Жаркие летние ночи, 2018

Элайджа Байнум дебютировал в режиссерском кресле с непростой драмой о сложностях первой любви. Выполнять задачи режиссера взялись молодые и перспективные актеры: звезда нескольких номинированных на оскар фильмов Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем», «Леди Берд»), Майка Монро («Оно», «День труда»), Алекс Роу («Сирена», «5я волна»), Эмори Коэн («Место под соснами», «Бруклин»), ветеран кино Томас Джейн («Мгла», «Кровавый четверг»).

В центре событий подросток Дэниэль, который живет на полуострове Кейп-Код. За одно лето жизнь героя значительно меняется — он умудряется связаться с наркоторговцами и вляпаться в неприятности. И в это же время сердце Дэниэля завоевывает первая любовь — он теряет голову от первой красавицы полуострова и по совместительству сестры главного гангстера на полуострове. Конечно, брату девушки лучше ничего не знать, а у Дэниэля есть все жаркие летние ночи, чтобы разобраться со всеми проблемами и повзрослеть.