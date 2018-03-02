Жажда смерти, 2017

Боевик «Жажда смерти» снял известный актер и режиссер Элай Рот, который в последние годы занимается исключительно продюсированием и режиссурой проектов . Рот известен своими ролями в фильмах «Грайндахус», «Доказательство смерти» и «Бесславные ублюдки», в котором он также поработал сорежиссером. Главные роли в его новой картины исполнили Брюс Уиллис, Винсент Д’Онофрио, Элизабет Шу и другие известные актеры.

Сюжет фильма «Жажда смерти», как можно догадаться из названия, расскажет о желающем отомстить мужчине. До того, как преступники убили его жену и изнасиловали дочь, он был порядочным и заботливыми семьянином, однако эти события полностью переворачивают жизнь главного героя. Желая отомстить обидчикам, он не остановится ни перед чем…