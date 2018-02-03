Кролик Питер, 2018

Режиссер Уилл Глак («Энни», «Секс по дружбе») экранизировал книгу Беатрис Поттер о приключениях кролика Питера. В главных ролях снялись Донал Глисон («Выживший», «Бойфренд из будущего»), Роуз Бирн («Шпион», «Люди Икс: Апокалипсис»), а пушистых персонажей озвучили Марго Робби, Дейзи Ридли и Джеймс Корден, который подарил свой голос Питеру.

Сказка «Кролик Питер» расскажет историю про очаровательного и непоседливого кролика, который отчаянно хочет попасть в огород к одному фермеру и украсть немного овощей с его грядок.