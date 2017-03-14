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Жаркие летние ночи Жаркие летние ночи
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Hot Summer Nights

Жаркие летние ночи, 2018

2018 / США
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Горячие летние ночи с Тимоти Шаламе. Его герой влюбляется в лучшую девушку полуострова и пытается разобраться с незаконной деятельностью
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Причины посмотреть Факты О фильме

Элайджа Байнум дебютировал в режиссерском кресле с непростой драмой о сложностях первой любви. Выполнять задачи режиссера взялись молодые и перспективные актеры: звезда нескольких номинированных на оскар фильмов Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем», «Леди Берд»), Майка Монро («Оно», «День труда»), Алекс Роу («Сирена», «5я волна»), Эмори Коэн («Место под соснами», «Бруклин»), ветеран кино Томас Джейн («Мгла», «Кровавый четверг»).

В центре событий подросток Дэниэль, который живет на полуострове Кейп-Код. За одно лето жизнь героя значительно меняется — он умудряется связаться с наркоторговцами и вляпаться в неприятности. И в это же время сердце Дэниэля завоевывает первая любовь — он теряет голову от первой красавицы полуострова и по совместительству сестры главного гангстера на полуострове. Конечно, брату девушки лучше ничего не знать, а у Дэниэля есть все жаркие летние ночи, чтобы разобраться со всеми проблемами и повзрослеть.

 

- Элайджа Байнум также написал сценарий к картине 

-  Фильм вышел под слоганом: Одно лето может изменить всё

Это знойное лето подросток Дэниэль запомнит надолго, ведь он умудрился одновременно связаться с наркоторговцами и влюбиться в лучшую девушку американского полуострова Кейп-Код. Все бы ничего, но красавица – сестра главного гангстера на этом курорте.

 

7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 июля 2018
Премьера онлайн 27 июля 2018
Премьера в мире 14 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Элайджа Байнум
Элайджа Байнум
В ролях
Томас Джейн
Томас Джейн
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Эмори Коэн
Эмори Коэн
Майка Монро
Майка Монро
Майя Митчелл
Майя Митчелл
Все актеры и съемочная группа
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Домжур (Центральный Дом журналистов)
21:45 от 250 ₽
Полное расписание и билеты

Жаркие летние ночи смотреть онлайн

Жаркие летние ночи
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В прокат выходит дебютный фильм постановщика Элайджи Байнума «Жаркие летние ночи» в главной роли с Тимоти Шаламе. Сюжет переносит зрителей в 1991 год на полуостров Кейп-Код. Дэниэл (Тимоти Шаламе) приезжает сюда после окончания школы к тёте на время летних каникул. Он безуспешно пытается вписаться в окружающие его тусовки, пока однажды не встречает местного хулигана Хантера Строберри (Алекс Роу), о деяниях которого обитатели полуострова уже успели сложить легенды. Дэниэл…
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eks_seti 11 августа 2018, 19:51
Потеряное время Выброшенные день
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Тест: на какой культовый фильм будет похоже ваше лето? Бесцельные деньки под палящим солнцем, как в фильме «Зови меня своим именем», или любовные терзания, как в «Дневнике памяти»?
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1 июля 2022 14:49
Такое разное лето: 7 жарких фильмов, которые стоит посмотреть онлайн Вот и наступил долгожданный июнь. Сейчас море, пляж и отдых больше похожи на фантомные воспоминания. Границы закрыты, хотя проблемой может стать даже выход из собственной квартиры. Найти частичку самого жаркого времени года поможет наша подборка. В ней собрано очень разнообразное лето. Оно полно веселья, романтики, приятной меланхолии, опасности, страха и беззаботности. Осталось только выбрать, что вам больше по душе.
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1 июня 2020 10:50
«Жаркие летние ночи» пройдут в киноцентре «Ленфильм» Киноцентр «Ленфильм» и портал Киноафиша.инфо уже в эту пятницу приглашают гостей на премьерный показ одной из самых ожидаемых кинолент этого лета — фильма «Жаркие летние
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26 июля 2018 12:57
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«Жаркие летние ночи» в кинотеатрах

Завтра 21 сб 30 ср 3
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Жаркие летние ночи»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
21:45 от 250 ₽
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