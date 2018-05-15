Под Сильвер-Лэйк, 2018

Режиссер Дэвид Роберт Митчелл («Оно») снял оригинальный криминальный триллер, который вошел в программу Каннского фестиваля. В фильме снялись Грэйс Ван Паттен («Клан Сопрано», «Подпольная империя»), бывший супергерой Эндрю Гарфилд («Новый человек-паук», «Социальная сеть»), Райли Кио («Удача Логана», «Американская милашка»), Рики Линдхоум («Теория большого взрыва», «Доктор Хаус»), Джимми Симпсон («Карточный домик», «Как я встретил вашу маму»), Тофер Грейс («Красота внутри», «День Святого Валентина»), Заша Мэмет («Девочки», «Американский папаша»), Калли Эрнандес («Паранормальное», «От заката до рассвета»).

Сэм долгое время наблюдал за симпатичной девушкой, затем знакомится с ней и проводит время, окончательно очаровываясь незнакомкой. На следующий день, когда он пришел за девушкой, все выглядело так, как будто ее никогда и не было — от нее осталась одна коробка с мелочами и фото. Сэм становится одержимым идей поиска девушки, но при этом использует довольно оригинальные методы, различая послания вселенной и секретный код, который приводит его к теории вселенского заговора.