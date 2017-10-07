Убежище дьявола, 2017

Гильермо Амоэдо, известный по триллеру «Незнакомец», продолжает знакомить своего зрителя со всеми оттенками страха и ужаса. На этот раз ему помогали малоизвестные для российского зрителя актеры Мария Эволи («Мы плоть»), Ванеса Рестрепо («Сердце, которое лжет») и Фернандо Бесерриль («Прохожие»).
В фильме рассказывается почти чеховская история. Перед нами три сестры - неблагополучная семья, долги, общественный гнет значительно осложняют их жизнь. Но, чтобы исправить бедственное положение, девушки решаются на отчаянный шаг и грабят дом местного сенатора. Казалось бы, что может пойти не так? Действуя четко по плану, девушки добывают сейф сенатора и тот даже сам отдает им из него всю наличность, но этого сестрам кажется мало и они решают обыскать дом. Внезапно в подвале они находят сюрприз - связанную дочь сенатора.
- Гильермо Амоедо был режиссером фильмов: Незнакомец (2014), El Crack (2011), Retorno (2010) и др, а также участвовал в написании сценариев к фильмам: Афтершок (2012), Кто там (2015)
- Фернандо Бесерриль снимался в легендарной "Маске Зорро" 1998 года
Три сестры из неблагополучной семьи решают ограбить дом сенатора, чтобы расплатиться с долгами. Тот отдает им деньги из сейфа, но отчаявшимся девушкам это кажется недостаточной суммой. Они слышат странный шум, и старшая сестра находит в подвале связанную дочь сенатора.
Сюжет вышка , не помню когда с интересом фильм про экзорцизм смотрел последний раз .