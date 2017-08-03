Зимние братья, 2017

«Зимние братья» — это полнометражный дебют исландского режиссёра Хлинюра Палмасона, до этого работавшего исключительно с коротким метром. В картине сыграли такие актёры, как Эллиот Кроссет Хов (сериал «Мост»), Виктория Кармен Сонн («Свободное падение», «Ты и я навсегда»), Ларс Миккельсен (сериалы «Карточный домик», «Шерлок»), Петер Плаугборг («Субмарино») и другие.

Лента «Зимние братья» рассказывает историю двух братьев, которые занимаются работами на известняковой шахте. Одной суровой и особенно одинокой зимой их судьбам суждено надломиться. Младший брат Эмиль делает самогон из ворованных химикатов и сбывает его местным. Однажды у одного из шахтёров случается отравление, и все уверены, что дело именно в самогоне. Он вступает в психологическую схватку с напарниками, а вместе с тем девушка, которая ему небезразлична, влюбляется в его старшего брата...