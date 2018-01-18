Охота на воров, 2018

Режиссером фильма «Охота на воров» стал сценарист фильма «Падение Лондона» Кристиан Гьюдгэст, для которого эта картина стала дебютом в режиссуре. В главной роли снялся Джерард Батлер («Законопослушный гражданин», «300 спартанцев»). Кроме него в фильме можно увидеть Пабло Шрайбера («На грани», «Американские боги»), Ивэна Джонса («8 миля», «Игра по чужим правилам») и известного рэпера Фифти Сента.
Ранним утром вооруженная преступная группировка совершает дерзкое нападение на инкассаторов, когда те притормозили возле кафе, чтобы перекусить. Начинается бойня, в ходе которой инкассаторы и водитель погибают, а машину угоняют преступники.
Расследование дела поручают Нику О’Брайену — руководителю самого крутого подразделения полиции в Лос-Анджелесе. Большого Ника, как его называют подчиненные, очень не любит начальство: циничный, наглый и неуправляемый громила, он сам больше похож на преступника, чем на полицейского, а методы его работы хоть и эффективны, но вызывают большие вопросы с точки зрения их законности.
Главной загадкой в деле становится тот факт, что угнанная машина была пустой — преступники не украли ни цента. Что это: счастливая случайность или глупая ошибка нападавших? Когда Ник узнает, что имеет дело не с обычными налетчиками, а с бывшими морскими пехотинцами, то понимает, что угон машины — это лишь часть плана по совершению гораздо более грандиозного преступления. Но Большой Ник намерен помешать этому любыми способами.
По рекомендации режиссера Кристиана Гьюдгэста Джерард Батлер набрал почти 11 килограммов для роли.
До начала съемок были организованы два отдельных тренировочных лагеря, чтобы привести в форму актеров, играющих полицейских и грабителей, причем обе группы тренировались отдельно, чтобы обеспечить атмосферу соперничества. Группы обучалась по разным программам под руководством военного консультанта Пола Мориса.
Образ Джерарда Батлера во многом основан на бывшем агенте службы по контролю за оборотом оружия Джее Добинсе, который консультировал создателей фильма. Как и персонаж Батлера, Добинс прославился своей работой под прикрытием и готовностью проникать в преступные организации. Добинс сыграл в фильме эпизодическую роль в баре.
Режиссерская версия фильма имеет продолжительность 160 минут и другую концовку.
Среди актеров есть четыре бойца UFC: Джон Льюис, Макс Холлоуэй, Олег Тактаров и Майкл Биспинг.
Фильм находился в разработке примерно четырнадцать лет, с тех пор как режиссер Кристиан Гьюдгэст и его соавтор сценария заключили сделку с “New Line Cinema” в 2003 году. Предполагалось, что проектом будет заниматься ныне не существующая компания “Relativity Media”.
Эрик Брэден, сыгравший Зигги Зерхузена — отец сценариста и режиссера Кристиана Гудегаста.
Хотя действие фильма происходит в Лос-Анджелесе, из-за налоговых льгот большая часть съемок проходила в Атланте.
Большинство персонажей фильма получились такими, какими задумывались в сценарии, однако характер Донни Уилсона пришлось изменить из-за возраста – актер О’Ши Джексон оказался значительно моложе своего персонажа.
В фильме использован пулемет “М249 — Пила».
Когда Большой Ник О'Брайен едет к дому своей жены, играет «What It's Like» американского исполнителя Everlast — песня о сочувствии к изгоям общества.
Брайан Ван Холт и Мо Макрей ранее снимались вместе в фильме “Дикая”.
В заключительных титрах купюра в 100 долларов имеет серийный номер DOT00002018. 2018 — год выхода фильма.
За несколько лет до начала съемок сценарий фильма попал в руки к американскому рэперу Фифти Сенту. Музыкант был настолько впечатлен историей и персонажами, что лично обратился к одному из продюсеров фильма и попросил позволить ему принять участие в этом проекте.
30 миллионов долларов, которые грабители планировали вынести из банка, должны были обладать гораздо большим объемом и весом, чем было показано в фильме. Такая сумма в стодолларовых банкнотах весит около 300 килограммов.
Большой Ник – начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся.
Когда коп узнает, что легендарный и неуловимый вор планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом. И играть по правилам он не привык.
Сегодня киноафиша устроила мне вырванные... часы из жизни!
Я очень усидчивый парень, но тут я порывался выйти с первых 5-ти минут… Читать дальше…