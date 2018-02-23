Между рядами, 2018

- «Между рядами» - уже третья совместная работа Штубера со знаменитым немецким писателем и сценаристом Клеменсом Майером.

- Сотрудничество Штубера и Майера критики считают очень успешным. Снятая во время учебы короткометражка «О собаках и лошадях» в 2012 году завоевала студенческий «Оскар» - награду, которую Американская киноакадемия вручает лучшим работам учащихся международных киношкол.

- Картина участвовала в основном конкурсе Берлинского фестиваля и стала одним из главных его открытий.

- Фильм открывается сценой, в которой звучит вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». В кино эта музыка прежде всего ассоциируется с «Космической одиссеей 2001 года».