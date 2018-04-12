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Правда или действие Правда или действие
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Truth or Dare

Правда или действие, 2018

2018 / США
7.3 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Обычная игра превращается в жестокую гонку со смертью
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Причины посмотреть Факты О фильме

Популярная среди американских подростков игра «Правда или действие» превратилась в динамичный ужастик. Ответственность за перевоплощение несет режиссер Джефф Уодлоу («Никогда не сдавайся»,«Пипец 2»), актеры Люси Хейл («Крик 4»,«История золушки 3»), Тайлер Пози («Оборотень»,«Госпожа горничная») и Вайолетт Бин («Флеш»,«Полиция Чикаго»). 

Фильм рассказывает о казалось бы обычной вечеринке, на которой подростки играют в 
«Правду или действие», однако на этот раз в игру вступает и нечто потустороннее и начинает строго следить за тем, чтобы все участники придерживались правил. У жесткого судьи только одно наказание за любое действие - смерть. 

- По игре «Правда или действие» уже был снят фильм «Играй до смерти» в 2011 году

- Существует несколько версий игры «Правда или действие», одна из них реализована как игра на выпивание

- Существовала жевательная резинка Five с игрой «Правда или действие», на вкладышах которой размещался вопрос или задание
 

Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Кто в итоге сможет выйти победителем в жестокой игре?

7.3 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 26 апреля 2018
Премьера онлайн 20 августа 2018
Премьера в мире 12 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джефф Уодлоу
Джефф Уодлоу
В ролях
Лэндон Либуарон
Лэндон Либуарон
Тайлер Пози
Тайлер Пози
Люси Хейл
Люси Хейл
Вайолетт Бин
Вайолетт Бин
Аврора Перрино
Аврора Перрино
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Правда или действие 5 постеров
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Правда или действие
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Группа друзей-студентов отправляется в Мексику на каникулы. В последний день отдыха, когда все уже изрядно напились в баре, главная героиня Оливия (Люси Хейл) встречает незнакомца, который предлагает продолжить веселье в новом месте. Как ни странно, все друзья соглашаются. Новый знакомый приводит их в странное место, где предлагает сыграть в давнюю детскую игру «Правда или действие». Через пару кругов нелепых подростковых забав и одной провокации он объявляет, что теперь они…
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Юлия 29 апреля 2018, 06:49
По началу интересно, а потом не очень.
Андрей 10 октября 2018, 00:46
никогда не любил эту игру! ;))
сюжет, местами интересный, но эти стрёмные ухмылки...
картинка хорошая, игра актёров, почему-то показалась, как… Читать дальше…
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16 апреля 2018 17:04
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