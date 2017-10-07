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Последний беспредел Последний беспредел
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Autoreiji saishusho / Outrage Coda

Последний беспредел, 2017

2017 / Япония
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Пережив войну между преступными семьями Санно и Ханабиси, бывший босс якудза Отомо работает в Южной Корее. Незначительный инцидент вызывает напряженность между его компанией и их японскими партнерами. Растущий конфликт выходит из-под контроля и разжигает ожесточенную борьбу за власть среди высших эшелонов группы компаний Ханабиси. Когда жизнь его начальника оказывается под угрозой, преданный Отомо возвращается в Японию, чтобы уладить все свои дела раз и навсегда…

  • По словам режиссера Такеши Китано, это его продюсеры хотели, чтобы он снял третий фильм из серии «Беспредел». Общий доход от франшизы приближался к десяти миллионам долларов США, а мировые кассовые сборы – восемь миллионов. 
  • На премьере фильма во время Венецианского кинофестиваля Китано вспомнил свой предыдущий положительный опыт в Венеции на фестивале 1997 года, где его фильм «Хана-би» получил «Золотого льва», следуя традициям других японских фильмов, таких как «Расёмон», который получил первый приз на фестивале 1951 года. 
  • Китано заявил: «Существуют разные типы якудза, даже если они сейчас исчезают. В этих насильственных группах есть разные типы человечности. Насилие контрастирует с некоторыми из проблем, с которыми я имел дело в прошлом, но в этом фильме есть люди, которые пытаются заботиться о других людях».

После уничтожения синдиката Санно семьей Ханабиси ветеран Отомо осел на корейском острове Чеджу под защитой мистера Чана. Присматривает за отелями и борделями, ходит на рыбалку. Однажды якудза семьи Ханабиси плохо обходится с его работницами и оскорбительно себя ведёт. А вместо компенсации ущерба убивает помощника Отомо. Конфликтом решает воспользоваться заместитель главы синдиката Ханабиси, чтобы захватить власть и истребить конкурентов.

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 августа 2018
Премьера онлайн 1 декабря 2017
Премьера в мире 7 октября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Такеши Китано
Такеши Китано
В ролях
Такеши Китано
Такеши Китано
Тосиюки Нисида
Тацуо Надака
Кэн Мицуиси
Хакурю
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последний беспредел 3 постера
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Наша рецензия
В предыдущих фильмах трилогии, «Беспредел» и «Полный беспредел», вышедших в 2010 и 2012 годах соответственно, Такеши Китано исследует природу власти на примере борьбы кланов якудза. В шахматах существует примерно 10120 вариантов неповторяющихся партий, и казалось, что режиссёр задумал показать нам их все. Сменяющие друг друга продажные копы, бандиты средней руки в деловых костюмах, боссы и простые смертные в огромном количестве появлялись и исчезали, будто пешки, слоны и…
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САНСАНЫЧ XXX 2 сентября 2018, 21:27
о трудной и безрадостной жизни якудзы. много говорят немножко стреляют. не советую
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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