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Ночные игры Ночные игры
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Game Night

Ночные игры, 2018

2018 / США
7.7 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Друзьям предстоит разгадать тайну одного жестокого убийства
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Ночные игры» - это фильм режиссёров Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана М. Голдштейна, написавших сценарии к обоим частям фильма «Несносные боссы» и снявших комедию «Каникулы». В картине приняли участие небезызвестные актёры: Рэйчел МакАдамс («Доктор Стрэндж», сериал «Настоящий детектив»), Джесси Племонс («Чёрная месса», сериалы «Во все тяжкие», «Фарго»), Кайл Чандлер («Манчестер у моря», «Волк с Уолл-стрит»), Джейсон Бейтман (сериал «Задержка в развитии», «Хэнкок»), Билли Магнуссен («Игра на понижение») и другие.

В центре сюжета фильма «Ночные игры» окажется компания близких друзей. У них есть одна славная традиция - собираться ночью и играть в игры. В одну из таких ночей они обнаруживают, что им предстоит разгадать тайну одного жестокого убийства...

- Джейсон Бейтман играл в «Несносных боссах», сценарий к которым написали режиссёры фильма «Ночные игры»

- Рэйчел МакАдамс и Джейсон Бейтман играли вместе в фильме «Большая игра»

- Майкл Сирил Клейтон и Рэйчел МакАдамс снимались в картине «В центре внимания»

- Лента «Ночные игры» снималась в ирландском пабе RiRa, который находится в Атланте (Джорджия)

Макс и Энни вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые «ночные игры». И вот однажды харизматичный брат Макса Брукс организовывает вечер по разгадыванию «убийственного» квеста с «ряжеными» головорезами и агентами ФБР. Получается, похищение Брукса в тот вечер – это розыгрыш… или нет? В итоге, по мере того, как шестеро мегаазартных игроков пытаются решить заготовленные головоломки и выиграть, они начинают осозновать, что и «квест», и Брукс – совсем не такие, как кажутся. В течение всей этой суматошной ночи друзья не раз прыгают выше головы, пытаясь выпутаться из очередной передряги. В игре нет правил, за нее не начисляются очки, а игроки понятия не имеют, кому противостоят. Эта ночь может стать самой зажигательной в их жизни… или последней.

7.7 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 февраля 2018
Премьера онлайн 10 июля 2018
Премьера в мире 15 февраля 2018
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Джон Фрэнсис Дейли
Джон Фрэнсис Дейли
В ролях
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Джесси Племонс
Джесси Племонс
Кайл Чандлер
Кайл Чандлер
Билли Магнуссен
Билли Магнуссен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ночные игры 5 постеров
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Супружеская пара Макс и Энни каждый уикенд развлекаются с друзьями, устраивая посиделки с шарадами, загадками и прочими настольными играми. В один из таких вечеров к ним присоединяется старший брат Макса Брукс и приглашает поиграть к себе. Макс, всегда завидовавший брату и никогда не выигрывавший у него, сразу же хватается за этот шанс и приезжает с женой во всеоружии, готовый ради победы на все. Но Брукс приготовил для них настоящий сюрприз, им не придется проводить ночь, вновь и вновь…
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Anastasia Ganina 26 февраля 2018, 22:52
This will be a game night to remember
Фильм для всех тех, кто устал от серьезных фильмов, номинированных на Оскар, и хочет просто от души посмеяться.… Читать дальше…
Anastasia Ganina 26 февраля 2018, 22:52
This will be a game night to remember
Фильм для всех тех, кто устал от серьезных фильмов, номинированных на Оскар, и хочет просто от души посмеяться.… Читать дальше…
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