Последний беспредел, 2017

Пережив войну между преступными семьями Санно и Ханабиси, бывший босс якудза Отомо работает в Южной Корее. Незначительный инцидент вызывает напряженность между его компанией и их японскими партнерами. Растущий конфликт выходит из-под контроля и разжигает ожесточенную борьбу за власть среди высших эшелонов группы компаний Ханабиси. Когда жизнь его начальника оказывается под угрозой, преданный Отомо возвращается в Японию, чтобы уладить все свои дела раз и навсегда…