Тихое место, 2018

«Тихое место» – фильм ужасов от Джона Красински, одного из режиссеров популярного сериала «Офис» (2005 – 2013). Красински также зарекомендовал себя как талантливый актер, появившись, например, в картинах «Все любят китов» и «Простые сложности». Как это часто бывает, он сам и исполнил главную роль вместе с женой Эмили Блант («Молодая Виктория», «Дьявол носит Prada»).
В центре этого мистического триллера оказываются фермеры, покой которых нарушает гость из потустороннего мира. Из-за страха быть втянутыми в жуткую историю с призраками, члены семьи научились общаться жестами, чтобы не издавать никаких звуков, вот только наличие у главных героев двух детей делает это практически невозможным...
Эвелин и Ли Эбботы проживают с тремя детьми на уединенной ферме в Американской глубинке. Их дочь, Риган, глуха от рождения. Казалось бы, вполне естественно, что в семье общаются только на языке жестов, но вскоре зритель понимает, что члены семьи Эббот не издают вообще никаких звуков и не производят никаких шумов.
Дело в том, что в 2020 году людей почти полностью истребили гуманоидные монстры с другой планеты. Они полностью слепы, но очень быстры и обладают чрезвычайно острым слухом, благодаря которому могут услышать жертву на расстоянии нескольких километров, кроме того, обладают броней, которая делает их неуязвимыми для пуль и взрывчатки.
Эвелин и Ли делают все возможное, чтобы приспособиться к новым условиям и выжить в мире, полном кровожадных хищников, но для семьи, в которой есть трое маленьких детей, нападение чудовищ становится только вопросом времени. В конце концов по роковому стечению обстоятельств жертвой чудовищ младший ребенок Эбботов, Бо. Действие фильма происходит год спустя, когда семья пытается преодолеть чувство потери и связанный с ней комплекс вины. Однако им предстоит новое испытание: Эвелин беременна и вскоре ей предстоят роды, к которым Ли всеми силами пытается подготовиться.
Сценарий, написанный Скоттом Беком и Брайаном Вудсом для Paramount, был передан Красински. Когда его жена Эмили Блант прочла сценарий, она также захотела сыграть главную роль
Джон Красински не только сыграл главную роль, но и стал режиссером фильма
Как и в фильме, в реальной жизни Джон Красински и Эмили Блант состоят в браке
Это первый фильм, где Джон Красински играет вместе с женой, до этого они оба участвовали в фильме «Маппеты» (2011), но там у него не было сцен с Эмили Блант
Это второй фильм Милли Симмондс, и ее первая работа в жанре ужасов
Милли Симмондс на самом деле глухая с младенчества
Сценарий фильма вошел в десятку лучших сценариев 2017 года по версии Tracking Board
Джон Красински, режиссер, автор сценария и исполнитель главной роли в фильме, помимо этого был моделью для монстров, созданных с использованием компьютерной графики при помощи технологии захвата движения.
Исполнители главных ролей являются семейной парой и в жизни. В некоторых кадрах используются их реальные семейные фотографии.
Изначально идея создателей сделать “немой фильм” была столь радикальной, что в сценарии была всего одна произнесенная реплика, а диалоги на языке жестов не планировалось дублировать субтитрами, но в итоге Красински отказался от этой идеи.
Миллисента Симмондс, исполнительница роли Риган, глуха и в реальной жизни. Красински посчитал, что было бы не совсем этичным, если б слышащему человеку пришлось изображать глухого. Кроме того, он надеялся, что Миллисента поможет его пониманию ситуации, осознанию, каково это — жить в мире без звуков.
Скотт Бек и Брайан Вудс, авторы идеи фильма, оба выросли на ферме и изучали немые фильмы в колледже, что явным образом повлияло на сюжет картины. Также источниками вдохновения для авторов послужили фильмы «Чужой», «Старикам тут не место» и «В спальне».
Первый вариант сценария фильма попал в руки Джона Красински сразу после рождения его второго с Эмили Блант ребенка, поэтому, когда режиссер занимался его доработкой, то перенес туда свое желание защитить малыша. Сама Эмили убедила его выступить режиссером фильма, однако поначалу отказалась в нем сниматься. Впрочем, прочитав сценарий, она почти сразу передумала.
Во время съемок группа соблюдала полную тишину, что позволило записать синхронный звук прямо с площадки и позже усилить его на постпродакшене. Также Красински решил добавить традиционное музыкальное сопровождение, чтобы зритель не чувствовал себя неуютно во время просмотра. В то же время в сценах, снятых с точки зрения Риган, звук полностью отсутствует.
Чтобы общение членов семьи с помощью языка жестов выглядело максимально естественным, создатели наняли глухого ментора, который обучал актеров и исправлял их ошибки. Также специально для Миллисенты Симмондс был нанят интерпретатор, который переводил ее слова и то, что говорили ей члены группы. Способ общения каждого члена семьи также строился с учетом их характеров: жесты Ли очень короткие и точные, у Эвелины — более экспрессивные, а у Риган — по-подростковому детские.
История одной семьи, которая проживает в небольшой уединённой ферме в далёкой американской глубинке. У главных героев есть двое детей. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких семей. Но главные герои живут в доме, который наполнен ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Герои разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая не единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться по всей территории дома, чтобы опасные существа не заметили их. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим местом на земле…