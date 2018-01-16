От семьи не убежишь, 2018

Дэни Бун («Замуж на 2 дня», «Добро пожаловать на Юг»)снял легкую французскую комедию, которую уже пора выделять в отдельный жанр. Иронично, местами фарсово, и бесконечно мило режиссер сталкивает в кадре менталитет жителей большого города и их простоватых родственников. Главные роли в картине исполнили — сам режиссер Дэни Бун, легендарный Пьер Ришар («Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка»), а также актеры Лин Рено («Любимая теща». «Дом со скидкой»), Лоранс Арне («Все пары делают это», «Жмот»), Валери Боннетон («Джеки в царстве женщин», «Ни минуты покоя»), Гай Леклюиз («Таможня дает добро», «Однажды в Марселе») и Франсуа Берлеан («Перевозчик», «Инкассатор»).

Валентин и Констанция жили своей успешной, современной, преуспевающей жизнью в Париже, занимались дизайном, впитывали французский шарм и пафос и практически забыли о том, что в других местах жизнь выглядит совсем иначе. Но тут на выставку Валентина приезжает вся его отнюдь не маленькая семья, смущая героя настолько, что с перепугу он попадает под машину и теряет память. А дальше все по накатанной — нелепые родственники остаются в городе и оказываются куда мудрее и интереснее, чем пафосные горожане, а Валентин и Констанция на самом деле куда ближе к деревне, чем они думают.