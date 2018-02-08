Ковер-самолет, 2018

«Ковер-самолет» стал новым анимационным проектом для Карстена Килериха, который в 2017 году подарил юным зрителям мультфильм «Маленький вампир». Свои голоса героям датского фильма подарили малоизвестные вне своей родины актеры.

Главный герой мультфильма «Ковер-самолет» мечтает увидеть мир, но отец у него куда более прагматичный. Он ждет, что в будущем его сын станет портным и перестанет забивать голову всякой ерундой вроде путешествий. Но однажды мальчик знакомится с купцом ЭльФазой, который берет его на свой ковер-самолет, чтобы показать другие города. Так начинается их увлекательное путешествие.