Реинкарнация, 2018

Ари Астер - новое имя на режиссерском поприще, но на него стоит обратить внимание. Дебютант решил посвятить себя непростому жанру ужасов с детективными нотками и собрал актерскую команду из талантливых, но не приевшихся зрителями артистов:Тони Коллетт («Шестое чувство», «Маленькая мисс Счастье»), Гэбриел Бирн («Закон противоположностей», «Подозрительные лица»), Алекс Вулф («Джуманджи: Зов джунглей», «Пациенты») и Энн Дауд («Рассказ служанки», «Домашняя работа»).

Фамильные проклятия вдохновили уже не одного режиссера на создание фильма, не стала исключением и «Реинкарнация». Спокойная жизнь Энни Грэхем заканчивается, как только в семье происходит горе -умирает мать героини. Складывается впечатление, что только ее присутствие хоть как-то удерживало дом от сумасшествия, и теперь все летит в тар-тарары. Атмосфера становится все более жуткой, каждый день открывает новые фамильные секретны и скелеты в шкафах, а разгадка всех тайн семейной истории становится вопросом жизни и смерти. Теперь Энни жизненной необходимо восстановить все события прошлого и найти способ спасти своих близких.