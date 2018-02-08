Ковер-самолет, 2018

«Ковер-самолет» стал новым анимационным проектом для Карстена Килериха, который в 2017 году подарил юным зрителям мультфильм «Маленький вампир». Свои голоса героям датского фильма подарили малоизвестные вне своей родины актеры.
Главный герой мультфильма «Ковер-самолет» мечтает увидеть мир, но отец у него куда более прагматичный. Он ждет, что в будущем его сын станет портным и перестанет забивать голову всякой ерундой вроде путешествий. Но однажды мальчик знакомится с купцом ЭльФазой, который берет его на свой ковер-самолет, чтобы показать другие города. Так начинается их увлекательное путешествие.
- Мультфильм «Ковер-самолет» основан на одноименной книге.
- «Ковер-самолет» является уже второй экранизацией этой истории, первая вышла в 1985 году.
- Короткометражный мультфильм Карстена Килериха «Когда заканчивается жизнь» получил номинацию на премию «Оскар» в 1997 году.
Главный герой растёт мечтательным мальчиком, который хочет увидеть мир. Его отец, смотря на жизнь куда более реалистично, настаивает, чтобы сын выбросил никчёмные мысли из головы и выучился на портного. Но мальчик не перестаёт мечтать о путешествиях в далекие края, и в один прекрасный день встречает купца Эль Фазу, который готов пожаловать ему ковер-самолёт, если мальчик отправится в большой город под властью султана, найдёт и возвратит маленькую внучку Эль Фазе …