Мир Юрского периода 2, 2018

- Фильм «Мир Юрского периода 2» снимался в национальном парке Брекон-Биконс в Уэльсе

- Выход картины «Мир Юрского периода 2» приурочен к 25-летию появления на экранах «Парка Юрского периода» Стивена Спилберга

- «Мир Юрского периода 2» является пятым фильмом франшизы и вторым в задуманной трилогии

- Бюджет фильма составил 260 миллионов долларов, в то время как бюджет прошлой был равен 150 миллионам

- В фильм «Мир Юрского периода 2» вернутся Джефф Голдблюм и Б.Д. Вонг, игравшие в оригинальной серии картин Стивена Спилберга. Они единственные актёры, сыгравшие во всех трёх частях франшизы

- «Мир Юрского периода 2» выходит в британский прокат раньше, чем в США

- Слоган фильма Life Finds a Way является фразой, которую сказал Йен Малкольм в одном из оригинальных фильмов

- Джеймс Кромуэлл и Брайс Даллас Ховард играли вместе в картине «Человек-паук 3: Враг в отражении»