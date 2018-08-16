22 мили, 2018

Джеймс Сильва – тайный агент американской разведки. Однажды он получает задание по охране «живого груза». Цель миссии – перевезти человека, обладающего секретной информацией о коррупции в стране. Вместе со своей командой Сильва начинает движение наперегонки с врагом. Зрелищные автомобильные погони, перестрелки, драки – словом, все элементы хорошего боевика налицо.
Режиссером картины стал Питер Берг, известный по таким работам, как «День патриота» и «Глубоководный горизонт». К слову, Марк Уолберг исполнил главные роли в обеих лентах. Также к актерскому составу присоединились Ико Уайс («Рейд» - фильм, вдохновивший Берга на съемки), Джон Малкович («РЭД», «Подмена»), Лорен Кохэн («Бетмен против Супермена», «Кукла».
- Для Марка Уолберга и Питера Берга этот фильм - четвертая совместная работа.
- Марк Уолберг принимал участие в написании сценария.
- Это один из немногих голливудских фильмов, участие в котором принимает индонезийский актер. На этот раз им стал Ико Уайс.
- Съемки фильма проходили в Атланте (Джорджия) и в Колумбии
- Предполагается, что картина станет частью кинотрилогии
- Джон Малкович также работал с Уолбергом и Бергом над фильмом «Глубоководный горизонт»
Призраки - элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но на самом деле - реальны. Они решают задачи, когда старые методы уже не работают, и всегда добиваются поставленной цели. Суперагенту отряда (Марк Уолберг) при поддержке ЦРУ предстоит непростая миссия: тайно вывести из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах. До спасительного самолета им предстоит преодолеть 22 смертельно опасные мили.
22 мили
Новости, интернет и прочие масс медиа, в них всегда была и будет… Читать дальше…
Сверхсекретный отряд суперагентов "Призраки", которого официально и нет,… Читать дальше…