Тихое место, 2018

Сценарий, написанный Скоттом Беком и Брайаном Вудсом для Paramount, был передан Красински. Когда его жена Эмили Блант прочла сценарий, она также захотела сыграть главную роль

Джон Красински не только сыграл главную роль, но и стал режиссером фильма

Как и в фильме, в реальной жизни Джон Красински и Эмили Блант состоят в браке

Это первый фильм, где Джон Красински играет вместе с женой, до этого они оба участвовали в фильме «Маппеты» (2011), но там у него не было сцен с Эмили Блант

Это второй фильм Милли Симмондс, и ее первая работа в жанре ужасов

Милли Симмондс на самом деле глухая с младенчества

Сценарий фильма вошел в десятку лучших сценариев 2017 года по версии Tracking Board

Джон Красински, режиссер, автор сценария и исполнитель главной роли в фильме, помимо этого был моделью для монстров, созданных с использованием компьютерной графики при помощи технологии захвата движения.

Исполнители главных ролей являются семейной парой и в жизни. В некоторых кадрах используются их реальные семейные фотографии.

Изначально идея создателей сделать “немой фильм” была столь радикальной, что в сценарии была всего одна произнесенная реплика, а диалоги на языке жестов не планировалось дублировать субтитрами, но в итоге Красински отказался от этой идеи.

Миллисента Симмондс, исполнительница роли Риган, глуха и в реальной жизни. Красински посчитал, что было бы не совсем этичным, если б слышащему человеку пришлось изображать глухого. Кроме того, он надеялся, что Миллисента поможет его пониманию ситуации, осознанию, каково это — жить в мире без звуков.

Скотт Бек и Брайан Вудс, авторы идеи фильма, оба выросли на ферме и изучали немые фильмы в колледже, что явным образом повлияло на сюжет картины. Также источниками вдохновения для авторов послужили фильмы «Чужой», «Старикам тут не место» и «В спальне».

Первый вариант сценария фильма попал в руки Джона Красински сразу после рождения его второго с Эмили Блант ребенка, поэтому, когда режиссер занимался его доработкой, то перенес туда свое желание защитить малыша. Сама Эмили убедила его выступить режиссером фильма, однако поначалу отказалась в нем сниматься. Впрочем, прочитав сценарий, она почти сразу передумала.

Во время съемок группа соблюдала полную тишину, что позволило записать синхронный звук прямо с площадки и позже усилить его на постпродакшене. Также Красински решил добавить традиционное музыкальное сопровождение, чтобы зритель не чувствовал себя неуютно во время просмотра. В то же время в сценах, снятых с точки зрения Риган, звук полностью отсутствует.

Чтобы общение членов семьи с помощью языка жестов выглядело максимально естественным, создатели наняли глухого ментора, который обучал актеров и исправлял их ошибки. Также специально для Миллисенты Симмондс был нанят интерпретатор, который переводил ее слова и то, что говорили ей члены группы. Способ общения каждого члена семьи также строился с учетом их характеров: жесты Ли очень короткие и точные, у Эвелины — более экспрессивные, а у Риган — по-подростковому детские.