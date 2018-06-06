Мир Юрского периода 2, 2018

Режиссёром сиквела хита 2015 года «Мир Юрского периода 2» выступил Хуан Антонио Байона («Голос монстра», «Приют»). В картину вернутся актёры из прошлой части: Брайс Даллас Ховард («Пит и его Дракон») и Крис Пратт («Стражи галактики», «Мстители: Война бесконечности»). Также к касту присоединились Джефф Голдблюм («Парк Юрского периода», «День независимости»), Б.Д. Вонг («Семь лет в Тибете», «Обыкновенное сердце»), Тоби Джонс («Виктория и Альберт», «Разрисованная вуаль»), Джеймс Кромуэлл («Зелёная миля», «Я, Робот») и другие.
Сюжет фильма «Мир Юрского периода 2» продолжает историю, которая случилась в парке развлечений. Кажется, опасность в лице злых динозавров уже позади, однако вскоре герои столкнутся с новой проблемой.
- Фильм «Мир Юрского периода 2» снимался в национальном парке Брекон-Биконс в Уэльсе
- Выход картины «Мир Юрского периода 2» приурочен к 25-летию появления на экранах «Парка Юрского периода» Стивена Спилберга
- «Мир Юрского периода 2» является пятым фильмом франшизы и вторым в задуманной трилогии
- Бюджет фильма составил 260 миллионов долларов, в то время как бюджет прошлой был равен 150 миллионам
- В фильм «Мир Юрского периода 2» вернутся Джефф Голдблюм и Б.Д. Вонг, игравшие в оригинальной серии картин Стивена Спилберга. Они единственные актёры, сыгравшие во всех трёх частях франшизы
- «Мир Юрского периода 2» выходит в британский прокат раньше, чем в США
- Слоган фильма Life Finds a Way является фразой, которую сказал Йен Малкольм в одном из оригинальных фильмов
- Джеймс Кромуэлл и Брайс Даллас Ховард играли вместе в картине «Человек-паук 3: Враг в отражении»
Легендарная франшиза выходит на принципиально новый уровень. Триумфальное возвращение культовых героев, нашествие доисторических рептилий, невероятный масштаб и зрелищность – это всё МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2. Динозавры еще никогда не были так близко...