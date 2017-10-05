Истории призраков, 2017

Режиссерский дебют Джереми Дайсона при поддержке актера и сценариста Энди Наймана, известного по своей работе над фильмами «Тупик» и «Смерть на похоронах» представляет собой киноадаптацию известного спектакля. Главные роли в фильме исполнили Алекс Лоутер («Игра в имитацию», «Черное зеркало»), Мартин Фриман («Шерлок», «Хоббит») и Джилл Халфпенни («Смерть в раю», «Бесстыдники»).

Фильм, как и оригинальный спектакль, представляет собой историю скептически настроеннного профессора психологии Гудмана. Он объединяет три сюжетных линии о столкновении разных людей с паранормальными явлениями и пытается объяснить все рационально. Получится ли у него?