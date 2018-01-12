Проклятие. Кукла ведьмы, 2017

- В фильме имя куклы не упоминается, но на съемках ее называли Сиси

- Фильм основывается на городской легенде о кукле Аннабель, которая и по сей день стоит в музее Уорренов в стеклянном шкафу с табличкой «Осторожно. Не открывать».



- Лоуренс Фаулер впервые снял полнометражный фильм, где стал и режиссером, и сценаристом



- Лоуренс Фаулер и продюссер Дэвид Уэр познакомились в университете. Этот фильм стал их шестой совместной работой



- Клер Карреньо ранее уже снималась в фильме у Лоуренса Фаулера. Это была короткометражка «Возвращение домой» (2011)



- Это первый полнометражный фильм в карьере Лайлы Уоттс