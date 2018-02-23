Опасное задание, 2018

Молодой шведский режиссер Йеспер Гансландт дебютировал с полнометражной лентой с вечным «Гарри Поттером» в главной роли. Кроме Дэниэла Рэдклиффа («Иллюзия обмана 2», «Человек-швейцарский нож»), в фильме снялись Грэйс Гаммер («Мистер Робот», «Американская история ужасов»), Пабло Шрайбер («Американские боги», «Маменькин сынок»), Роберт Уиздом («Как я встретил вашу маму», «Побег»), Сезар Перес («Поезд на Париж») и Дэвид Джозеф Мартинес («План побега», «Плохой лейтенант»).
У вас бывал плохой день? Точно не такой, как у пилота Шона Хаггерти, который сидит в кабине своего самолета, слушает, как отказывает двигатель и должен при этом успеть спасти свою жену. У него час на то, чтобы пересечь границу, доставить груз, причем нелегальный, убедить киллера, агерта по борьбе с наркотиками и целый наркокартель, что все под контролем и все будет во время. В общем, Шона ждет самый насыщенный и сумасшедший час в его жизни.
- В оригинале фильм называется Beast of Burden, что можно перевести как «Вьючное животное»
- Большую часть времени фильма герой Редклифа находится в кабине самолета. Для того, чтобы снять эти сцены использовали несколько самолетов «Сессна»
- Съемки проходили в городе Саванна, штат Джорджия
- Герой Рэдклифа большую часть времени говорит с женой по телефону. Чтобы диалог получился правдоподобным, актриса Грейс Гаммер разговаривала с Дэниэлом из-за плеча оператора
У пилота Шона Хаггерти есть всего час, чтобы пересечь границу и доставить свой нелегальный груз. Час, чтобы убедить наркокартель, киллера и агента из Управления по борьбе с наркотиками, что все идет по плану. Час, чтобы спасти свою жену. Всё это он должен сделать из кабины своего самолета, у которого отказывает двигатель.