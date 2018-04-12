Правда или действие, 2018

Популярная среди американских подростков игра «Правда или действие» превратилась в динамичный ужастик. Ответственность за перевоплощение несет режиссер Джефф Уодлоу («Никогда не сдавайся»,«Пипец 2»), актеры Люси Хейл («Крик 4»,«История золушки 3»), Тайлер Пози («Оборотень»,«Госпожа горничная») и Вайолетт Бин («Флеш»,«Полиция Чикаго»).
Фильм рассказывает о казалось бы обычной вечеринке, на которой подростки играют в
«Правду или действие», однако на этот раз в игру вступает и нечто потустороннее и начинает строго следить за тем, чтобы все участники придерживались правил. У жесткого судьи только одно наказание за любое действие - смерть.
- По игре «Правда или действие» уже был снят фильм «Играй до смерти» в 2011 году
- Существует несколько версий игры «Правда или действие», одна из них реализована как игра на выпивание
- Существовала жевательная резинка Five с игрой «Правда или действие», на вкладышах которой размещался вопрос или задание
Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Кто в итоге сможет выйти победителем в жестокой игре?
сюжет, местами интересный, но эти стрёмные ухмылки...
картинка хорошая, игра актёров, почему-то показалась, как… Читать дальше…