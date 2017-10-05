Истории призраков, 2017

Режиссерский дебют Джереми Дайсона при поддержке актера и сценариста Энди Наймана, известного по своей работе над фильмами «Тупик» и «Смерть на похоронах» представляет собой киноадаптацию известного спектакля. Главные роли в фильме исполнили Алекс Лоутер («Игра в имитацию», «Черное зеркало»), Мартин Фриман («Шерлок», «Хоббит») и Джилл Халфпенни («Смерть в раю», «Бесстыдники»).
Фильм, как и оригинальный спектакль, представляет собой историю скептически настроеннного профессора психологии Гудмана. Он объединяет три сюжетных линии о столкновении разных людей с паранормальными явлениями и пытается объяснить все рационально. Получится ли у него?
- Одноименная пьеса, по который был поставлен оригинальный спектакль, также написана Джереми Дайсоном и Энди Найманом
- Фильм снимали в Лидсе (Англия) в 2016 году в парке Райндхей во время празднования Хэллоуина
- Мировая премьера фильма состоялась 5 октября 2017 года на Международном фестивале в Лондоне
Профессор Гудман — телеведущий и закоренелый скептик — уверен, что может найти рациональное объяснение любому, даже самому удивительному явлению. Он разоблачает экстрасенсов и колдунов, выводит знахарей на чистую воду. И когда перед ним открывается возможность исследовать сразу несколько невероятных событий, то берётся за них с воодушевлением.
Профессору предстоит раскрыть три жутких дела о призраках. Друг за другом будут открываться пугающие тайны, заставляя героев цепенеть от страха. Но сможет ли всё происходящее уничтожить столь тщательно выстроенный профессором разумный мир или окажется лишь грандиозной мистификацией?