На край света: в поисках единорога, 2017

Мировая анимация продолжает активно развиваться, и ежегодно в прокате появляется всё больше мультфильмов, снятых не только такими крупными голливудскими студиями, как Pixar и Disney, но и режиссёрами с самых разных уголков нашей планеты. Анимационная картина «На край света: В поисках единорога» — это индийский проект от постановщика Камала Бансала, на который стоит обратить внимание любителям мультипликации во всех её проявлениях.
«На край света: В поисках единорога» — это история Мелоди и Макса. Тяга к приключениям у них в крови, ведь их отец является известным путешественником Чарльзом Уиллардом. Но однажды отец не возвращается из экспедиции, и тогда дети решают самостоятельно отыскать его вместе с домашним роботом Эви и профессором Шонку. Их ждут опасные испытания и удивительные места, о которых они никогда не забудут.
- «На край света: В поисках единорога» — режиссёрский дебют Камала Бансала.
- Мультфильм был показан в рамках Canada Kids Film Festival.
Макс и Мелоди — дети путешественника Чарльза Уилларда. Когда их отец не возвращается из экспедиции, они отправляются в рискованное путешествие по его следам, вместе с другом семьи — изобретателем профессором Шонку и его домашним роботом Эви. Эту компанию впереди ждут встречи с затерянной цивилизацией и королевой снежных воинов, им предстоит преодолеть секретные ловушки древнего храма, а также попасть в таинственное и загадочное место — Сад Желаний, где обитают единороги, минотавры и другие диковинные звери.