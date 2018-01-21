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Реинкарнация Реинкарнация
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Hereditary

Реинкарнация, 2018

2018 / США
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Семья сталкивается с ужасным проклятьем
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Ари Астер - новое имя на режиссерском поприще, но на него стоит обратить внимание. Дебютант решил посвятить себя непростому жанру ужасов с детективными нотками и собрал актерскую команду из талантливых, но не приевшихся зрителями артистов:Тони Коллетт («Шестое чувство», «Маленькая мисс Счастье»), Гэбриел Бирн («Закон противоположностей», «Подозрительные лица»), Алекс Вулф («Джуманджи: Зов джунглей», «Пациенты») и Энн Дауд («Рассказ служанки», «Домашняя работа»). 

Фамильные проклятия вдохновили уже не одного режиссера на создание фильма, не стала исключением и «Реинкарнация». Спокойная жизнь Энни Грэхем заканчивается, как только в семье происходит горе -умирает мать героини. Складывается впечатление, что только ее присутствие хоть как-то удерживало дом от сумасшествия, и теперь все летит в тар-тарары. Атмосфера становится все более жуткой, каждый день открывает новые фамильные секретны и скелеты в шкафах, а разгадка всех тайн семейной истории становится вопросом жизни и смерти. Теперь Энни жизненной необходимо восстановить все события прошлого и найти способ спасти своих близких. 

- Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Санденс» 21 января 2018 года

- Съемки проходили в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта

- Ари Астер с этой лентой также дебютировал и как сценарист

После смерти матери Энни Грэхем в её ранее спокойном доме начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь под угрозой жизнь её близких. С каждым днём открываются новые ужасающие секреты их семьи. Энни осознаёт, что эти кошмары берут своё начало в далёком прошлом. Сможет ли она найти ключ к тайне зловещего проклятия, которое передаётся из поколения в поколение…

5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 июня 2018
Премьера онлайн 13 августа 2018
Премьера в мире 21 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ари Астер
Ари Астер
В ролях
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Алекс Вулф
Алекс Вулф
Милли Шапиро
Милли Шапиро
Энн Дауд
Энн Дауд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Реинкарнация 5 постеров
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Наша рецензия
У Энни Грэхем (Тони Коллетт) умирает мать — закрытая и довольно резкая женщина. Все горюют о её смерти, но потом с каждым из членов семьи начинают происходить странные вещи. И дело не в каких-то призраках или видениях. День за днём открываются страшные тайны семьи Грэхем: их прошлое, странные интересы и занятия. Сын Питер (Алекс Вулф) сначала кажется обычным подростком, но в его поведении заметны неадекватные страхи. Его младшая сестра Чарли (Милли Шапиро) замкнута и нелюдима. И…
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Никулька Соловьева 8 июня 2018, 08:49
Вчера была в кино. Фильм эмоционально тяжеловат. Под конец режиссер закурил, вторую дозу травки)
Михаил Крупник 21 июня 2018, 01:49
Вот не знаю, а мне фильм показался очень сильным, да тяжеловат, но блин он не отпускает до концовки. Игра актеров просто поражает, особенно Питера.… Читать дальше…
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саундтрек фильма Реинкарнация
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