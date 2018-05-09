Невероятные приключения Факира, 2018

- Когда проект был только объявлен, к нему проявляли интерес Ума Турман, Джемма Артертон и Александра Даддарио

- Фильм основан на книге "Невероятные приключения факира, запертого в шкафу ИКЕА" Пуэртоласа Ромена

- Эта книга не санкционирована и не была одобрена компанией IKEA