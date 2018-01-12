Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проклятие. Кукла ведьмы Проклятие. Кукла ведьмы
Киноафиша Фильмы Проклятие. Кукла ведьмы
The Curse of the Witch’s Doll

Проклятие. Кукла ведьмы, 2017

2017 / Великобритания
3.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Написать отзыв
Кукла, одержимая злым духом, похищает девочку
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Для режиссера Лоуренс Фаулер фильм ужасов «Проклятие: Кукла ведьмы» стал режиссерским дебютом. В картине снялись малоизвестные актеры: Хелен Кревел, Филип Риду, Клер Карреньо, Лайла Уоттс, Нил Хоббс.

Сюжет картины «Проклятие. Кукла ведьмы» расскажет о женщине по имени Аделина. Она совершенно отчаялась после того, как ее дочь бесследно исчезла. Новые соседи женщины не хотят помогать в поисках девочки, и тогда Аделина решает сама выяснить, в чем причина ее таинственного исчезновения. Она уверена, что все дело в кукле, которая одержима злым духом…

- В фильме имя куклы не упоминается, но на съемках ее называли Сиси

- Фильм основывается на городской легенде о кукле Аннабель, которая и по сей день стоит в музее Уорренов в стеклянном шкафу с табличкой «Осторожно. Не открывать».

- Лоуренс Фаулер впервые снял полнометражный фильм, где стал и режиссером, и сценаристом

- Лоуренс Фаулер и продюссер Дэвид Уэр познакомились в университете. Этот фильм стал их шестой совместной работой

- Клер Карреньо ранее уже снималась в фильме у Лоуренса Фаулера. Это была короткометражка «Возвращение домой» (2011)

- Это первый полнометражный фильм в карьере Лайлы Уоттс

 После исчезновения дочери Аделина Грей сталкивается с полным безразличием новых соседей.  Никто не верит в то, что дочь еще можно спасти.  Она начинает подозревать,  что  инцидент связан с ужасной куклой, в которой заключено настоящее зло – в ней обитает дух ведьмы.

3.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 августа 2018
Премьера онлайн 12 января 2018
Премьера в мире 12 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Лоуренс Фаулер
Лоуренс Фаулер
В ролях
Клер Карреньо
Клер Карреньо
Лайла Уоттс
Лайла Уоттс
Нил Хоббс
Нил Хоббс
Филип Риду
Филип Риду
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Культ Чаки
Культ Чаки (2017)
5.1666665
Проклятие Хопвелл
Проклятие Хопвелл (2017)
4.6
Уиджи: Проклятие Вероники
Уиджи: Проклятие Вероники (2017)
5.5384617
Фильм находится в подборках
Фильмы про ведьм Фильмы про ведьм
Фильмы про замки и особняки Фильмы про замки и особняки
Фильмы про ведьм и колдовство Фильмы про ведьм и колдовство
Фильмы про демонов Фильмы про демонов
Постер фильма Проклятие. Кукла ведьмы 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Проклятие. Кукла ведьмы смотреть онлайн

Проклятие. Кукла ведьмы
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Уиджи: Проклятие Вероники
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Во время второй мировой войны миссис Грей со своей дочерью пытаются найти дом, где они могут остановиться — их собственный попал под бомбардировку. Им предлагают заброшенный особняк в английской глуши. Женщине сразу кажется, что с домом что-то не так, но выбора у них нет. Через несколько дней её дочь начинает вести себя странно, а потом и вовсе пропадает в лесу. Хозяин особняка и полиция уверены, что девочку уже не найти. Но матери она постоянно видится в доме. И тут же ей начинает…
Читать
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Приложение киноафиши