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22 мили 22 мили
Киноафиша Фильмы 22 мили
Mile 22

22 мили, 2018

2018 / США
6.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Боевик с Марком Уолбергом о суперагенте элитного отряда, который охраняет важного свидетеля
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джеймс Сильва – тайный агент американской разведки. Однажды он получает задание по охране «живого груза». Цель миссии – перевезти человека, обладающего секретной информацией о коррупции в стране. Вместе со своей командой Сильва начинает движение наперегонки с врагом. Зрелищные автомобильные погони, перестрелки, драки – словом, все элементы хорошего боевика налицо.

Режиссером картины стал Питер Берг, известный по таким работам, как «День патриота» и «Глубоководный горизонт». К слову, Марк Уолберг исполнил главные роли в обеих лентах. Также к актерскому составу присоединились Ико Уайс («Рейд» - фильм, вдохновивший Берга на съемки),  Джон Малкович («РЭД», «Подмена»), Лорен Кохэн («Бетмен против Супермена», «Кукла».

- Для Марка Уолберга и Питера Берга этот фильм - четвертая совместная работа.

- Марк Уолберг принимал участие в написании сценария.

- Это один из немногих голливудских фильмов, участие в котором принимает индонезийский актер. На этот раз им стал Ико Уайс.

- Съемки фильма проходили в Атланте (Джорджия) и в Колумбии

- Предполагается, что картина станет частью кинотрилогии

- Джон Малкович также работал с Уолбергом и Бергом над фильмом «Глубоководный горизонт»

Призраки - элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но на самом деле - реальны. Они решают задачи, когда старые методы уже не работают, и всегда добиваются поставленной цели. Суперагенту отряда (Марк Уолберг) при поддержке ЦРУ предстоит непростая миссия: тайно вывести из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах.  До спасительного самолета им предстоит преодолеть 22 смертельно опасные мили.

6.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 23 августа 2018
Премьера онлайн 30 октября 2018
Премьера в мире 16 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Питер Берг
Питер Берг
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Лорен Кохэн
Лорен Кохэн
Джон Малкович
Джон Малкович
Ронда Раузи
Ронда Раузи
Ико Уайс
Ико Уайс
Все актеры и съемочная группа
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22 мили смотреть онлайн

22 мили
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Спецотряд под руководством Джеймса Сильвы (Марк Уолберг) отправляется в Индонезию, чтобы найти оружие массового поражения – цезий или порошок страха, но их источник обманывает их. Оказывается, он специально привлек их внимание, чтобы получить возможность выбраться из страны, за это Ли Нур (Ико Уайс) готов выдать им нужную информацию. Получив одобрение от американского правительства, спецагенты готовятся вывести ценного «гостя». Им всего-то и нужно, что проехать двадцать две…
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Валентин 23 августа 2018, 00:30
Джейсон Борн на стероидах, повалявшийся в голливудской звёздной пыли :)
22 мили

Новости, интернет и прочие масс медиа, в них всегда была и будет… Читать дальше…
Александр Кенсин 22 августа 2018, 12:23
Еще одна штамповка в "22 мили" от Питера Берга
Сверхсекретный отряд суперагентов "Призраки", которого официально и нет,… Читать дальше…
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«Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» показали «22 мили» в четырех городах России Вчера, 22 августа, федеральный портал «Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» провели пресс-показы нового остросюжетного боевика с Марком Уолбергом «22
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23 августа 2018 15:19
Киноафиша и MEGOGO Distribution проведут показ фильма «22 мили» в 5 городах России 22 августа федеральный портал «Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» проведут пресс-показы нового захватывающего боевика «22 мили» в 4 городах
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15 августа 2018 15:05
Марк Уолберг в трейлере фильма «22-я миля» Марк Уолберг предстал в привычном геройском амплуа в остросюжетной картине «22-я миля». Актер сыграл офицера американской разведки, получившего задание доставить важного свидетеля в
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16 мая 2018 13:24
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