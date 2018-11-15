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Облепиховое лето Облепиховое лето
Киноафиша Фильмы Облепиховое лето

Облепиховое лето, 2018

2018 / Россия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Фильм о жизни и творчестве Александра Вампилова
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета картины «Облепиховое лето» — жизнь и творчество Александра Вампилова. Он был одним из величайших советских драматургов, написавшим такие известные пьесы, как «Утиная охота», «Старший сын», «Прошлым летом в Чулимске» и многие другие. Его история начинается в Иркутской области, любовь к которой пронизывает всё его творчество. В основе сюжета картины лежит переписка главного героя с супругой Еленой Якушиной, которая была его главной опорой и поддержкой.

Режиссёром фильма «Облепиховое лето» выступил дебютант большого экрана Виктор Алфёров, который до этого получил признание на театральной сцене, а также снял несколько документальных картин. Звездой фильма стал Андрей Мерзликин, воплотивший на экране образ Вампилова и известный зрителю по таким проектам, как «Брестская крепость», «Танки» и «Черновик».

- Сценарист картины «Облепиховое лето» Ольга Погодина-Кузьмина отметила, что главной целью картины не являлось передать точный портрет Вампилова, а понять его посредством создания художественного образа.

- Фильм «Облепиховое лето» был представлен на нескольких отечественных кинофестивалях, в том числе на «Окне в Европу» и на «Меридианах Тихого».

- Картина снималась на петербургской киностудии «Лендок».

Фильм о жизни и гибели великого советского драматурга Александра Вампилова. Он задыхался в коридорах и кабинетах. Стремился вырваться из замкнутого круга. На родину, к природе, к своим корням. К истории семьи, своего отца, расстрелянного в 38-ом году. И вот в августе 1972-ого, в облепиховое лето, он едет на Байкал, чтобы купить дом на озере. И остаётся там навсегда.

 

 

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 ноября 2018
Премьера в мире 15 ноября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Виктор Алферов
Виктор Алферов
В ролях
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Сергей Агафонов
Сергей Агафонов
Сергей Каплунов
Сергей Каплунов
Анна Перелешина
Анна Перелешина
Кирилл Рубцов
Кирилл Рубцов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Облепиховое лето 2 постера
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Наша рецензия
В интересное время живем: кинематографистов вновь заинтересовали великие люди, которые боролись с системой и общим нежеланием идти вперед не действиями, а словами, произведениями и постановками. Прогремели проекты про Цветаеву, Маяковского, Цоя и Довлатова, а теперь очередь добралась и до Александра Вампилова, автора «Утиной охоты» и «Старшего сына». Кадр из фильма «Облепиховое лето» Драматург Александр Вампилов пытается хоть кого-нибудь…
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