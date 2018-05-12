Три лица, 2018

Иранский режиссёр-революционер Джафар Панахи («Такси», «Это не фильм») однажды чуть не угодивший в тюрьму за подрыв национальной безопасности и антиправительственную пропаганду много раз привозил свои фильмы на Каннский Кинофестиваль. Один раз даже внутри тортика. В этом году его фильм «Три лица» получил там награду за лучший сценарий. Режиссёр сам сыграл одну из главных ролей, а его партнершей по съемкам стала иранская актриса Бехназ Джафари («Быть рождённым», « Почтенное семейство»).

Бехназ Джафари и Джафар Панахи играют в фильме самих себя. Двух более-менее известных в своей стране личностей, которые решают приехать помочь молодой девушке решить разногласия с семьей. Режиссёр и актриса выступают настоящими исследователями отдаленных мест своей страны. Тут они понимают, что не смотря на то, что общество движется вперёд, в совсем маленьких городках существуют свои непогрешимые законы и стандарты, выстроенные много веков назад. Для Панахи это фильм в очередной раз идущий против принципов и устоявшихся правил своей страны и в нём он пытается показать, что каждый может начать жить с новыми устоями, смотреть на мир шире, при этом не забывая о традициях.