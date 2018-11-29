Все или ничего, 2018

Режиссер Дмитрий Суворов уже известен по работе над картинами «Одноклассницы» и «Суперплохие». Его новая картина «Все или ничего» продолжает истории о простых жителях нашей необъятной страны. На этот раз в центре событий — сотрудники офиса или офисный планктон, который преставлен тремя посредственными менеджерами. Ребята очень сильно злы на своего босса и объединяются против него.
Главные роли в картине исполнили Кирилл Каганович («Про любовь. Только для взрослых», «Вы все меня бесите»), Роман Курцын («Я худею», «Крым»), Данила Якушев («Молодежка», «Мамочки»), Артур Смольянинов («9 рота», «Жара»), Юрий Стоянов («Ласточкино гнездо», «12»), Андрей Стоянов («Луна», «Близкие»).
- Фильм отсылает к американской комедии «Несносные боссы»
- Саундтрек к фильму записал L’One
Офисный планктон — опасный зверь, если его разозлить. Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков - всё идёт не по плану. Настоящим хозяином мешка преступного бабла оказывается совсем не тот, на кого охотились герои - и вот тут у них начинаются реальные проблемы с криминалити.
Только из кинотеатра, так что по горячим следам…
1. Лучше не ходить вообще в кино, чем идти на это.
2. Если выбора нет,… Читать дальше…