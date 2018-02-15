Ночные игры, 2018

«Ночные игры» - это фильм режиссёров Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана М. Голдштейна, написавших сценарии к обоим частям фильма «Несносные боссы» и снявших комедию «Каникулы». В картине приняли участие небезызвестные актёры: Рэйчел МакАдамс («Доктор Стрэндж», сериал «Настоящий детектив»), Джесси Племонс («Чёрная месса», сериалы «Во все тяжкие», «Фарго»), Кайл Чандлер («Манчестер у моря», «Волк с Уолл-стрит»), Джейсон Бейтман (сериал «Задержка в развитии», «Хэнкок»), Билли Магнуссен («Игра на понижение») и другие.

В центре сюжета фильма «Ночные игры» окажется компания близких друзей. У них есть одна славная традиция - собираться ночью и играть в игры. В одну из таких ночей они обнаруживают, что им предстоит разгадать тайну одного жестокого убийства...