22 мили, 2018

Джеймс Сильва – тайный агент американской разведки. Однажды он получает задание по охране «живого груза». Цель миссии – перевезти человека, обладающего секретной информацией о коррупции в стране. Вместе со своей командой Сильва начинает движение наперегонки с врагом. Зрелищные автомобильные погони, перестрелки, драки – словом, все элементы хорошего боевика налицо.

Режиссером картины стал Питер Берг, известный по таким работам, как «День патриота» и «Глубоководный горизонт». К слову, Марк Уолберг исполнил главные роли в обеих лентах. Также к актерскому составу присоединились Ико Уайс («Рейд» - фильм, вдохновивший Берга на съемки), Джон Малкович («РЭД», «Подмена»), Лорен Кохэн («Бетмен против Супермена», «Кукла».