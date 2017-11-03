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На край света: в поисках единорога На край света: в поисках единорога
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Shonku Diaries. A Unicorn Adventure

На край света: в поисках единорога, 2017

2017 / Индия
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Дети знаменитого путешественника отправляются в захватывающее приключение
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мировая анимация продолжает активно развиваться, и ежегодно в прокате появляется всё больше мультфильмов, снятых не только такими крупными голливудскими студиями, как Pixar и Disney, но и режиссёрами с самых разных уголков нашей планеты. Анимационная картина «На край света: В поисках единорога» — это индийский проект от постановщика Камала Бансала, на который стоит обратить внимание любителям мультипликации во всех её проявлениях.

«На край света: В поисках единорога» — это история Мелоди и Макса. Тяга к приключениям у них в крови, ведь их отец является известным путешественником Чарльзом Уиллардом. Но однажды отец не возвращается из экспедиции, и тогда дети решают самостоятельно отыскать его вместе с домашним роботом Эви и профессором Шонку. Их ждут опасные испытания и удивительные места, о которых они никогда не забудут.

- «На край света: В поисках единорога» — режиссёрский дебют Камала Бансала.

- Мультфильм был показан в рамках Canada Kids Film Festival.

Макс и Мелоди — дети путешественника Чарльза Уилларда. Когда их отец не возвращается из экспедиции, они отправляются в рискованное путешествие по его следам, вместе с другом семьи — изобретателем профессором Шонку и его домашним роботом Эви. Эту компанию впереди ждут встречи с затерянной цивилизацией и королевой снежных воинов, им предстоит преодолеть секретные ловушки древнего храма, а также попасть в таинственное и загадочное место — Сад Желаний, где обитают единороги, минотавры и другие диковинные звери.

5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 ноября 2018
Премьера в мире 3 ноября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Камал Бансал
В ролях
Дэвид Лодж
Кира Баклэнд
Кайл Хеберт
Макс Кох
Джон Снайдер
Все актеры и съемочная группа
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На край света: в поисках единорога смотреть онлайн

На край света: в поисках единорога
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за 1 рубль
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Как классно бывает, когда попадаются мультфильмы, в которых авторы разговаривают со зрителями не как с маленькими созданиями, а наоборот, как со взрослыми. «В поисках единорога» именно такой случай, здесь есть мораль, забавные и всегда работающие замечания для детей, чтобы они могли вырасти умными и образованными, а еще авторы придумали и нарисовали классный мир, в который с первых же секунд знакомства хочется незамедлительно попасть. Кадр из мультфильма «На край света: В…
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