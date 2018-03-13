Похищенные сокровища Европы, 2018

Фильм 3D Produzioni и Nexo Digital «Похищенные сокровища Европы», снятый режиссером Клаудио Поли, представляет собой захватывающее путешествие по Парижу, Голландии и Германии, где состоялись важнейшие выставки, проливающие свет на преступления той эпохи. С редкими архивными материалами, поражающими историческими фактами и интересными деталями, знакомит зрителей знаменитый итальянский актер Тони Сервилло. Сначала зритель перенесется в пространство парижской экспозиции «21 rue La Boétie», представляющей часть восстановленного драгоценного наследия из коллекции Поля Розенберга. Розенберг был одним из величайших коллекционеров XX века, собрание которого включало в себя работы таких художников, как Пабло Пикассо и Анри Матисс. Затем действие делает остановку в голландском городе Девентере на выставке «Looted Art», состоящей из похищенных нацистами в годы войны картин. Далее фильм проводит зрителя в немецкие Берн и Бонн на выставку «Досье Гурлитта», где впервые была обнародована подпольная коллекция Корнелиуса Гурлитта. Гурлитт рос в семье торговца искусства, сотрудничавшего с нацистами. При случайном стечении обстоятельств в 2010 году немецкие полицейские после проверки нашли у него тайную коллекцию украденных во время Второй мировой войны сокровищ. Среди похищенных картин были найдены шедевры Шагала, Моне, Пикассо и Матисса. Другие важные действующие лица фильма — Саймон Гудман, обнародовавший украденную нацистами великолепную коллекцию произведений Дега, Ренуара и Боттичелли, Эдгар Фейхтвангер, живший по соседству с Гитлером за несколько лет до того, как все ценные вещи его семьи были конфискованы, и Том Селдорф, которому удалось разыскать 14 пропавших произведений искусства, принадлежащих его семье в 1930-х годах. Фильм также ценен комментариями уважаемых экспертов, среди которых историк и автор книги «Каталог Геринга» Жан-Марк Дрейфус и Майк Хоффманн, эксперт по «дегенеративному искусству» и автор биографии Хильденбранда Гурлитта.