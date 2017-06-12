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Mountain

Горы, 2017

2017 / Австралия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Документальный фильм о смельчаках и романтиках, покоривших самые недоступные вершины
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Причины посмотреть Факты О фильме


Величественные, неприступные и прекрасные. Горы – одно из самых захватывающих природных творений. Они занимают четверть всей земной площади. Они существуют на планете практически с начала ее существования. И за это время мало изменились. Кто-то страшится горных вершин, кто-то, напротив, стремится покорить их. Но все замирают в восхищении, когда видят их. Ведь по сравнению с громадными скалами человек чувствует себя лишь маленькой песчинкой в огромном мире. Документалист Дженнифер Пидом попыталась понять, что так влечет альпинистов в горы.

  • Картину озвучивает Уиллем Дефо. В русском варианте звучит голос Михаила Кожухова.
  • Впервые ленту транслировали в оперном театре Сиднея. Уиллем Дефо присутствовал на премьере.
  • Режиссера вдохновила на этот фильм работа оператором. Она участвовала в проведении съемок, когда альпинисты совершали восхождение.
  • В ленте звучит живая музыка в сопровождении камерного оркестра Австралии.
  • Фильм снимали в Гималаях. Сложность состояла в использовании дронов. Атмосфера в горах недостаточно плотная, чтобы выдержать их вес.
  • Дженнифер Пидом пришлось для начала закончить работу над картиной «Шерпа», прежде чем она смогла приступить к съемкам.

Горы – самое неприступное и коварное творение природы. Их склоны влекут к себе человечество испокон веков. Этот поединок длится столетиями, но что в нем заслуживает большего восхищения: сами горы или дерзость одиночек, что стремятся подняться «выше неба»?

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 июня 2018
Премьера в мире 12 июня 2017
Возраст 6+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Дженнифер Пидом
Дженнифер Пидом
В ролях
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Горы 3 постера
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Горы
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Наша рецензия
С древних времён человечество пыталось осознать, что такое горы. Люди боялись их, поклонялись им. Но всё же неизменно хотели понять, что таят в себе эти загадочные и опасные творения природы. С развитием техники и наступлением периода максимально комфортной жизни многих потянула в горы уже жажда острых ощущений и желание испытать что-то новое. У некоторых эта страсть осталась до сих пор. И вот, австралийский режиссёр-документалист Дженнифер Пидом решила показать горы во всей их красе и…
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Кадры из фильма Все кадры
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