Мальчишник в Европе, 2018

Ксавье Жанс, постановщик «Хитмэна» и «Заклятия. Наши дни», решил развеселить своего зрителя и снять комедию о приключениях мужчин в Европе. Главные роли в картине исполнили европейские актеры Маню Пайе («Выходные!», «Любовь-это для двоих»), Джонатан Коэн («Любовь без пересадок», «Замуж на 2 дня»), Месье Пуп («Вакфу», «Такси 5») и Алис Белаиди («Киллер поневоле», «Если бы я была мужчиной»).

Если работа достала до чертиков, все надоело и радость жизнь куда-то исчезла, самое время сменить все — город, вид деятельности и даже мировоззрение. Два закадычных друга именно так и поступили — и уехали в Будапешт, чтобы устраивать самые крутые вечеринки для холостяков. Здесь есть все — красивые женщины, море алкоголя и, конечно, сумасшедшие приключения.