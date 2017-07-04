Выжившие, 2018

Режиссером фильма ужасов «Выжившие» стал Матьё Тури, дебютант полного метра. В ролях снялись актеры, которые уже имели опыт съемок в подобных картинах: Бриттани Эшворт («Заклятье. Наши дни», «Несчастны случай»), Грегори Фетусси («Мистер Селфридж», «Все пары делают это», «Бросок кобры») и др.
Сюжет фильма расскажет о выживших людях после страшной эпидемии, прокатившейся по планете. Всем, кому удалось спастись, приходится каждый день прятаться от жутких существ, охотящихся на все живое. Но героям нужно как-то добывать себе еду, поэтому из укрытия им приходится выходить. Однажды Джульетта отправляется за провиантом, но попадает в аварию и просыпается в неизвестном месте, не зная, чего ожидать от опасной местности.
- Бюджет фильма составил всего 1 200 000 долларов
- Этот фильм стал первым для французского режиссера Матьё Тури, который он снял на английском языке
После апокалипсиса, когда большая часть населения Земли была уничтожена, появились ОНИ. Их назвали Выжившими. Никто не знает, живы они или мертвы, из этого мира или нет. Но теперь это их мир. Они здесь охотники, а люди - их добыча. Джулиет одна из своей группы рискует отправиться в покинутый людьми город на поиски пищи. Ее путь будет долгим, он лежит через неизведанные опасные земли, и до наступления темноты она не успеет вернуться в лагерь.