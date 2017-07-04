Выжившие, 2018

Режиссером фильма ужасов «Выжившие» стал Матьё Тури, дебютант полного метра. В ролях снялись актеры, которые уже имели опыт съемок в подобных картинах: Бриттани Эшворт («Заклятье. Наши дни», «Несчастны случай»), Грегори Фетусси («Мистер Селфридж», «Все пары делают это», «Бросок кобры») и др.

Сюжет фильма расскажет о выживших людях после страшной эпидемии, прокатившейся по планете. Всем, кому удалось спастись, приходится каждый день прятаться от жутких существ, охотящихся на все живое. Но героям нужно как-то добывать себе еду, поэтому из укрытия им приходится выходить. Однажды Джульетта отправляется за провиантом, но попадает в аварию и просыпается в неизвестном месте, не зная, чего ожидать от опасной местности.