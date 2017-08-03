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Зимние братья Зимние братья
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Vinterbrødre / Winter Brothers

Зимние братья, 2017

2017 / Дания / Исландия
6.5 Оцените
10 голосов
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Фильм о тяжелой жизни двух братьев, работающих на шахте
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«Зимние братья» — это полнометражный дебют исландского режиссёра Хлинюра Палмасона, до этого работавшего исключительно с коротким метром. В картине сыграли такие актёры, как Эллиот Кроссет Хов (сериал «Мост»), Виктория Кармен Сонн («Свободное падение», «Ты и я навсегда»), Ларс Миккельсен (сериалы «Карточный домик», «Шерлок»), Петер Плаугборг («Субмарино») и другие.

Лента «Зимние братья» рассказывает историю двух братьев, которые занимаются работами на известняковой шахте. Одной суровой и особенно одинокой зимой их судьбам суждено надломиться. Младший брат Эмиль делает самогон из ворованных химикатов и сбывает его местным. Однажды у одного из шахтёров случается отравление, и все уверены, что дело именно в самогоне. Он вступает в психологическую схватку с напарниками, а вместе с тем девушка, которая ему небезразлична, влюбляется в его старшего брата...

- Фильм «Зимние братья» завоевал три победы на кинофестивале в Локарно

- Фильм «Зимние братья» снят как на плёнку, так и на цифру

Современная одиссея о братских узах, одиночестве и дефиците любви. Зима, два брата работают на известняковых шахтах. Нелюдимый младший готовит самогон из украденных на фабрике химикатов. Когда одному из шахтеров становится плохо, подозрение падает именно на самогон Эмиля. Между ним и сплоченным сообществом шахтеров растет напряжение. Одновременно с этим соседская девушка Анна, в которую Эмиль тайно влюблен, выбирает старшего брата. Младшему кажется, что старший брат его предал.

6.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера в мире 3 августа 2017
Возраст 18+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Хлинюр Палмасон
Хлинюр Палмасон
В ролях
Эллиотт Кроссе Хоув
Эллиотт Кроссе Хоув
Франсуа Андре
Саймон Сирс
Саймон Сирс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зимние братья 3 постера
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Эмиль (Эллиотт Кроссе Хоув) гонит самогон и ворует с заводского склада химикаты. Варево собственного производства парень продает шахтерам, с которыми работает бок о бок под землей изо дня в день. Он влюблен в брюнетку по имени Анна (Виктория Кармен Сонн), вот только девушка взаимностью ему не отвечает. Она предпочитает проводить время в компании его брата (Саймон Сирс). И это не единственная проблема молодого человека. Шахтеры подозревают, что именно из-за самогона Эмиля в больницу с тяжелейшим…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В киноцентре «Чайка» покажут «Зимних братьев» 18-24 октября в киноцентре «Чайка» покажут «Зимних братьев» Хлинюра Палмасона. Для Палмасона фильм стал дебютом в полном метре, и дебютом достаточно успешным. На кинофестивале в Локарно ленту признали «Лучшим европейским фильмом», также на смотре картина получила награды от молодежного и экуменического жюри кинофестиваля, а Эллиотт Кроссет Хов, исполнитель главной роли, стал лучшим актером. О фильме: Братья Эмиль и Йохан работают на известняковой шахте. Младший, Эмиль приторговывает самогоном и влюблен в Анну, девушка, правда, выбрала другого брата. На этом несчастья Эмиля не заканчиваются. В больницу попадает один из рабочих, покупавших у него самогон. Коллеги мужчины уверены, что проблемы со здоровьем у того возникли из-за самогона Эмиля.   
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19 октября 2018 23:39
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