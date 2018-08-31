Звезда родилась, 2018

Фильм «Звезда родилась» является режиссёрским дебютом актёра Брэдли Купера («Мой парень - псих», «Снайпер»), который также снялся и в главной роли. Компанию ему по съёмочной площадке составила известнейшая певица и актриса Леди Гага («Американская история ужасов»). А одним из продюсеров картины стал Клинт Иствуд («Малышка на миллион»).

В центре сюжета фильма «Звезда родилась» окажется талантливая певица Эстер Хоффман, которая встречает на своём пути неудавшегося рок-музыканта Джона Хауарда. Ослеплённый девушкой, он решает помочь ей в восхождении по звёздному Олимпу, в результате чего Эстер получает контракт со звукозаписывающей компанией и спутника жизни. Вот только Джону это не помогает избавиться от алкогольной зависимости...