Проклятие. Кукла ведьмы, 2017

Для режиссера Лоуренс Фаулер фильм ужасов «Проклятие: Кукла ведьмы» стал режиссерским дебютом. В картине снялись малоизвестные актеры: Хелен Кревел, Филип Риду, Клер Карреньо, Лайла Уоттс, Нил Хоббс.
Сюжет картины «Проклятие. Кукла ведьмы» расскажет о женщине по имени Аделина. Она совершенно отчаялась после того, как ее дочь бесследно исчезла. Новые соседи женщины не хотят помогать в поисках девочки, и тогда Аделина решает сама выяснить, в чем причина ее таинственного исчезновения. Она уверена, что все дело в кукле, которая одержима злым духом…
- В фильме имя куклы не упоминается, но на съемках ее называли Сиси
- Фильм основывается на городской легенде о кукле Аннабель, которая и по сей день стоит в музее Уорренов в стеклянном шкафу с табличкой «Осторожно. Не открывать».
- Лоуренс Фаулер впервые снял полнометражный фильм, где стал и режиссером, и сценаристом
- Лоуренс Фаулер и продюссер Дэвид Уэр познакомились в университете. Этот фильм стал их шестой совместной работой
- Клер Карреньо ранее уже снималась в фильме у Лоуренса Фаулера. Это была короткометражка «Возвращение домой» (2011)
- Это первый полнометражный фильм в карьере Лайлы Уоттс
После исчезновения дочери Аделина Грей сталкивается с полным безразличием новых соседей. Никто не верит в то, что дочь еще можно спасти. Она начинает подозревать, что инцидент связан с ужасной куклой, в которой заключено настоящее зло – в ней обитает дух ведьмы.