2017

«Зимние братья» — это полнометражный дебют исландского режиссёра Хлинюра Палмасона, до этого работавшего исключительно с коротким метром. В картине сыграли такие актёры, как Эллиот Кроссет Хов (сериал «Мост»), Виктория Кармен Сонн («Свободное падение», «Ты и я навсегда»), Ларс Миккельсен (сериалы «Карточный домик», «Шерлок»), Петер Плаугборг («Субмарино») и другие.
Лента «Зимние братья» рассказывает историю двух братьев, которые занимаются работами на известняковой шахте. Одной суровой и особенно одинокой зимой их судьбам суждено надломиться. Младший брат Эмиль делает самогон из ворованных химикатов и сбывает его местным. Однажды у одного из шахтёров случается отравление, и все уверены, что дело именно в самогоне. Он вступает в психологическую схватку с напарниками, а вместе с тем девушка, которая ему небезразлична, влюбляется в его старшего брата...
- Фильм «Зимние братья» завоевал три победы на кинофестивале в Локарно
- Фильм «Зимние братья» снят как на плёнку, так и на цифру
Современная одиссея о братских узах, одиночестве и дефиците любви. Зима, два брата работают на известняковых шахтах. Нелюдимый младший готовит самогон из украденных на фабрике химикатов. Когда одному из шахтеров становится плохо, подозрение падает именно на самогон Эмиля. Между ним и сплоченным сообществом шахтеров растет напряжение. Одновременно с этим соседская девушка Анна, в которую Эмиль тайно влюблен, выбирает старшего брата. Младшему кажется, что старший брат его предал.