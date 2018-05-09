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Невероятные приключения Факира Невероятные приключения Факира
Киноафиша Фильмы Невероятные приключения Факира
The Extraordinary Journey of the Fakir

Невероятные приключения Факира, 2018

2018 / Франция
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Мошенник-факир обманывает жителей своей деревни и выходит это очень весело
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Кен Скотт, известный по фильмам «Морис Ришар»,«Большая афера» и «Папаша» экранизировал сценарий Люка Босси. Главные роли в фильме исполнили Эрин Мориарти («Джессика Джонс»,«Настоящий детектив») Баркхад Абди («Пираты Сомали»,«Хорошее время») и Беренис Бежо («Артист»,«Молодой Годар»). 

История факира Аджаташатру Огаша Ратода, который является мошенником. Он обманывает индийскую деревню, убеждая жителей, что имеет особые способности. 

- Когда проект был только объявлен, к нему проявляли интерес Ума Турман, Джемма Артертон и Александра Даддарио

- Фильм основан на книге "Невероятные приключения факира, запертого в шкафу ИКЕА" Пуэртоласа Ромена

- Эта книга не санкционирована и не была одобрена компанией IKEA

Если любовь не стучится в дверь, самое время поискать ее на другом конце света. Когда нашел - не потерять. А если потерял – вернуть любой ценой. Пускай для этого придется путешествовать в шкафу, на лодке, на воздушном шаре или даже в чемодане. Мумбаи-Париж-Лондон-Рим - если у чувств нет границ, то и бизнес-класс им не нужен.

6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 июня 2018
Премьера онлайн 10 сентября 2019
Премьера в мире 9 мая 2018
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Кен Скотт
Кен Скотт
В ролях
Эрин Мориарти
Эрин Мориарти
Баркхад Абди
Баркхад Абди
Беренис Бежо
Беренис Бежо
Сара-Джинн Лабросс
Сара-Джинн Лабросс
Дхануш
Дхануш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Невероятные приключения Факира 5 постеров
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Невероятные приключения Факира смотреть онлайн

Невероятные приключения Факира
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Чтобы отдать последние почести покойной маме, индийский факир Аджаташатру Кауравы Пател едет в Париж, который мама всю жизнь мечтала посетить. Там он первым делом посещает магазин IKEA, чьим каталогом зачитывался все детство. Наслаждаясь видами того, что раньше видел только на картинках, Пател знакомится с американкой Мэри, которая сбежала в город любви от своего жениха. Молодой человек, решив, что перед ним девушка всей его жизни, назначает ей свидание, но судьба решает иначе. У парня нет…
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Валентин 11 июня 2018, 21:06
Милое и душевное приключение, просто must see для вдохновения :)
Невероятные приключения Факира
Хочется начать без лишних вступлений и… Читать дальше…
Вероника Скурихина 15 июня 2018, 11:34
Бедный богатый мигрант
Повестка дня очевидна: мигранты стали полноценной частью европейского общества. И вот уже, сидя в аэропорту в ожидании рейса… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Санкт-Петербурге и Казани пройдут пресс-показы фильма «Невероятные приключения Факира» Киноафиша.инфо совместно с кинопрокатчиком Капелла Фильм проведут пресс-показы фильма «Невероятные приключения Факира» в Санкт-Петербурге и Казани. Показы состоятся 6 июня в кинотеатрах
Написать
4 июня 2018 16:57
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