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Фокстрот Фокстрот
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Фокстрот, 2017

2017 / Израиль / Франция / Швейцария
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17 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Родители, получившие известие о смерти сына в армии, пытаются разобраться в ситуации
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Фильм «Фокстрот» снял режиссер «Венеции 70: Перезагрузка будущего» Самуэль Моаз. Картина расскажет историю поисков убитого сына - Джонатана Фельдмана - одной семейной парой - Дафной и Майклом. Супруги получили весть, что сын, служивший в армии, был убит. Вскоре выяснится, что это мог быть другой Джонатан Фельдман. Какие вещи творятся на военных постах, кого убили на самом деле и при чем тут танец - мы узнаем уже летом. 


Некоторое время назад картина заняла второе место на смотрах в Венеции. Несмотря на это, министр культуры Израиля - Мири Регев - назвала ленту не патриотичной и антиизраильской, хотя женщина даже не видела фильм. 
Между тем американский критик Алиса Саймон написала в «Variety», что «Фокстрот» обязательно должен взять «Оскар». 

- Гран-при жюри «Серебряный Лев» Венецианского кинофестиваля (Италия)
- Приз за лучшую режиссуру на МКФ в Афинах (Греция)
- Приз зрительских симпатий на МКФ в Загребе (Хорватия)
- Приз за лучший сценарий на МКФ в Макао
- 8 Премий израильской киноакадемии в категориях Лучший фильм, Лучшая режиссура, Лучшая мужская роль, Лучшая операторская работа, Лучший монтаж, Лучший звук, Лучшая работа художника-постановщика, Лучшая музыка

На пороге фешенебельной квартиры Михаэля и Дафны появляется военный эскорт с трагическим известием – их сын погиб, исполняя свой воинский долг. Супруги опустошены ужасной вестью. Михаэль пытается совладать с приступами ярости, боли, отчаяния и дурноты, жена находится под воздействием снотворного. А в это время на отдаленном КПП юные солдаты борются со скукой армейской жизни и переживают редкие мгновения смертельной опасности. Среди них Йонатан Фельдман – живой и невредимый сын Михаэля и Дафны...

7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 июня 2018
Премьера в мире 28 августа 2017
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Самуэль Маоз
Самуэль Маоз
В ролях
Лиор Ашкенази
Лиор Ашкенази
Сара Адлер
Сара Адлер
Йехуда Альмагор
Йехуда Альмагор
Гефен Баркай
Гефен Баркай
Арье Шернер
Арье Шернер
Все актеры и съемочная группа
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Фокстрот смотреть онлайн

Фокстрот
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Наша рецензия
Израильское кино, опьяненное ренессансом 2000-х, продолжает общенациональную рефлексию, представляя новые фильмы о внутренних конфликтах. Эхом этой авторской самоотверженности становится коммерческий успех, чистое любопытство и признание на международных смотрах. Одним из таких стал Венецианский кинофестиваль, где в 2009-ом впервые режиссер из Израиля был удостоен Гран-при − им стал 47-летний дебютант Самуэль Маоз со своей клаустрофобной и болезненной военной драмой «Ливан». И…
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alex 1 июля 2018, 21:44
да,
фильм хорош.
всё снято похожим на реальность.
показана "средняя температура по больничке".
"интеллектуальное"… Читать дальше…
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