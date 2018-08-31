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Звезда родилась Звезда родилась
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A Star Is Born

Звезда родилась, 2018

2018 / США
8.2 Оцените
158 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Леди Гага в музыкальной драме Брэдли Купера
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Звезда родилась» является режиссёрским дебютом актёра Брэдли Купера («Мой парень - псих», «Снайпер»), который также снялся и в главной роли. Компанию ему по съёмочной площадке составила известнейшая певица и актриса Леди Гага («Американская история ужасов»). А одним из продюсеров картины стал Клинт Иствуд («Малышка на миллион»).

В центре сюжета фильма «Звезда родилась» окажется талантливая певица Эстер Хоффман, которая встречает на своём пути неудавшегося рок-музыканта Джона Хауарда. Ослеплённый девушкой, он решает помочь ей в восхождении по звёздному Олимпу, в результате чего Эстер получает контракт со звукозаписывающей компанией и спутника жизни. Вот только Джону это не помогает избавиться от алкогольной зависимости...

- Изначально планировалось, что главную роль сыграет Бейонсе

- Брэдли Купер стал думать над реализацией проекта «Звезда родилась» на съёмочной площадке картины «Снайпер» Клинта Иствуда, который выступил в качестве продюсера его режиссёрского дебюта

- Фильм «Звезда родилась» является уже третьим ремейком известной картины 1937 года. Одноимённые ленты вышли также в 1954 с Джуди Гарлэнд и в 1976 с Барброй Стрейзанд

 

Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться с увядающей славой.

8.2 Оцените
158 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 4 октября 2018
Премьера онлайн 15 января 2019
Премьера в мире 31 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Брэдли Купер
Брэдли Купер
В ролях
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Леди Гага
Леди Гага
Сэм Эллиотт
Сэм Эллиотт
Грег Гранберг
Грег Гранберг
Бонни Соммервиль
Бонни Соммервиль
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Звезда родилась 6 постеров
Оскар Лучшая песня
MTV Movie & TV Awards Лучший актёр/актриса в кино
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Наша рецензия
-    Зрители, это Звезда. Звезда, это зрители. (зрители аплодируют) Это краткое описание старого нового фильма «Звезда родилась». Трогательного, насколько возможно красивого, бесконечно музыкального, но вместе с тем предсказуемого, нарочито слезливого и оттого в итоге не слишком запоминающегося. Ругать его не хочется, хвалить не получается. Значит стоит попытаться понять, зачем он был снят и кому всё же стоит на него сходить. Кадр из фильма «Звезда…
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Рамиль Гасанов 4 октября 2018, 15:19
Смотреть всем, кто любит музыку! Любит фильмы с Купером! Любит Гагу. Любит хорошее доброе кино со смыслом.
Кристина Гейнц 3 октября 2018, 17:44
чую после сеанса меня будут выносить на носилках потому что это явно шедевр!!!!!!!!!!!
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саундтрек фильма Звезда родилась
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Появились первые кадры с Брэдли Купером из байопика «Бернстайн» Также на фото присутствует Кэри Маллиган.
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31 мая 2022 10:22
В мае Брэдли Купер приступит к съемкам своего второго режиссерского проекта Фильм, продюсером которого выступит Стивен Спилберг, выйдет на экраны не раньше 2023 года.
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26 января 2022 11:00
Барбра Стрейзанд раскритиковала музыкальную мелодраму «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером Артистка ожидала переосмысления, но ремейк получился слишком похожим на оригинал.
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17 августа 2021 11:47
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