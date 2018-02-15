Ночные игры, 2018

«Ночные игры» - это фильм режиссёров Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана М. Голдштейна, написавших сценарии к обоим частям фильма «Несносные боссы» и снявших комедию «Каникулы». В картине приняли участие небезызвестные актёры: Рэйчел МакАдамс («Доктор Стрэндж», сериал «Настоящий детектив»), Джесси Племонс («Чёрная месса», сериалы «Во все тяжкие», «Фарго»), Кайл Чандлер («Манчестер у моря», «Волк с Уолл-стрит»), Джейсон Бейтман (сериал «Задержка в развитии», «Хэнкок»), Билли Магнуссен («Игра на понижение») и другие.
В центре сюжета фильма «Ночные игры» окажется компания близких друзей. У них есть одна славная традиция - собираться ночью и играть в игры. В одну из таких ночей они обнаруживают, что им предстоит разгадать тайну одного жестокого убийства...
- Джейсон Бейтман играл в «Несносных боссах», сценарий к которым написали режиссёры фильма «Ночные игры»
- Рэйчел МакАдамс и Джейсон Бейтман играли вместе в фильме «Большая игра»
- Майкл Сирил Клейтон и Рэйчел МакАдамс снимались в картине «В центре внимания»
- Лента «Ночные игры» снималась в ирландском пабе RiRa, который находится в Атланте (Джорджия)
Макс и Энни вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые «ночные игры». И вот однажды харизматичный брат Макса Брукс организовывает вечер по разгадыванию «убийственного» квеста с «ряжеными» головорезами и агентами ФБР. Получается, похищение Брукса в тот вечер – это розыгрыш… или нет? В итоге, по мере того, как шестеро мегаазартных игроков пытаются решить заготовленные головоломки и выиграть, они начинают осозновать, что и «квест», и Брукс – совсем не такие, как кажутся. В течение всей этой суматошной ночи друзья не раз прыгают выше головы, пытаясь выпутаться из очередной передряги. В игре нет правил, за нее не начисляются очки, а игроки понятия не имеют, кому противостоят. Эта ночь может стать самой зажигательной в их жизни… или последней.
Фильм для всех тех, кто устал от серьезных фильмов, номинированных на Оскар, и хочет просто от души посмеяться.… Читать дальше…
Фильм для всех тех, кто устал от серьезных фильмов, номинированных на Оскар, и хочет просто от души посмеяться.… Читать дальше…