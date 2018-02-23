Между рядами, 2018

Немецкая драма Томаса Стубере обращается к проблеме маленького человека в современно мире. Исполнить режиссерский замысел помогли актеры Сандра Хюллер («Реквием», «Зачетный препод 3»), Франц Роговский («Виктория», «Хеппи-энд»), Петер Курт («Вавилон-Берлин», «Гуд бай, Ленин»), Хеннинг Пекер («Любовь за стеной», «На пределе»), Саша Нэйтан и Рамона Либноу («Рай», «Запретная территория»).
Фильм переносит нас в большой немецкий супермаркет, между полками которого и проходит жизнь героев. Как и в любом закрытом коллективе, здесь сильно реагируют на новичка — 27летнего Кристиана, который только пришел на работу. Вокруг него и развиваются события. Продавец из отдела бакалеи Бруно становится «феей-крестной» для новичка и опекает его, помогая войти в коллектив, а Марион из отдела сладостей становится его великой любовью. Жизнь Кристиана понемногу устаканивается, он осваивает управление погрузчиком, ориентируется в магазине, находит своего друга и любовь. Однако на пути последней встает застенчивость молодого человека и муж девушки. Режиссер на примере маленьких трагедий почти незаметных в большом мире людей показывает общие проблемы всего человечества и поднимает обсуждение вечных ценностей.
- «Между рядами» - уже третья совместная работа Штубера со знаменитым немецким писателем и сценаристом Клеменсом Майером.
- Сотрудничество Штубера и Майера критики считают очень успешным. Снятая во время учебы короткометражка «О собаках и лошадях» в 2012 году завоевала студенческий «Оскар» - награду, которую Американская киноакадемия вручает лучшим работам учащихся международных киношкол.
- Картина участвовала в основном конкурсе Берлинского фестиваля и стала одним из главных его открытий.
- Фильм открывается сценой, в которой звучит вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». В кино эта музыка прежде всего ассоциируется с «Космической одиссеей 2001 года».
Кристиан – новичок в дружной семье огромного супермаркета. В мире бесконечных стеллажей Кристиан встречает Марион из отдела сладостей. Между ними пробегает искра, а кофейный автомат превращается в место для робких встреч. Однако Марион замужем, а Кристиан слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг.