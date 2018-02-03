Кролик Питер, 2018

Режиссер Уилл Глак («Энни», «Секс по дружбе») экранизировал книгу Беатрис Поттер о приключениях кролика Питера. В главных ролях снялись Донал Глисон («Выживший», «Бойфренд из будущего»), Роуз Бирн («Шпион», «Люди Икс: Апокалипсис»), а пушистых персонажей озвучили Марго Робби, Дейзи Ридли и Джеймс Корден, который подарил свой голос Питеру.
Сказка «Кролик Питер» расскажет историю про очаровательного и непоседливого кролика, который отчаянно хочет попасть в огород к одному фермеру и украсть немного овощей с его грядок.
- Марго Робби и Донал Глисон вместе снимались в фильмах «Бойфренд из будущего» и «Прощай, Кристофер Робин»
- Дейзи Ридли и Донал Глисон вместе играли в картинах «Звёздные войны: Пробуждение Силы» (2015) и «Звёздные войны: Эпизод 8» (2017)
- «Кролик Питер» - уже шестой анимационный проект для Джеймса Кордона
- Изначально мистера МакГрегора должен был сыграть Сэм Нилл, но вместо этого был занят на съемках нового «Тора»
Экранизация знаменитой книги детской писательницы Беатрис Поттер о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.