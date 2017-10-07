Убежище дьявола, 2017

Гильермо Амоэдо, известный по триллеру «Незнакомец», продолжает знакомить своего зрителя со всеми оттенками страха и ужаса. На этот раз ему помогали малоизвестные для российского зрителя актеры Мария Эволи («Мы плоть»), Ванеса Рестрепо («Сердце, которое лжет») и Фернандо Бесерриль («Прохожие»).

В фильме рассказывается почти чеховская история. Перед нами три сестры - неблагополучная семья, долги, общественный гнет значительно осложняют их жизнь. Но, чтобы исправить бедственное положение, девушки решаются на отчаянный шаг и грабят дом местного сенатора. Казалось бы, что может пойти не так? Действуя четко по плану, девушки добывают сейф сенатора и тот даже сам отдает им из него всю наличность, но этого сестрам кажется мало и они решают обыскать дом. Внезапно в подвале они находят сюрприз - связанную дочь сенатора.