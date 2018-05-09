Невероятные приключения Факира, 2018

Кен Скотт, известный по фильмам «Морис Ришар»,«Большая афера» и «Папаша» экранизировал сценарий Люка Босси. Главные роли в фильме исполнили Эрин Мориарти («Джессика Джонс»,«Настоящий детектив») Баркхад Абди («Пираты Сомали»,«Хорошее время») и Беренис Бежо («Артист»,«Молодой Годар»).
История факира Аджаташатру Огаша Ратода, который является мошенником. Он обманывает индийскую деревню, убеждая жителей, что имеет особые способности.
- Когда проект был только объявлен, к нему проявляли интерес Ума Турман, Джемма Артертон и Александра Даддарио
- Фильм основан на книге "Невероятные приключения факира, запертого в шкафу ИКЕА" Пуэртоласа Ромена
- Эта книга не санкционирована и не была одобрена компанией IKEA
Если любовь не стучится в дверь, самое время поискать ее на другом конце света. Когда нашел - не потерять. А если потерял – вернуть любой ценой. Пускай для этого придется путешествовать в шкафу, на лодке, на воздушном шаре или даже в чемодане. Мумбаи-Париж-Лондон-Рим - если у чувств нет границ, то и бизнес-класс им не нужен.
Невероятные приключения Факира
Хочется начать без лишних вступлений и… Читать дальше…
Повестка дня очевидна: мигранты стали полноценной частью европейского общества. И вот уже, сидя в аэропорту в ожидании рейса… Читать дальше…