Первые, 2018

«Первые» - это новая картина Дмитрия Суворова, снявшего такие фильмы, как «Одноклассницы» и «Суперплохие». В фильме снялись актёры: Евгений Ткачук («Тихий Дон», «Бесы»), Алина Ланина («Кухня»), звезда сериалов «Интерны», «Светофор» и «Гражданский брак» Данила Якушев, Сергей Рост («Осторожно модерн!») и другие.
Лента «Первые» снята по пьесе Владимира Фёдорова, поставленной Андреем Борисовым. В центре сюжета - легендарная экспедиция Витуса Беренга и супругов Челюскиных. Уже почти 300 лет назад они стали членами Ленско-Енисейского отряда Великой северной экспедиции, а их имена вошли в историю.
- В основе фильма лежит якутская пьеса, поставленная по одноимённому произведению Владимира Фёдорова
- Съёмки фильма «Первые» проходили в карельском городе Сортавала, а именно на острове Риеккалансаари
- Специально для картины была построена копия дубель-шлюпа «Якутскъ» на петрозаводской верфи «Варяг»
- Фильм снимался при поддержке киностудии «Саха фильм», а также министерства культуры России и правительства республики Саха
- «Первые» - это один из трёх проектов режиссёра Дмитрия Суворова в 2016 году
- Данила Якушев играл у Дмитрия Суворова в фильме «Суперплохие»
История молодого отчаянного моряка Семена Челюскина, который плывет на большом корабле по рекам Лене и Енисею вместе с Великой Северной экспедицией под руководством исследователя и мореплавателя Витуса Беринга.