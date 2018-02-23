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Beast of Burden

Опасное задание, 2018

2018 / США
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Фильм с Дэниэлом Редклифом о том, как пилот за час пытается спасти свою жену, перевести груз и договориться с картелем
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой шведский режиссер Йеспер Гансландт дебютировал с полнометражной лентой с вечным «Гарри Поттером» в главной роли. Кроме Дэниэла Рэдклиффа («Иллюзия обмана 2», «Человек-швейцарский нож»), в фильме снялись Грэйс Гаммер («Мистер Робот», «Американская история ужасов»), Пабло Шрайбер («Американские боги», «Маменькин сынок»), Роберт Уиздом («Как я встретил вашу маму», «Побег»), Сезар Перес («Поезд на Париж») и Дэвид Джозеф Мартинес («План побега», «Плохой лейтенант»).

У вас бывал плохой день? Точно не такой, как у пилота Шона Хаггерти, который сидит в кабине своего самолета, слушает, как отказывает двигатель и должен при этом успеть спасти свою жену. У него час на то, чтобы пересечь границу, доставить груз, причем нелегальный, убедить киллера, агерта по борьбе с наркотиками и целый наркокартель, что все под контролем и все будет во время. В общем, Шона ждет самый насыщенный и сумасшедший час в его жизни.

- В оригинале фильм называется Beast of Burden, что можно перевести как «Вьючное животное»

- Большую часть времени фильма герой Редклифа находится в кабине самолета. Для того, чтобы снять эти сцены использовали несколько самолетов «Сессна»

- Съемки проходили в городе Саванна, штат Джорджия

- Герой Рэдклифа большую часть времени говорит с женой по телефону. Чтобы диалог получился правдоподобным, актриса Грейс Гаммер разговаривала с Дэниэлом из-за плеча оператора

У пилота Шона Хаггерти есть всего час, чтобы пересечь границу и доставить свой нелегальный груз. Час, чтобы убедить наркокартель, киллера и агента из Управления по борьбе с наркотиками, что все идет по плану. Час, чтобы спасти свою жену. Всё это он должен сделать из кабины своего самолета, у которого отказывает двигатель. 

4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 16 августа 2018
Премьера онлайн 23 февраля 2018
Премьера в мире 23 февраля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Йеспер Гансландт
Йеспер Гансландт
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Пабло Шрайбер
Пабло Шрайбер
Грэйс Гаммер
Грэйс Гаммер
Шон Гловер
Шон Гловер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Опасное задание 4 постера
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Опасное задание
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за 1 рубль
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Уволенный из военно-воздушных сил пилот Шон Хаггерти, сильно нуждаясь в деньгах, соглашается нарушить закон и перевести через границу некий груз. Пока герой решает, как в кратчайшие сроки добраться до места сброса, его телефон просто разрывается от постоянных звонков. Начиная с беспокоящейся жены, не знающей о задании мужа, беспокоящихся о грузе клиентов, и третьей стороны, имеющей виды на товар, перевозимый Шоном. И пока за окном бушует непогода, а за ним пытается следить дрон, Шону нужно…
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dauriy98 22 августа 2018, 19:04
Тупее фильма не придумать ) ушли даже не стали досматривать и мы были не одни такие )
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дэниел Рэдклифф выходит на тропу войны: трейлер фильма «Опасное задание» Появился дублированный трейлер нового фильма с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли «Опасное задание». Актер, известный по роли Гарри Поттера, на этот раз перевоплотится в пилота по имени
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15 июня 2018 16:46
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