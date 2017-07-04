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Выжившие Выжившие
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Выжившие, 2018

2018 / Франция
5.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Земля после апокалипсиса разделилась на охотников и добычу
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фильма ужасов «Выжившие» стал Матьё Тури, дебютант полного метра. В ролях снялись актеры, которые уже имели опыт съемок в подобных картинах: Бриттани Эшворт («Заклятье. Наши дни», «Несчастны случай»), Грегори Фетусси («Мистер Селфридж», «Все пары делают это», «Бросок кобры») и др.

Сюжет фильма расскажет о выживших людях после страшной эпидемии, прокатившейся по планете. Всем, кому удалось спастись, приходится каждый день прятаться от жутких существ, охотящихся на все живое. Но героям нужно как-то добывать себе еду, поэтому из укрытия им приходится выходить. Однажды Джульетта отправляется за провиантом, но попадает в аварию и просыпается в неизвестном месте, не зная, чего ожидать от опасной местности.

- Бюджет фильма составил всего 1 200 000 долларов

- Этот фильм стал первым для французского режиссера Матьё Тури, который он снял на английском языке

После апокалипсиса, когда большая часть населения Земли была уничтожена, появились ОНИ. Их назвали Выжившими. Никто не знает, живы они или мертвы, из этого мира или нет. Но теперь это их мир. Они здесь охотники, а люди - их добыча. Джулиет одна из своей группы рискует отправиться в покинутый людьми город на поиски пищи. Ее путь будет долгим, он лежит через неизведанные опасные земли, и до наступления темноты она не успеет вернуться в лагерь.

5.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 30 августа 2018
Премьера онлайн 1 мая 2018
Премьера в мире 4 июля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Матьё Тури
Матьё Тури
В ролях
Бриттани Эшворт
Бриттани Эшворт
Грегори Фетусси
Грегори Фетусси
Хавьер Ботет
Хавьер Ботет
Джей Бенедикт
Джей Бенедикт
Дэвид Гасман
Дэвид Гасман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Выжившие 3 постера
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Выжившие
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Наша рецензия
После апокалипсиса пронесшегося по Земле большинство людей погибло, а те, кому удалось спастись, сбиваются в гнезда и изо всех сил стараются выжить. Джулиет выбрала для себя очень опасную работу, она ездит по окрестностям на машине, разыскивает еду и что-нибудь полезное. По дороге, т.к. у каждого из них есть пистолет, она иногда убивает монстров, которых породил хаос. Возвращаясь из очередной такой поездки, она теряет управление, и машина переворачивается. Несмотря на то что Джулиет удается…
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Ольга Потапова 31 августа 2018, 11:11
Как ни странно, но этот фильм я посмотрела в интернете пол года назад🤔типа Я легенда) не плохой
Виталий Трофимов 3 сентября 2018, 19:34
Лютый шлак, не ходите на это омно
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18 голосов
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