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Похищенные сокровища Европы Похищенные сокровища Европы
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Hitler versus Picasso and the Others

Похищенные сокровища Европы, 2018

2018 / Италия
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Вместе с актером Тони Сервилло, звездой оскароносной “Великой красоты” и “Лоро”, зритель отправится в путешествие по пяти выставкам, включающим шедевры Боттичелли, Клее, Матисса, Моне, Шагала, Ренуара и Гогена. С каждой выставкой связаны истории о тех, кто был свидетелем систематических разрушений и грабежей нацистского режима, – от семьи Бернхаймер, которой пришлось торговаться за свою свободу, до “дилера Гитлера” Корнелиуса Гурлитта, прятавшего самые бесценные произведения искусства XX века.

  • Премьера фильма в России была сорвана из-за задержки с выдачей прокатного удостоверения: по заявлению Министерства культуры, присутствие в фильме нацистской символики потребовало дополнительной юридической экспертизы.
  • Оригинальное название фильма переводится с итальянского как “Гитлер против Пикассо и других”. Примечательно, что Пабло Пикассо как раз жил в относительном комфорте и безопасности во время Второй мировой войны, в основном благодаря своей репутации. Фигура художника появляется только в эпилоге к фильму.
  • 27 февраля 2019 года фильм стал лауреатом премии Итальянской национальной ассоциации киножурналистов “Серебряная лента” в номинации “Лучший документальный фильм”.
  • Проникновенный монолог Тони Сервилло из фильма практически полностью основан на первоисточниках.

Фильм 3D Produzioni и Nexo Digital «Похищенные сокровища Европы», снятый режиссером Клаудио Поли, представляет собой захватывающее путешествие по Парижу, Голландии и Германии, где состоялись важнейшие выставки, проливающие свет на преступления той эпохи. С редкими архивными материалами, поражающими историческими фактами и интересными деталями, знакомит зрителей знаменитый итальянский актер Тони Сервилло. Сначала зритель перенесется в пространство парижской экспозиции «21 rue La Boétie», представляющей часть восстановленного драгоценного наследия из коллекции Поля Розенберга. Розенберг был одним из величайших коллекционеров XX века, собрание которого включало в себя работы таких художников, как Пабло Пикассо и Анри Матисс. Затем действие делает остановку в голландском городе Девентере на выставке «Looted Art», состоящей из похищенных нацистами в годы войны картин. Далее фильм проводит зрителя в немецкие Берн и Бонн на выставку «Досье Гурлитта», где впервые была обнародована подпольная коллекция Корнелиуса Гурлитта. Гурлитт рос в семье торговца искусства, сотрудничавшего с нацистами. При случайном стечении обстоятельств в 2010 году немецкие полицейские после проверки нашли у него тайную коллекцию украденных во время Второй мировой войны сокровищ. Среди похищенных картин были найдены шедевры Шагала, Моне, Пикассо и Матисса. Другие важные действующие лица фильма — Саймон Гудман, обнародовавший украденную нацистами великолепную коллекцию произведений Дега, Ренуара и Боттичелли, Эдгар Фейхтвангер, живший по соседству с Гитлером за несколько лет до того, как все ценные вещи его семьи были конфискованы, и Том Селдорф, которому удалось разыскать 14 пропавших произведений искусства, принадлежащих его семье в 1930-х годах. Фильм также ценен комментариями уважаемых экспертов, среди которых историк и автор книги «Каталог Геринга» Жан-Марк Дрейфус и Майк Хоффманн, эксперт по «дегенеративному искусству» и автор биографии Хильденбранда Гурлитта.

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 сентября 2018
Премьера в мире 13 марта 2018
Возраст 16+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Клаудио Поли
В ролях
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Тимоти Гартон Эш
Жан-Марк Дрейфус
Эдгар Фейхтвангер
Саймон Гудман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Похищенные сокровища Европы 2 постера
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саундтрек фильма Похищенные сокровища Европы
Кадры из фильма Все кадры
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