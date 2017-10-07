Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Убежище дьявола Убежище дьявола
Киноафиша Фильмы Убежище дьявола
El habitante / The Inhabitant

Убежище дьявола, 2017

2017 / Мексика / Чили
6.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
Три сестры-грабительницы обнаруживает в подвале дома сенатора его связанную дочь...
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Гильермо Амоэдо, известный по триллеру «Незнакомец», продолжает знакомить своего зрителя со всеми оттенками страха и ужаса. На этот раз ему помогали малоизвестные для российского зрителя актеры Мария Эволи («Мы плоть»), Ванеса Рестрепо («Сердце, которое лжет») и Фернандо Бесерриль («Прохожие»). 

В фильме рассказывается почти чеховская история. Перед нами три сестры - неблагополучная семья, долги, общественный гнет значительно осложняют их жизнь. Но, чтобы исправить бедственное положение, девушки решаются на отчаянный шаг и грабят дом местного сенатора. Казалось бы, что может пойти не так? Действуя четко по плану, девушки добывают сейф сенатора и тот даже сам отдает им из него всю наличность, но этого сестрам кажется мало и они решают обыскать дом. Внезапно в подвале они находят сюрприз - связанную дочь сенатора. 

- Гильермо Амоедо был режиссером фильмов: Незнакомец (2014), El Crack (2011), Retorno (2010) и др, а также участвовал в написании сценариев к фильмам: Афтершок (2012), Кто там (2015)

- Фернандо Бесерриль снимался в легендарной "Маске Зорро" 1998 года

Три сестры из неблагополучной семьи решают ограбить дом сенатора, чтобы расплатиться с долгами. Тот отдает им деньги из сейфа, но отчаявшимся девушкам это кажется недостаточной суммой. Они слышат странный шум, и старшая сестра находит в подвале связанную дочь сенатора.

6.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 июня 2018
Премьера онлайн 31 июля 2020
Премьера в мире 7 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Гильермо Амоедо
Гильермо Амоедо
В ролях
Ванесса Рестрепо
Ванесса Рестрепо
Фернандо Бесерриль
Фернандо Бесерриль
Габриела де ла Гарса
Габриела де ла Гарса
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про детей Фильмы про детей
Фильмы про дьявола Фильмы про дьявола
Фильмы про демонов Фильмы про демонов
Постер фильма Убежище дьявола 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Убежище дьявола смотреть онлайн

Убежище дьявола
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Три сестры решают вломиться в дом сенатора и ограбить его. Девушки делают это не просто так — за ними крупный долг, вероятно, перед преступниками. Они знают, что у хозяев должна быть в сейфе крупная сумма, а после гибели сына они уволили всю прислугу. Но денег они не обнаруживают, и воровкам приходится угрожать хозяевам, чтобы узнать, где они прячут ценности. И когда план уже почти срабатывает, одна из сестёр обнаруживает запертую в подвале и прикованную к кровати юную дочь сенатора.…
Читать
rafik.ivanov.85 31 июля 2018, 08:23
Удивил фильмец !) не типичный подход к теме одержимости , над фильмом реально работали профессионалы круто !
Valera Ivanov 30 июля 2018, 23:39
Реально топ!
Сюжет вышка , не помню когда с интересом фильм про экзорцизм смотрел последний раз .
Отзывы Написать
19 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши