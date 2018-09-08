Вдовы, 2018

Стив МакКуин («12 лет рабства», «Голод», «Стыд») уже получил свой Оскар, но останавливаться на достигнутом явно не собирается. Его новый фильм вызывает шествие мурашек по телу одним только трейлером — настолько сильная и интересная история открывается перед зрителем. Перед нами банда грабителей — возможно, не самых честных и хороших людей, но любимых мужей и отцов. В один момент во время очередного «дела» все грабители погибают, и их жены и становятся теми самыми вдовами. На женщин даваят органы власти, пока они пытаются смириться с утратой, у них начинают вымогать деньги, которые награбили их мужья. Сильные женщины сдаваться не привыкли, и они пытаются бороться и в итоге — сами ввязываются в опасную аферу.

Роли в таком фильме просто не могли достаться каким-либо другим актерам, команда собралась потрясающая. Вдов сыграли Элизабет Дебики («Агенты А.Н.К.Л.», «Великий Гетсби»), Мишель Родригес («Форсаж», «Мачете»), Виола Дэвис («Прислуга», «Как избежать наказания за убийство»), Синтия Эриво («Цветы лиловые полей»). А противостоять им будут Дэниэл Калуя («Прочь», «Черное зеркало») и Колин Фаррелл («Телефонная будка», «Семь психопатов»)