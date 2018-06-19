Офисный беспредел, 2018

Режиссёр Лин Одинг снявший огромное количество сериалов не так давно начал снимать полнометражное кино. Его первой работой был боевик «Дикий» с Джейсоном Момоа («Звездные врата: Атлантида», «Неудержимый»), но теперь Лин решил взяться за комедию. В фильме снялись Брентон Туэйтс («Пираты карбиского моря: мертвецы не рассказывают сказок», «Посвященный»), Джейн Леви («Пригород», « Не дыши»), Курт Фуллер («Полночь в Париже», «Ясновидец») и Каран Сони («Живу с моделями», «Безопасность не гарантируется»).

Чего только не придумаешь, чтобы повысить работоспособность своих сотрудников и заработать побольше денег. Глава крупной фирмы решил напоить своих сотрудников специальными энергетиками, но что-то пошло не так и все работники начали по чуть-чуть превращаться в зомби. Выживут только прогульщики, которые энергетик не пили, но именно им придётся бороться со своими коллегами, чтобы выжить в этой сумасшедшем офисном восстании «мертвецов».