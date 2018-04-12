Правда или действие, 2018

Популярная среди американских подростков игра «Правда или действие» превратилась в динамичный ужастик. Ответственность за перевоплощение несет режиссер Джефф Уодлоу («Никогда не сдавайся»,«Пипец 2»), актеры Люси Хейл («Крик 4»,«История золушки 3»), Тайлер Пози («Оборотень»,«Госпожа горничная») и Вайолетт Бин («Флеш»,«Полиция Чикаго»).

Фильм рассказывает о казалось бы обычной вечеринке, на которой подростки играют в

«Правду или действие», однако на этот раз в игру вступает и нечто потустороннее и начинает строго следить за тем, чтобы все участники придерживались правил. У жесткого судьи только одно наказание за любое действие - смерть.