Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Истории призраков Истории призраков
Киноафиша Фильмы Истории призраков
Ghost Stories

Истории призраков, 2017

2017 / США
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Профессор психологии получает послание с того света
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссерский дебют Джереми Дайсона при поддержке актера и сценариста Энди Наймана, известного по своей работе над фильмами «Тупик» и «Смерть на похоронах» представляет собой киноадаптацию известного спектакля. Главные роли в фильме исполнили Алекс Лоутер («Игра в имитацию», «Черное зеркало»), Мартин Фриман («Шерлок», «Хоббит») и Джилл Халфпенни («Смерть в раю», «Бесстыдники»). 

Фильм, как и оригинальный спектакль, представляет собой историю скептически настроеннного профессора психологии Гудмана. Он объединяет три сюжетных линии о столкновении разных людей с паранормальными явлениями и пытается объяснить все рационально. Получится ли у него? 

- Одноименная пьеса, по который был поставлен оригинальный спектакль, также написана Джереми Дайсоном и Энди Найманом

- Фильм снимали в Лидсе (Англия) в 2016 году в парке Райндхей во время празднования Хэллоуина

- Мировая премьера фильма состоялась 5 октября 2017 года на Международном фестивале в Лондоне

Профессор Гудман — телеведущий и закоренелый скептик — уверен, что может найти рациональное объяснение любому, даже самому удивительному явлению. Он разоблачает экстрасенсов и колдунов, выводит знахарей на чистую воду. И когда перед ним открывается возможность исследовать сразу несколько невероятных событий, то берётся за них с воодушевлением.

Профессору предстоит раскрыть три жутких дела о призраках. Друг за другом будут открываться пугающие тайны, заставляя героев цепенеть от страха. Но сможет ли всё происходящее уничтожить столь тщательно выстроенный профессором разумный мир или окажется лишь грандиозной мистификацией?

6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 31 мая 2018
Премьера онлайн 20 апреля 2018
Премьера в мире 5 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик МВК
Режиссер
Джереми Дайсон
Джереми Дайсон
В ролях
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Алекс Лоутер
Алекс Лоутер
Джилл Халфпенни
Джилл Халфпенни
Энди Найман
Энди Найман
Пол Уайтхаус
Пол Уайтхаус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Истории призраков 7 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Истории призраков смотреть онлайн

Истории призраков
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Филип Гудман (Энди Найман) с нескрываемым удовольствием разоблачает тех, кто называет себя медиумами, но на самом деле на связь с умершими не выходит, а умело использует современные гаджеты и чудеса техники. Гудман не верит в жизнь после смерти, и с легкостью находит всему объяснения с помощью науки и здравого смысла. Его кумир Чарльз Кэмерон решает преподать трепку зазнавшемуся последователю и предлагает изучить три таинственных случая, в которых сам достопочтимый мозгоправ разобраться не…
Читать
Елена Чудайкина 3 июня 2018, 01:57
Фильм пугает только резкими моментами и некоторой неожиданностью событий. Развязка вообще какая-то психоделическая. Фильм во многом для меня… Читать дальше…
malyshnatasha 1 июня 2018, 19:32
Фильм странный и страшный от резких моментов.Сумбурность событий,но в конце становится все понятно.Интересный)
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Истории призраков
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Реинкарнация тихого места: Названы лучшие хорроры 2018 года Сайт Screen Rant составил свой рейтинг самых лучших фильмов ужасов уходящего года.
Написать
19 декабря 2018 12:11
Самые страшные фильмы 2018 года Июнь позади, самое время подвести итоги первой половины 2018 года. Что и сделало издание Vulture, составив список лучших фильмов ужасов, успевших выйти в мировой прокат в этом году. Пока в топе 12
Написать
5 июля 2018 11:37
«Истории призраков» могут стать лидером проката - на кинорынке представили новый фильм с Мартином Фрименом В разгаре 106 Кинорынок в Сочи, и презентации прокатчиков радют зрителей новыми интересными лентами. Так, компания MVK представила фильм «Истории призраков» со звездой
Написать
5 июня 2018 14:33
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Приложение киноафиши