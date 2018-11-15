Облепиховое лето, 2018

В центре сюжета картины «Облепиховое лето» — жизнь и творчество Александра Вампилова. Он был одним из величайших советских драматургов, написавшим такие известные пьесы, как «Утиная охота», «Старший сын», «Прошлым летом в Чулимске» и многие другие. Его история начинается в Иркутской области, любовь к которой пронизывает всё его творчество. В основе сюжета картины лежит переписка главного героя с супругой Еленой Якушиной, которая была его главной опорой и поддержкой.

Режиссёром фильма «Облепиховое лето» выступил дебютант большого экрана Виктор Алфёров, который до этого получил признание на театральной сцене, а также снял несколько документальных картин. Звездой фильма стал Андрей Мерзликин, воплотивший на экране образ Вампилова и известный зрителю по таким проектам, как «Брестская крепость», «Танки» и «Черновик».