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Мир Юрского периода 2 Мир Юрского периода 2
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Мир Юрского периода 2, 2018

2018 / США
8.0 Оцените
186 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Герои возвращаются, чтобы спасти динозавров!
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Режиссёром сиквела хита 2015 года «Мир Юрского периода 2» выступил Хуан Антонио Байона («Голос монстра», «Приют»). В картину вернутся актёры из прошлой части: Брайс Даллас Ховард («Пит и его Дракон») и Крис Пратт («Стражи галактики», «Мстители: Война бесконечности»). Также к касту присоединились Джефф Голдблюм («Парк Юрского периода», «День независимости»), Б.Д. Вонг («Семь лет в Тибете», «Обыкновенное сердце»), Тоби Джонс («Виктория и Альберт», «Разрисованная вуаль»), Джеймс Кромуэлл («Зелёная миля», «Я, Робот») и другие.

Сюжет фильма «Мир Юрского периода 2» продолжает историю, которая случилась в парке развлечений. Кажется, опасность в лице злых динозавров уже позади, однако вскоре герои столкнутся с новой проблемой.

- Фильм «Мир Юрского периода 2» снимался в национальном парке Брекон-Биконс в Уэльсе

- Выход картины «Мир Юрского периода 2» приурочен к 25-летию появления на экранах «Парка Юрского периода» Стивена Спилберга

- «Мир Юрского периода 2» является пятым фильмом франшизы и вторым в задуманной трилогии

- Бюджет фильма составил 260 миллионов долларов, в то время как бюджет прошлой был равен 150 миллионам

- В фильм «Мир Юрского периода 2» вернутся Джефф Голдблюм и Б.Д. Вонг, игравшие в оригинальной серии картин Стивена Спилберга. Они единственные актёры, сыгравшие во всех трёх частях франшизы

- «Мир Юрского периода 2» выходит в британский прокат раньше, чем в США

- Слоган фильма Life Finds a Way является фразой, которую сказал Йен Малкольм в одном из оригинальных фильмов

- Джеймс Кромуэлл и Брайс Даллас Ховард играли вместе в картине «Человек-паук 3: Враг в отражении»

 

Легендарная франшиза выходит на принципиально новый уровень. Триумфальное возвращение культовых героев, нашествие доисторических рептилий, невероятный масштаб и зрелищность – это всё МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2. Динозавры еще никогда не были так близко...

8.0 Оцените
186 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 июня 2018
Премьера онлайн 4 сентября 2018
Премьера в мире 6 июня 2018
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Хуан Антонио Байона
Хуан Антонио Байона
В ролях
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Крис Пратт
Крис Пратт
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Рейф Сполл
Рейф Сполл
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Все актеры и съемочная группа
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Знаменитый парк под названием «Мир юрского периода» разрушен и заброшен. Из-за пробудившегося на острове вулкана оставшиеся там динозавры обречены на вымирание. Но бывший администратор парка Клэр Диринг (Брайс Даллас Ховард) намерена спасти уникальных животных и даже создаёт для этого инициативную группу. Казалось бы, ей улыбается удача: один из создателей первого «парка юрского периода» (ещё из фильмов Спилберга) предлагает Клэр помочь вывезти динозавров в безопасное…
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Регина Рафикова 6 июня 2018, 08:55
Шикарный фильм! Очень впечатляющий
yakubov121299 8 июня 2018, 04:00
Фильм просто бомбический !!), даже лучше чем первая часть , впечатляющее !) , жду с нетерпением третью часть !!))
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