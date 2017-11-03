На край света: в поисках единорога, 2017

Мировая анимация продолжает активно развиваться, и ежегодно в прокате появляется всё больше мультфильмов, снятых не только такими крупными голливудскими студиями, как Pixar и Disney, но и режиссёрами с самых разных уголков нашей планеты. Анимационная картина «На край света: В поисках единорога» — это индийский проект от постановщика Камала Бансала, на который стоит обратить внимание любителям мультипликации во всех её проявлениях.

«На край света: В поисках единорога» — это история Мелоди и Макса. Тяга к приключениям у них в крови, ведь их отец является известным путешественником Чарльзом Уиллардом. Но однажды отец не возвращается из экспедиции, и тогда дети решают самостоятельно отыскать его вместе с домашним роботом Эви и профессором Шонку. Их ждут опасные испытания и удивительные места, о которых они никогда не забудут.