Горы, 2017



Величественные, неприступные и прекрасные. Горы – одно из самых захватывающих природных творений. Они занимают четверть всей земной площади. Они существуют на планете практически с начала ее существования. И за это время мало изменились. Кто-то страшится горных вершин, кто-то, напротив, стремится покорить их. Но все замирают в восхищении, когда видят их. Ведь по сравнению с громадными скалами человек чувствует себя лишь маленькой песчинкой в огромном мире. Документалист Дженнифер Пидом попыталась понять, что так влечет альпинистов в горы.