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Жажда смерти Жажда смерти
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Жажда смерти, 2017

2017 / США
7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Брюс Уиллис яростно мстит за убийство семьи
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Причины посмотреть Факты О фильме

Боевик «Жажда смерти» снял известный актер и режиссер Элай Рот, который в последние годы занимается исключительно продюсированием и режиссурой проектов . Рот известен своими ролями в фильмах «Грайндахус», «Доказательство смерти» и «Бесславные ублюдки», в котором он также поработал сорежиссером. Главные роли в его новой картины исполнили Брюс Уиллис, Винсент Д’Онофрио, Элизабет Шу и другие известные актеры.

Сюжет фильма «Жажда смерти», как можно догадаться из названия, расскажет о желающем отомстить мужчине. До того, как преступники убили его жену и изнасиловали дочь, он был порядочным и заботливыми семьянином, однако эти события полностью переворачивают жизнь главного героя. Желая отомстить обидчикам, он не остановится ни перед чем…

- Фильм является ремейком одноименной картины 1974 года

- Изначально в фильме должен был играть Сильвестр Сталлоне, но он выбыл из проекта

- В фильме "Жажда смерти" 1974 года героя Брюса Уиллиса играл Чарльз Бронсон

- На главную роль рассматривались Лиам Нисон, Майкл Китон, Кристофер Ламберт, Дон Джонсон и даже Арнольд Шварценеггер

Добропорядочный семьянин превращается в машину для убийства, после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды.

7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 апреля 2018
Премьера онлайн 4 августа 2018
Премьера в мире 2 марта 2018
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Элай Рот
Элай Рот
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Джек Кеси
Джек Кеси
Дин Норрис
Дин Норрис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жажда смерти 9 постеров
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Жажда смерти
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uru-aleksandr 4 апреля 2018, 12:06
Брюсу Уилиссу уже так много лет, а он все снмается.
devlogin264 11 апреля 2018, 13:00
Вечный брюс
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