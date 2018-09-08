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Вдовы, 2018

2018 / США / Великобритания
6.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Фильм об отчаявшихся вдовах грабителей, которые решили продолжить дело мужей
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Причины посмотреть Факты О фильме

Стив МакКуин («12 лет рабства», «Голод», «Стыд») уже получил свой Оскар, но останавливаться на достигнутом явно не собирается. Его новый фильм вызывает шествие мурашек по телу одним только трейлером — настолько сильная и интересная история открывается перед зрителем. Перед нами банда грабителей — возможно, не самых честных и хороших людей, но любимых мужей и отцов. В один момент во время очередного «дела» все грабители погибают, и их жены и становятся теми самыми вдовами. На женщин даваят органы власти, пока они пытаются смириться с утратой, у них начинают вымогать деньги, которые награбили их мужья. Сильные женщины сдаваться не привыкли, и они пытаются бороться и в итоге — сами ввязываются в опасную аферу.

Роли в таком фильме просто не могли достаться каким-либо другим актерам, команда собралась потрясающая. Вдов сыграли Элизабет Дебики («Агенты А.Н.К.Л.», «Великий Гетсби»), Мишель Родригес («Форсаж», «Мачете»), Виола Дэвис («Прислуга», «Как избежать наказания за убийство»), Синтия Эриво («Цветы лиловые полей»). А противостоять им будут Дэниэл Калуя («Прочь», «Черное зеркало») и Колин Фаррелл («Телефонная будка», «Семь психопатов»)

- Фильм основан на одноименном телесериале

- Слоган фильма «Лишённые всего, способные на всё…»

История о четырех женщинах, у которых нет ничего общего, кроме долга закончить дело своих мужей-преступников. Чикаго. Наши дни. Когда обстановка накаляется до предела, Вероника, Элис, Линда и Белль берут судьбу в свои руки и решают создать себе будущее на собственных условиях.

6.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 ноября 2018
Премьера онлайн 18 марта 2019
Премьера в мире 8 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Стив МакКуин
Стив МакКуин
В ролях
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
Дэниэл Калуя
Дэниэл Калуя
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Все актеры и съемочная группа
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Вдовы
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Известный бандит Гарри Роулинс (Лиам Нисон) и трое его подельников погибают во время ограбления от пуль правоохранителей. Фургон с украденными двумя миллионами долларов и телами налётчиков сгорел, а жёны преступников стали вдовами. Покойные мужья не оставили после себя ничего кроме долгов, разве что Роулинс завещал своей супруге Веронике (Виола Дэвис) записную книжку с планом нового ограбления. Ситуация становится критичной, когда к Веронике наведывается Джамал Мэннинг, которого её муж обокрал.…
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alfiya7163 25 ноября 2018, 16:39
Фильм понравился. Фильм не для молодежи...они не поймут..скорее фильм для взрослых людей,которые знают, что такое потерять мужа..знают… Читать дальше…
Nastya111210 25 ноября 2018, 09:45
Слишком растянуто🙄
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25 голосов
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