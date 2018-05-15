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Под Сильвер-Лэйк Под Сильвер-Лэйк
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Under the Silver Lake

Под Сильвер-Лэйк, 2018

2018 / США
5.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Фильм с Эндрю Гарфилдом и Райли Кио о парне, который расследует загадочное исчезновение незнакомки и вселенский заговор
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Дэвид Роберт Митчелл («Оно») снял оригинальный криминальный триллер, который вошел в программу Каннского фестиваля. В фильме снялись Грэйс Ван Паттен («Клан Сопрано», «Подпольная империя»), бывший супергерой Эндрю Гарфилд («Новый человек-паук», «Социальная сеть»), Райли Кио («Удача Логана», «Американская милашка»), Рики Линдхоум («Теория большого взрыва», «Доктор Хаус»), Джимми Симпсон («Карточный домик», «Как я встретил вашу маму»), Тофер Грейс («Красота внутри», «День Святого Валентина»), Заша Мэмет («Девочки», «Американский папаша»), Калли Эрнандес («Паранормальное», «От заката до рассвета»).

Сэм долгое время наблюдал за симпатичной девушкой, затем знакомится с ней и проводит время, окончательно очаровываясь незнакомкой. На следующий день, когда он пришел за девушкой, все выглядело так, как будто ее никогда и не было — от нее осталась одна коробка с мелочами и фото. Сэм становится одержимым идей поиска девушки, но при этом использует довольно оригинальные методы, различая послания вселенной и секретный код, который приводит его к теории вселенского заговора.

-  Эндрю Гарфилд и Тофер Грейс играли в разных экранизациях комиксов «Человек-паук»

- Премьера «Под Сильвер-Лэйк» состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля в 2018 году

- После неоднозначной реакции критиков на фильм во время Каннского кинофестиваля Дэвид Роберт Митчелл решил перемонтировать некоторые сцены, в связи с чем была перенесена дата его выхода в прокат.

Сэм знакомится с девушкой, которая на следующий день исчезает при загадочных обстоятельствах. Теперь он одержим идеей непременно отыскать её, и пытается обнаружить хоть какие-то зацепки, во всем, что он видит и слышит. Неожиданно он находит что-то вроде кода или цепочки тайных посланий. Открывая каждое последующее сообщение, для него всё очевиднее становится, что он оказался внутри глобального заговора.

5.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 ноября 2018
Премьера онлайн 19 ноября 2020
Премьера в мире 15 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Дэвид Роберт Митчелл
Дэвид Роберт Митчелл
В ролях
Грэйс Ван Паттен
Грэйс Ван Паттен
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Райли Кио
Райли Кио
Рики Линдхоум
Рики Линдхоум
Джимми Симпсон
Джимми Симпсон
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Постер фильма Под Сильвер-Лэйк 5 постеров
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Под Сильвер-Лэйк смотреть онлайн

Под Сильвер-Лэйк
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Сэм (Эндрю Гарфилд) — типичный бездельник. Он не работает, не платит за квартиру, встречается с девушкой, к которой он, похоже, равнодушен, и даже ничем не увлекается, кроме разглядывания обнажённой соседки в бинокль. И вот однажды он знакомится в девушкой Сарой (Райли Кио), которая купалась в бассейне у его дома. Они общаются буквально один вечер, после чего она бесследно исчезает. Сэму кажется, что её странный поступок связан с пропажей местного миллиардера, и он начинает расследование,…
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Анна Пермякова 7 ноября 2018, 14:05
Хотели как Линч, но получилось как всегда

Под Сильвер-Лэйк казался отличной идеей, но, как часто это бывает, теория не всегда хороша на практике.… Читать дальше…
Viktoria Kashirina 18 ноября 2018, 22:18
Кошмарный фильм!!! Ушли через 20-30 мин.Не смогли смотреть этот бред!(((
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2 ноября 2018 00:10
Эндрю Гарфилд ищет девушку: дублированный трейлер фильм «Под Сильвер-Лэйк» В сети появился дублированный трейлер фильма «Под Сильвер-Лэйк», премьера которого прошла ранее в этом году в Каннах. После просмотра фильма критиками, его было решено отправить на
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3 сентября 2018 12:39
«Под Силвер-Лэйк» с Эндрю Гарфилом был перенесен из-за критики в Каннах Новый фильм с Эндрю Гарфилдом «Под Силвер-Лэйк», который был представлен прессе и публике во время Каннского кинофестиваля, выйдет в прокат на полгода позже, чем планировалось. Режиссер
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4 июня 2018 14:55
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