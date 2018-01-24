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Мальчишник в Европе Мальчишник в Европе
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Budapest

Мальчишник в Европе, 2018

2018 / Франция
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Фильм о безбашенных вечеринках в Будапеште
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ксавье Жанс, постановщик «Хитмэна» и «Заклятия. Наши дни», решил развеселить своего зрителя и снять комедию о приключениях мужчин в Европе. Главные роли в картине исполнили европейские актеры Маню Пайе («Выходные!», «Любовь-это для двоих»), Джонатан Коэн («Любовь без пересадок», «Замуж на 2 дня»), Месье Пуп («Вакфу», «Такси 5») и Алис Белаиди («Киллер поневоле», «Если бы я была мужчиной»).

Если работа достала до чертиков, все надоело и радость жизнь куда-то исчезла, самое время сменить все — город, вид деятельности и даже мировоззрение. Два закадычных друга именно так и поступили — и уехали в Будапешт, чтобы устраивать самые крутые вечеринки для холостяков. Здесь есть все — красивые женщины, море алкоголя и, конечно, сумасшедшие приключения.

- Оригинальное название фильма - Будапешт 

- Съемки фильма проходили в Венгрии

Надоела работа? Достали коллеги? Ответ очевиден — бросить все, уехать в Будапешт и начать закатывать вечеринки для холостяков. С покером, обнаженными красотками и катанием на танках. Отрыв по полной!

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 2 августа 2018
Премьера онлайн 1 марта 2019
Премьера в мире 24 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Ксавье Жанс
Ксавье Жанс
В ролях
Тамар Баруч
Тамар Баруч
Джонатан Коэн
Джонатан Коэн
Маню Пайе
Маню Пайе
Томас Кальяра
Томас Кальяра
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Мальчишник в Европе
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Пятеро французских друзей, отправляясь на мальчишник, не попадают на вечеринку в клуб. Двое из них – Арно (Джонатан Коэн) и Винсент (Маню Пайе) – выпускники бизнес-школы, прозябающие на нелюбимых работах. Они задумывают превратить этот провал в успех: позже в стрип-клубе им приходит в голову идея начать своё дело. Всё гениальное просто: почему бы не отправлять парней на мальчишники ни куда-нибудь, а в столицу Венгрии. Дешёвый и чумовой Будапешт сулит огромные прибыли начинающим…
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Валентин 1 августа 2018, 12:15
Только треть и даже меньше шишечки от Мальчишника в Вегасе :)
Мальчишник в Европе

Французы распоясались 🙂 Именно так можно описать сей фильм.… Читать дальше…
Irina Speranskaya 6 августа 2018, 20:31
Весь фильм было желание встать и уйти. Еле досмотрела. Крайне неприятное кино и юмор очень своеобразный.
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