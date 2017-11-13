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The Body Tree

Горные огни, 2018

2018 / Россия / США / Испания
4.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Русско-испанско-американский триллер снял режиссер-дебютант Томас Данн. Начинающий постановщик собрал коктейль из известных испанских и американских актеров и разбавил его несколькими русскими артистами. В фильме снялись Эрика Дашер («В стиле Джейн», «Вне времени»), Эмма Дюмон («Балерины», «Одаренные»), Кайл Джонс («Мастера секса»), Иванна Сахно («Леся+Рома», «Тихоокеанский рубеж 2»), Джин Фарбер («Обмани меня», «Менталист»), Коста Ронин («Родина», «Готэм»), Сэм Хэмилл («Ветреная река», «Облако 9»), Мэйсон Д. Дэвис («Ветреная река», «Облако 9»), Алексей Воробьев («Нереальный холостяк», «Любовь с ограничениями»), Марк Борковски («Карточный домик», «Подпольная империя»).

В далеком американском вузе обучается группа студентов — американцы, испанцы и даже одна русская девушка Карина. И, конечно, именно эта девушка становится жертвой странного преступления и погибает. Ее одногруппники решают поехать в далекую и страшную Россию, причем не в столицу или хотя бы в европейскую часть, а на Алтай, в глухую деревню, где когда-то и появилась на свет Карина. Семья девушки тепло принимает друзей погибшей, а ее брат девушки оказывается местным шаманом, который проводит для одногруппников сестры ритуал примирения — таким образом друзья пытаются попрощаться и символически отпустить дух Карины на небеса. Неожиданно все идет не по плану, и вместо Карины освобождается злой дух Курюм, который вселяется в любого и заставляет тело убивать своих друзей. Из-за Курюма герои понимают, что убийца Карины среди них.

- Картина стала дебютом режиссера Томаса Данна

- Алексей Воробьев не умеет отказывать. Если ему предлагают работу и говорят: «Ты не сможешь поспать примерно месяц. Но ты с этим справишься», он не думая отвечает: «Согласен»

Группа студентов американского ВУЗа приезжает в горную алтайскую деревушку, навестить родственников своей бывшей одногруппницы Карины — девушки, родом из этих мест, убитой в Америке при загадочных обстоятельствах. Брат Карины оказывается местным шаманом. После радушного приема он предлагает друзьям принять участие в ритуале примирения, чтобы символически выпустить дух Карины на небеса.

Но что-то идет не так, и вместо доброго духа Карины друзья высвобождают злой дух — Курюм. Он начинает вселяться то в одного, то в другого героя, заставляя их безжалостно убивать друг друга. Причина этому могла быть только одна — убийца Карины присутствовал на церемонии. Чтобы выжить, друзья должны вычислить, кто из них виновен в смерти девушки.

4.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 16 августа 2018
Премьера в мире 13 ноября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Томас Данн
Томас Данн
В ролях
Эрика Дашер
Эрика Дашер
Эмма Дюмон
Эмма Дюмон
Кайл Джонс
Кайл Джонс
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Джин Фарбер
Джин Фарбер
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Группа друзей из США приезжает на родину своей погибшей подруги Карины — в глушь Алтая. Они хотят встретиться с родителями девушки, но выясняется, что те тоже умерли. Брат Карины предлагает провести мистический ритуал с куклой девушки. Любовь друзей должна пробудить её дух, который может находиться где-то рядом. Но в итоге вместо девушки в мир вырывается злой демон Курюм. Как выясняется, это происходит из-за того, что кто-то из собравшихся ненавидел Карину. И теперь дух может вселиться в…
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vadenika 30 августа 2018, 11:49
Не тратьте время и деньги! Дешевый, и совсем не интересный фильм!
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28 июля 2017 11:20
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