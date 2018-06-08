На районе, 2018

Драму «На районе» сняла режиссер Ольга Зуева, для которой этот фильм стал полнометражным дебютом. Ранее Ольга снималась в сериалах «Оранжевый – хит сезона» и в фильме «Солт». В главных ролях картины засветились Данила Козловский («Легенда №17», «Пятница», «Экипаж»), Илья Маланин («Неуловимые»), Елена Оболенская («Молодежка») и др.

Сюжет расскажет о двух парнях, которые от безысходности жизни работают на местного криминального авторитета. Вова и его друг Киса занимаются мелким шпионажем и выполняют различные поручения бандита, однако чем дальше они это делают, тем больше задумываются о смысле своей жизни. Вова решает навсегда завязать с криминалом, а Киса находит для себя все больше плюсов этой работы. Одно из новых заданий ставит под вопрос не только их дружбу, но и безопасность жизней, поэтому ребятам предстоит сделать непростой выбор…