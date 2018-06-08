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На районе На районе
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На районе, 2018

2018 / Россия
5.7 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
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Данила Козловский и Ольга Зуева в криминальной драме а о дружбе и предательстве
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Причины посмотреть Факты О фильме

Драму «На районе» сняла режиссер Ольга Зуева, для которой этот фильм стал полнометражным дебютом. Ранее Ольга снималась в сериалах «Оранжевый – хит сезона» и в фильме «Солт». В главных ролях картины засветились Данила Козловский («Легенда №17», «Пятница», «Экипаж»), Илья Маланин («Неуловимые»), Елена Оболенская («Молодежка») и др.

Сюжет расскажет о двух парнях, которые от безысходности жизни работают на местного криминального авторитета. Вова и его друг Киса занимаются мелким шпионажем и выполняют различные поручения бандита, однако чем дальше они это делают, тем больше задумываются о смысле своей жизни. Вова решает навсегда завязать с криминалом, а Киса находит для себя все больше плюсов этой работы. Одно из новых заданий ставит под вопрос не только их дружбу, но и безопасность жизней, поэтому ребятам предстоит сделать непростой выбор…

- Режиссер фильма «На районе» Ольга Зуева снимается в качестве актрисы в режиссерском дебюте Данилы Козловского «Тренер»

- Ольга Зуева и Данила Козловский в реальной жизни являются парой

- Музыку к фильму написала режиссер Даша Чаруша

Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос: кто ты?

5.7 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 4 октября 2018
Премьера в мире 8 июня 2018
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ольга Зуева
Ольга Зуева
В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский
Илья Маланин
Илья Маланин
Ольга Зуева
Ольга Зуева
Елена Оболенская
Елена Оболенская
Ангелина Стречина
Ангелина Стречина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма На районе 3 постера
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На районе
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Хочешь быть крутым пацаном, будь им! Правда, для этого нужна куча бабла, модная телочка и тачка, как у чуваков из «Форсажа». А у тридцатилетнего Кисы и его дружбана Вовы в наличии пока только амбиции да ненавязчивая привычка читать рэп в любой удобный и неудобный момент. К счастью, на горизонте нарисовывается криминальный авторитет Шамиль, сделавший друганам нереально крутой заказ: надо отметелить одну чувиху, слабенькую на передок. В награду же за труды Шамиль предлагает солидный…
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Денис Арцыбашев 9 октября 2018, 17:26
Просто нереально унылое творчество
Ира Кулаковская 10 октября 2018, 17:26
Фильм вообще не зашел
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7 ноября 2018 13:42
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3 октября 2018 21:09
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