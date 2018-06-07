Первые, 2018

«Первые» - это новая картина Дмитрия Суворова, снявшего такие фильмы, как «Одноклассницы» и «Суперплохие». В фильме снялись актёры: Евгений Ткачук («Тихий Дон», «Бесы»), Алина Ланина («Кухня»), звезда сериалов «Интерны», «Светофор» и «Гражданский брак» Данила Якушев, Сергей Рост («Осторожно модерн!») и другие.

Лента «Первые» снята по пьесе Владимира Фёдорова, поставленной Андреем Борисовым. В центре сюжета - легендарная экспедиция Витуса Беренга и супругов Челюскиных. Уже почти 300 лет назад они стали членами Ленско-Енисейского отряда Великой северной экспедиции, а их имена вошли в историю.

