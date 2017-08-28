Фокстрот, 2017

Фильм «Фокстрот» снял режиссер «Венеции 70: Перезагрузка будущего» Самуэль Моаз. Картина расскажет историю поисков убитого сына - Джонатана Фельдмана - одной семейной парой - Дафной и Майклом. Супруги получили весть, что сын, служивший в армии, был убит. Вскоре выяснится, что это мог быть другой Джонатан Фельдман. Какие вещи творятся на военных постах, кого убили на самом деле и при чем тут танец - мы узнаем уже летом.
Некоторое время назад картина заняла второе место на смотрах в Венеции. Несмотря на это, министр культуры Израиля - Мири Регев - назвала ленту не патриотичной и антиизраильской, хотя женщина даже не видела фильм.
Между тем американский критик Алиса Саймон написала в «Variety», что «Фокстрот» обязательно должен взять «Оскар».
- Гран-при жюри «Серебряный Лев» Венецианского кинофестиваля (Италия)
- Приз за лучшую режиссуру на МКФ в Афинах (Греция)
- Приз зрительских симпатий на МКФ в Загребе (Хорватия)
- Приз за лучший сценарий на МКФ в Макао
- 8 Премий израильской киноакадемии в категориях Лучший фильм, Лучшая режиссура, Лучшая мужская роль, Лучшая операторская работа, Лучший монтаж, Лучший звук, Лучшая работа художника-постановщика, Лучшая музыка
На пороге фешенебельной квартиры Михаэля и Дафны появляется военный эскорт с трагическим известием – их сын погиб, исполняя свой воинский долг. Супруги опустошены ужасной вестью. Михаэль пытается совладать с приступами ярости, боли, отчаяния и дурноты, жена находится под воздействием снотворного. А в это время на отдаленном КПП юные солдаты борются со скукой армейской жизни и переживают редкие мгновения смертельной опасности. Среди них Йонатан Фельдман – живой и невредимый сын Михаэля и Дафны...
фильм хорош.
всё снято похожим на реальность.
показана "средняя температура по больничке".
"интеллектуальное"… Читать дальше…