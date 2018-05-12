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Три лица Три лица
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Se rokh

Три лица, 2018

2018 / Иран
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Фильм с Бехназ Джафари и Джафаром Панахи о культуре Ирана
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Иранский режиссёр-революционер Джафар Панахи («Такси», «Это не фильм») однажды чуть не угодивший в тюрьму за подрыв национальной безопасности и антиправительственную пропаганду много раз привозил свои фильмы на Каннский Кинофестиваль. Один раз даже внутри тортика. В этом году его фильм «Три лица» получил там награду за лучший сценарий. Режиссёр сам сыграл одну из главных ролей, а его партнершей по съемкам стала иранская актриса Бехназ Джафари («Быть рождённым», « Почтенное семейство»).

Бехназ Джафари и Джафар Панахи играют в фильме самих себя. Двух более-менее известных в своей стране личностей, которые решают приехать помочь молодой девушке решить разногласия с семьей. Режиссёр и актриса выступают настоящими исследователями отдаленных мест своей страны. Тут они понимают, что не смотря на то, что общество движется вперёд, в совсем маленьких городках существуют свои непогрешимые законы и стандарты, выстроенные много веков назад. Для Панахи это фильм в очередной раз идущий против принципов и устоявшихся правил своей страны и в нём он пытается показать, что каждый может начать жить с новыми устоями, смотреть на мир шире, при этом не забывая о традициях.

  • В 2010 году режиссер фильма Джафар Панахи был арестован властями Ирана за антиправительственную деятельность. Его посадили на домашний арест и запретили снимать кино в течение двадцати лет. Тем не менее, это уже четвертый фильм, снятый Панахи за период заключения. Для показа во Франции режиссеру пришлось засунуть флешку с материалом в пирожное и отправить его туда по почте.
  • Фильм снят в отдаленной турецко-азербайджаноязычной части Ирана, где родились и выросли родители Панахи. Это первый за долгое время фильм, съемки которого режиссеру удалось провести на натуре, а не в закрытых интерьерах.
  • Поскольку у фильма почти не имелось бюджета, а также из-за импровизационного творческого метода Панахи, многие сцены фильма часто сняты очень спонтанно и грубо. Например, открывающий эпизод полностью снят на мобильный телефон.

Знаменитая иранская актриса Бехназ Джафари получает видео от юной девушки, в котором девушка обвиняет звезду в том, что та игнорирует ее просьбы о помощи. Семья запрещает юной актрисе учиться в Тегеранском театральном университете, из-за чего она решает покончить с собой. Бехназ бросает съемки и вместе с режиссером Джафаром Панахи едет в высокогорную деревушку, чтобы выяснить, что произошло.

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 ноября 2018
Премьера онлайн 6 июня 2021
Премьера в мире 12 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Джафар Панахи
Джафар Панахи
В ролях
Бехназ Джафари
Бехназ Джафари
Джафар Панахи
Джафар Панахи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Три лица 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Наша рецензия
Иранский режиссёр Джафар Панахи представил в Каннах свой новый фильм «Три лица», который получил на Каннском фестивале приз за лучший сценарий. Сам он, конечно, не смог лично присутствовать на красной дорожке, так как с 2010 года находится под домашним арестом по обвинению в распространении антиправительственной пропаганды. Более того, постановщику законом запрещено снимать кино, однако за последние годы он умудрился тайно передать уже четыре свои работы на кинофестивали, а его…
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