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Офисный беспредел Офисный беспредел
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Office Uprising

Офисный беспредел, 2018

2018 / США
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр Лин Одинг снявший огромное количество сериалов не так давно начал снимать полнометражное кино. Его первой работой был боевик «Дикий» с Джейсоном Момоа («Звездные врата: Атлантида», «Неудержимый»), но теперь Лин решил взяться за комедию. В фильме снялись Брентон Туэйтс («Пираты карбиского моря: мертвецы не рассказывают сказок», «Посвященный»), Джейн Леви («Пригород», « Не дыши»), Курт Фуллер («Полночь в Париже», «Ясновидец») и Каран Сони («Живу с моделями», «Безопасность не гарантируется»).

Чего только не придумаешь, чтобы повысить работоспособность своих сотрудников и заработать побольше денег. Глава крупной фирмы решил напоить своих сотрудников специальными энергетиками, но что-то пошло не так и все работники начали по чуть-чуть превращаться в зомби. Выживут только прогульщики, которые энергетик не пили, но именно им придётся бороться со своими коллегами, чтобы выжить в этой сумасшедшем офисном восстании «мертвецов».

- Мировая премьера фильма состоялась 19 июня 2018 года

- Основные съёмки фильма проходили в конце декабря 2016 года в США, в штате Алабама

Глава крупной корпорации, мечтая о нечеловеческой работоспособности своих менеджеров, напоил их секретным энергетическим напитком. Однако босс не ожидал побочного эффекта – подчиненные стали гипер-агрессивными. И лишь один раздолбай, как обычно опоздав на работу, остался без порции энергетика. Теперь ему предстоит пережить настоящий офисный беспредел.

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 19 июля 2018
Премьера онлайн 8 апреля 2019
Премьера в мире 19 июня 2018
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Лин Одинг
Лин Одинг
В ролях
Брентон Туэйтс
Брентон Туэйтс
Джейн Леви
Джейн Леви
Каран Сони
Каран Сони
Закари Ливай
Закари Ливай
Грегг Генри
Грегг Генри
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Офисный беспредел 3 постера
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Офисный беспредел
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Нерадивый сотрудник бухгалтерии Десмонд (Брендон Туэйтс) работает в корпорации, производящей оружие. Он постоянно опаздывает на работу, а вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности, Десмонд пишет компьютерную игру или просто курит травку с другом в подсобке. Но этому близится конец — руководство хочет сократить некоторых сотрудников их отдела, и никто не знает, на кого падёт выбор. Десмонд в спешке делает свой отчёт, но, придя на работу на следующий день с традиционным…
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