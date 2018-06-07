Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Первые Первые
Киноафиша Фильмы Первые

Первые, 2018

2018 / Россия
5.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
История молодого отчаянного моряка
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Первые» - это новая картина Дмитрия Суворова, снявшего такие фильмы, как «Одноклассницы» и «Суперплохие». В фильме снялись актёры: Евгений Ткачук («Тихий Дон», «Бесы»), Алина Ланина («Кухня»), звезда сериалов «Интерны», «Светофор» и «Гражданский брак» Данила Якушев, Сергей Рост («Осторожно модерн!») и другие.

Лента «Первые» снята по пьесе Владимира Фёдорова, поставленной Андреем Борисовым. В центре сюжета - легендарная экспедиция Витуса Беренга и супругов Челюскиных. Уже почти 300 лет назад они стали членами Ленско-Енисейского отряда Великой северной экспедиции, а их имена вошли в историю. 
 

- В основе фильма лежит якутская пьеса, поставленная по одноимённому произведению Владимира Фёдорова

- Съёмки фильма «Первые» проходили в карельском городе Сортавала, а именно на острове Риеккалансаари

- Специально для картины была построена копия дубель-шлюпа «Якутскъ» на петрозаводской верфи «Варяг»

- Фильм снимался при поддержке киностудии «Саха фильм», а также министерства культуры России и правительства республики Саха

- «Первые» - это один из трёх проектов режиссёра Дмитрия Суворова в 2016 году

- Данила Якушев играл у Дмитрия Суворова в фильме «Суперплохие»

История молодого отчаянного моряка Семена Челюскина, который плывет на большом корабле по рекам Лене и Енисею вместе с Великой Северной экспедицией под руководством исследователя и мореплавателя Витуса Беринга.

5.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 июня 2018
Премьера в мире 7 июня 2018
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Дмитрий Суворов
Дмитрий Суворов
В ролях
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Алина Ланина
Алина Ланина
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Данила Якушев
Данила Якушев
Сергей Рост
Сергей Рост
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Первые 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Именем русского полярного мореплавателя Семена Челюскина названы не только десятки улиц по всей стране, но даже целый мыс – самая северная точка материка Евразии. Дело понятное: человек был выдающейся отваги и сыграл большую роль в великой северной экспедиции в середине 18 века. Собственно, именно он и становится главным лицом в картине Дмитрия Суворова «Первые». Подготовленный зритель придет в кинотеатр за обещанной порцией любви и отваги, но ожидания его оправданы не…
Читать
САНСАНЫЧ XXX 7 июня 2018, 20:41
наверно сценарий к танкам и к этому фильму писал один и тот же человек
Отзывы Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» прошел в Абхазии и Грузии Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» прошел в ноябре в Абхазии и Грузии, а в декабре пройдет в солнечном Узбекистане! Кинофестиваль «Свидание с
Написать
11 декабря 2018 14:58
Стала известна афиша кинотеатра в Культурно-досуговом комплексе им. В.И. Ленина на неделю В кинотеатре в Культурно-досуговом комплексе им В.И. Ленина может уютно разместиться 218 зрителей, в том числе и зрители с ограниченными возможностями здоровья. На этой неделе в афише кинотеатра
Написать
14 июня 2018 01:46
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши