Жажда смерти, 2017

Боевик «Жажда смерти» снял известный актер и режиссер Элай Рот, который в последние годы занимается исключительно продюсированием и режиссурой проектов . Рот известен своими ролями в фильмах «Грайндахус», «Доказательство смерти» и «Бесславные ублюдки», в котором он также поработал сорежиссером. Главные роли в его новой картины исполнили Брюс Уиллис, Винсент Д’Онофрио, Элизабет Шу и другие известные актеры.
Сюжет фильма «Жажда смерти», как можно догадаться из названия, расскажет о желающем отомстить мужчине. До того, как преступники убили его жену и изнасиловали дочь, он был порядочным и заботливыми семьянином, однако эти события полностью переворачивают жизнь главного героя. Желая отомстить обидчикам, он не остановится ни перед чем…
- Фильм является ремейком одноименной картины 1974 года
- Изначально в фильме должен был играть Сильвестр Сталлоне, но он выбыл из проекта
- В фильме "Жажда смерти" 1974 года героя Брюса Уиллиса играл Чарльз Бронсон
- На главную роль рассматривались Лиам Нисон, Майкл Китон, Кристофер Ламберт, Дон Джонсон и даже Арнольд Шварценеггер
Добропорядочный семьянин превращается в машину для убийства, после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды.