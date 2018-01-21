Реинкарнация, 2018

Ари Астер - новое имя на режиссерском поприще, но на него стоит обратить внимание. Дебютант решил посвятить себя непростому жанру ужасов с детективными нотками и собрал актерскую команду из талантливых, но не приевшихся зрителями артистов:Тони Коллетт («Шестое чувство», «Маленькая мисс Счастье»), Гэбриел Бирн («Закон противоположностей», «Подозрительные лица»), Алекс Вулф («Джуманджи: Зов джунглей», «Пациенты») и Энн Дауд («Рассказ служанки», «Домашняя работа»).
Фамильные проклятия вдохновили уже не одного режиссера на создание фильма, не стала исключением и «Реинкарнация». Спокойная жизнь Энни Грэхем заканчивается, как только в семье происходит горе -умирает мать героини. Складывается впечатление, что только ее присутствие хоть как-то удерживало дом от сумасшествия, и теперь все летит в тар-тарары. Атмосфера становится все более жуткой, каждый день открывает новые фамильные секретны и скелеты в шкафах, а разгадка всех тайн семейной истории становится вопросом жизни и смерти. Теперь Энни жизненной необходимо восстановить все события прошлого и найти способ спасти своих близких.
- Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Санденс» 21 января 2018 года
- Съемки проходили в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта
- Ари Астер с этой лентой также дебютировал и как сценарист
После смерти матери Энни Грэхем в её ранее спокойном доме начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь под угрозой жизнь её близких. С каждым днём открываются новые ужасающие секреты их семьи. Энни осознаёт, что эти кошмары берут своё начало в далёком прошлом. Сможет ли она найти ключ к тайне зловещего проклятия, которое передаётся из поколения в поколение…