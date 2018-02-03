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Кролик Питер, 2018

2018 / США
7.9 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Озорной крольчонок объявляет войну фермеру Тому
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Уилл Глак («Энни», «Секс по дружбе») экранизировал книгу Беатрис Поттер о приключениях кролика Питера. В главных ролях снялись Донал Глисон («Выживший», «Бойфренд из будущего»), Роуз Бирн («Шпион», «Люди Икс: Апокалипсис»), а пушистых персонажей озвучили Марго Робби, Дейзи Ридли и Джеймс Корден, который подарил свой голос Питеру.

Сказка «Кролик Питер» расскажет историю про очаровательного и непоседливого кролика, который отчаянно хочет попасть в огород к одному фермеру и украсть немного овощей с его грядок.

- Марго Робби и Донал Глисон вместе снимались в фильмах «Бойфренд из будущего» и «Прощай, Кристофер Робин»

- Дейзи Ридли и Донал Глисон вместе играли в картинах  «Звёздные войны: Пробуждение Силы» (2015) и «Звёздные войны: Эпизод 8» (2017)

- «Кролик Питер» - уже шестой анимационный проект для Джеймса Кордона

- Изначально мистера МакГрегора должен был сыграть Сэм Нилл, но вместо этого был занят на съемках нового «Тора»

Экранизация знаменитой книги детской писательницы Беатрис Поттер о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.

7.9 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 марта 2018
Премьера онлайн 22 апреля 2018
Премьера в мире 3 февраля 2018
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Уилл Глак
Уилл Глак
В ролях
Донал Глисон
Донал Глисон
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Дебора Рок
Дебора Рок
Все актеры и съемочная группа
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Кролик Питер, три его сестрички-близняшки и их кузен Бенджамин регулярно опустошают сад мистера МакГрегора (Сэм Нил). Их цель – унести все, что только можно. Лесные сородичи деятельность кроликов поддерживают, а вот мистер МакГрегор от ушастых воришек явно не в восторге. Если он и любит кроликов, то лишь в своей тарелке, так что конфликтуют старик и зверьки не только из-за морковки и салата. У кроликов с МакГрегором есть свои счеты. И когда он умирает, Питер и компания не расстраиваются.…
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Анна Пермякова 15 марта 2018, 11:33
Это самый милый фильм на свете. Он невероятно очаровательный. Вот все полтора часа умиляешься и говоришь awwwww. Зайчики уж очень реалистичные и… Читать дальше…
devlogin264 11 апреля 2018, 13:09
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