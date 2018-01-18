Охота на воров, 2018

Режиссером фильма «Охота на воров» стал сценарист фильма «Падение Лондона» Кристиан Гьюдгэст, для которого эта картина стала дебютом в режиссуре. В главной роли снялся Джерард Батлер («Законопослушный гражданин», «300 спартанцев»). Кроме него в фильме можно увидеть Пабло Шрайбера («На грани», «Американские боги»), Ивэна Джонса («8 миля», «Игра по чужим правилам») и известного рэпера Фифти Сента.

Ранним утром вооруженная преступная группировка совершает дерзкое нападение на инкассаторов, когда те притормозили возле кафе, чтобы перекусить. Начинается бойня, в ходе которой инкассаторы и водитель погибают, а машину угоняют преступники.

Расследование дела поручают Нику О’Брайену — руководителю самого крутого подразделения полиции в Лос-Анджелесе. Большого Ника, как его называют подчиненные, очень не любит начальство: циничный, наглый и неуправляемый громила, он сам больше похож на преступника, чем на полицейского, а методы его работы хоть и эффективны, но вызывают большие вопросы с точки зрения их законности.

Главной загадкой в деле становится тот факт, что угнанная машина была пустой — преступники не украли ни цента. Что это: счастливая случайность или глупая ошибка нападавших? Когда Ник узнает, что имеет дело не с обычными налетчиками, а с бывшими морскими пехотинцами, то понимает, что угон машины — это лишь часть плана по совершению гораздо более грандиозного преступления. Но Большой Ник намерен помешать этому любыми способами.