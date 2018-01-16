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От семьи не убежишь От семьи не убежишь
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La ch'tite famille

От семьи не убежишь, 2018

2018 / Франция
6.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Комедия о нежданных родственниках и семейных ценностях
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Дэни Бун («Замуж на 2 дня», «Добро пожаловать на Юг»)снял легкую французскую комедию, которую уже пора выделять в отдельный жанр. Иронично, местами фарсово, и бесконечно мило режиссер сталкивает в кадре менталитет жителей большого города и их простоватых родственников. Главные роли в картине исполнили — сам режиссер Дэни Бун, легендарный Пьер Ришар («Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка»), а также актеры Лин Рено («Любимая теща». «Дом со скидкой»), Лоранс Арне («Все пары делают это», «Жмот»), Валери Боннетон («Джеки в царстве женщин», «Ни минуты покоя»), Гай Леклюиз («Таможня дает добро», «Однажды в Марселе») и Франсуа Берлеан («Перевозчик», «Инкассатор»).

Валентин и Констанция жили своей успешной, современной, преуспевающей жизнью в Париже, занимались дизайном, впитывали французский шарм и пафос и практически забыли о том, что в других местах жизнь выглядит совсем иначе. Но тут на выставку Валентина приезжает вся его отнюдь не маленькая семья, смущая героя настолько, что с перепугу он попадает под машину и теряет память. А дальше все по накатанной — нелепые родственники остаются в городе и оказываются куда мудрее и интереснее, чем пафосные горожане, а Валентин и Констанция на самом деле куда ближе к деревне, чем они думают.

- Это 82 фильм в фильмографии Пьера Ришара

- Режиссер и актер Дэни Бун ниболее известен фильмом «Бобро пожаловать»

- Для работы над адаптацией текста к фильму привлечена творческая группа юмористов, занимающаяся написанием сценариев для КВН, сериалов на ТНТ и СТС («Даёшь молодёжь», «Цвет нации»).

- «От семьи не убежишь» стартовал в 823 кинотеатрах Франции, где его посмотрели около 20,5 миллионов зрителей. За последние 10 лет было всего 7 фильмов, которые превзошли этот результат в французском прокате.

Молодые и успешные парижские дизайнеры Валентин и Констанция готовятся заключить многомиллионный контракт, но в самый неподходящий момент на выставку приезжает вся семейка Валентина, которая проливает свет на его прошлое и расстраивает все планы.

6.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 31 мая 2018
Премьера в мире 16 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Дэни Бун
Дэни Бун
В ролях
Дэни Бун
Дэни Бун
Валери Боннетон
Валери Боннетон
Гай Леклюиз
Гай Леклюиз
Лин Рено
Лин Рено
Пьер Ришар
Пьер Ришар
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма От семьи не убежишь 2 постера
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От семьи не убежишь
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Талантливый и весьма известный дизайнер Валентин (Дэни Бун) живет в шикарных апартаментах вместе с женой и партнером по бизнесу Констанцией (Лоранс Арне). Их фотографии печатают на обложках глянцевых журналов, а надоедливый папарацци преследует чету художников днем и ночью. Валентин и его благоверная старательно работают над созданием интерьера и необычного дизайна мебели, а также над своим имиджем. И в него не вписывается происхождение Валентина, родившегося в бедной провинциальной семье на…
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Павел Ерин 5 июня 2018, 06:44
Если коротко, то фильм - дерьмо. Может, во французском оригинале он лучше звучит, но в русском переводе ужасно. Тупые, почти не смешные шутки,… Читать дальше…
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