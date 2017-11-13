Горные огни, 2018

Русско-испанско-американский триллер снял режиссер-дебютант Томас Данн. Начинающий постановщик собрал коктейль из известных испанских и американских актеров и разбавил его несколькими русскими артистами. В фильме снялись Эрика Дашер («В стиле Джейн», «Вне времени»), Эмма Дюмон («Балерины», «Одаренные»), Кайл Джонс («Мастера секса»), Иванна Сахно («Леся+Рома», «Тихоокеанский рубеж 2»), Джин Фарбер («Обмани меня», «Менталист»), Коста Ронин («Родина», «Готэм»), Сэм Хэмилл («Ветреная река», «Облако 9»), Мэйсон Д. Дэвис («Ветреная река», «Облако 9»), Алексей Воробьев («Нереальный холостяк», «Любовь с ограничениями»), Марк Борковски («Карточный домик», «Подпольная империя»).

В далеком американском вузе обучается группа студентов — американцы, испанцы и даже одна русская девушка Карина. И, конечно, именно эта девушка становится жертвой странного преступления и погибает. Ее одногруппники решают поехать в далекую и страшную Россию, причем не в столицу или хотя бы в европейскую часть, а на Алтай, в глухую деревню, где когда-то и появилась на свет Карина. Семья девушки тепло принимает друзей погибшей, а ее брат девушки оказывается местным шаманом, который проводит для одногруппников сестры ритуал примирения — таким образом друзья пытаются попрощаться и символически отпустить дух Карины на небеса. Неожиданно все идет не по плану, и вместо Карины освобождается злой дух Курюм, который вселяется в любого и заставляет тело убивать своих друзей. Из-за Курюма герои понимают, что убийца Карины среди них.