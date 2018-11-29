Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все или ничего Все или ничего
Киноафиша Фильмы Все или ничего

Все или ничего, 2018

2018 / Россия
5.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
Русский фильм о борьбе офисного планктона с коррумпированным начальством
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Дмитрий Суворов уже известен по работе над картинами «Одноклассницы» и «Суперплохие». Его новая картина «Все или ничего» продолжает истории о простых жителях нашей необъятной страны. На этот раз в центре событий — сотрудники офиса или офисный планктон, который преставлен тремя посредственными менеджерами. Ребята очень сильно злы на своего босса и объединяются против него.

Главные роли в картине исполнили Кирилл Каганович («Про любовь. Только для взрослых», «Вы все меня бесите»), Роман Курцын («Я худею», «Крым»), Данила Якушев («Молодежка», «Мамочки»), Артур Смольянинов («9 рота», «Жара»), Юрий Стоянов («Ласточкино гнездо», «12»), Андрей Стоянов («Луна», «Близкие»).

- Фильм отсылает к американской комедии «Несносные боссы»

- Саундтрек к фильму записал L’One

Офисный планктон — опасный зверь, если его разозлить. Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков - всё идёт не по плану. Настоящим хозяином мешка преступного бабла оказывается совсем не тот, на кого охотились герои - и вот тут у них начинаются реальные проблемы с криминалити.

5.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 ноября 2018
Премьера в мире 29 ноября 2018
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Дмитрий Суворов
Дмитрий Суворов
В ролях
Кирилл Каганович
Кирилл Каганович
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Данила Якушев
Данила Якушев
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Роман Курцын
Роман Курцын
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Несносные боссы 2
Несносные боссы 2 (2014)
6.25
Несносные боссы
Несносные боссы (2011)
7.4888887
Постер фильма Все или ничего 13 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Иногда у каждого может возникнуть желание просто снять кино. Надергать самых своих любимых моментов, примотать их скотчем друг к другу и показать всем-всем-всем. Примерно этим и занялись создатели кинопроекта «Все или ничего», который в народе можно смело окрестить «Ничего, ребята, переживали мы и худшие примеры копирайта»… Три офисных работника, у каждого свои проблемы (жена на сносях, операция и женщины) пытаются стащить у своего начальника диктофон, на…
Читать
Семен Клевцов 2 декабря 2018, 20:02
С большим трудом…

Только из кинотеатра, так что по горячим следам…

1. Лучше не ходить вообще в кино, чем идти на это.

2. Если выбора нет,… Читать дальше…
alfiya7163 13 декабря 2018, 17:27
Это фильм одного просмотра.. посмотрел и забыл...с юмором, непредсказуемый.. единственное уж очень мне не понравился Артур Смольянинов .. переигрывал свою роль... остальные играли не плохо..
Отзывы Написать
26 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Сочи прошла презентация фильма «Все или ничего» В Сочи состоялась премьера нового российского фильма «Все или ничего» режиссера Дмитрия Суворова. Картину представили актеры Сергей Бурунов, Юрий Стоянов, Данила Якушев, Роман Курцын и
Написать
7 июня 2018 14:23
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
официальный трейлер
Официальный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Приложение киноафиши