Звезда родилась, 2018

Фильм «Звезда родилась» является режиссёрским дебютом актёра Брэдли Купера («Мой парень - псих», «Снайпер»), который также снялся и в главной роли. Компанию ему по съёмочной площадке составила известнейшая певица и актриса Леди Гага («Американская история ужасов»). А одним из продюсеров картины стал Клинт Иствуд («Малышка на миллион»).
В центре сюжета фильма «Звезда родилась» окажется талантливая певица Эстер Хоффман, которая встречает на своём пути неудавшегося рок-музыканта Джона Хауарда. Ослеплённый девушкой, он решает помочь ей в восхождении по звёздному Олимпу, в результате чего Эстер получает контракт со звукозаписывающей компанией и спутника жизни. Вот только Джону это не помогает избавиться от алкогольной зависимости...
- Изначально планировалось, что главную роль сыграет Бейонсе
- Брэдли Купер стал думать над реализацией проекта «Звезда родилась» на съёмочной площадке картины «Снайпер» Клинта Иствуда, который выступил в качестве продюсера его режиссёрского дебюта
- Фильм «Звезда родилась» является уже третьим ремейком известной картины 1937 года. Одноимённые ленты вышли также в 1954 с Джуди Гарлэнд и в 1976 с Барброй Стрейзанд
Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться с увядающей славой.