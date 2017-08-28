Фокстрот, 2017

Фильм «Фокстрот» снял режиссер «Венеции 70: Перезагрузка будущего» Самуэль Моаз. Картина расскажет историю поисков убитого сына - Джонатана Фельдмана - одной семейной парой - Дафной и Майклом. Супруги получили весть, что сын, служивший в армии, был убит. Вскоре выяснится, что это мог быть другой Джонатан Фельдман. Какие вещи творятся на военных постах, кого убили на самом деле и при чем тут танец - мы узнаем уже летом.



Некоторое время назад картина заняла второе место на смотрах в Венеции. Несмотря на это, министр культуры Израиля - Мири Регев - назвала ленту не патриотичной и антиизраильской, хотя женщина даже не видела фильм.

Между тем американский критик Алиса Саймон написала в «Variety», что «Фокстрот» обязательно должен взять «Оскар».