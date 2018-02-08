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Ковер-самолет, 2018

2018 / Дания
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Сказка о юном мечтателе и путешественнике
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Ковер-самолет» стал новым анимационным проектом для Карстена Килериха, который в 2017 году подарил юным зрителям мультфильм «Маленький вампир». Свои голоса героям датского фильма подарили малоизвестные вне своей родины актеры.

Главный герой мультфильма «Ковер-самолет» мечтает увидеть мир, но отец у него куда более прагматичный. Он ждет, что в будущем его сын станет портным и перестанет забивать голову всякой ерундой вроде путешествий. Но однажды мальчик знакомится с купцом ЭльФазой, который берет его на свой ковер-самолет, чтобы показать другие города. Так начинается их увлекательное путешествие.

- Мультфильм «Ковер-самолет» основан на одноименной книге.

- «Ковер-самолет» является уже второй экранизацией этой истории, первая вышла в 1985 году.

- Короткометражный мультфильм Карстена Килериха «Когда заканчивается жизнь» получил номинацию на премию «Оскар» в 1997 году.

Главный герой растёт мечтательным мальчиком, который хочет увидеть мир. Его отец, смотря на жизнь куда более реалистично, настаивает, чтобы сын выбросил никчёмные мысли из головы и выучился на портного. Но мальчик не перестаёт мечтать о путешествиях в далекие края, и в один прекрасный день встречает купца Эль Фазу, который готов пожаловать ему ковер-самолёт, если мальчик отправится в большой город под властью султана, найдёт и возвратит маленькую внучку Эль Фазе …

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 октября 2018
Премьера в мире 8 февраля 2018
Возраст 6+
Прокатчик Кинолэнд
Режиссер
Карстен Килерих
Карстен Килерих
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Ковер-самолет 3 постера
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Ковер-самолет смотреть онлайн

Ковер-самолет
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