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Между рядами, 2018

2018 / Германия
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Немецкая драма с Сандрой Хюллер, Францем Роговским, Петером Куртом о маленьких трагедиях в большом супермаркете
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Причины посмотреть Факты О фильме

Немецкая драма Томаса Стубере обращается к проблеме маленького человека в современно мире. Исполнить режиссерский замысел помогли актеры Сандра Хюллер («Реквием», «Зачетный препод 3»), Франц Роговский («Виктория», «Хеппи-энд»), Петер Курт («Вавилон-Берлин», «Гуд бай, Ленин»), Хеннинг Пекер («Любовь за стеной», «На пределе»), Саша Нэйтан и Рамона Либноу («Рай», «Запретная территория»).

Фильм переносит нас в большой немецкий супермаркет, между полками которого и проходит жизнь героев. Как и в любом закрытом коллективе, здесь сильно реагируют на новичка — 27летнего Кристиана, который только пришел на работу. Вокруг него и развиваются события. Продавец из отдела бакалеи Бруно становится «феей-крестной» для новичка и опекает его, помогая войти в коллектив, а Марион из отдела сладостей становится его великой любовью. Жизнь Кристиана понемногу устаканивается, он осваивает управление погрузчиком, ориентируется в магазине, находит своего друга и любовь. Однако на пути последней встает застенчивость молодого человека и муж девушки. Режиссер на примере маленьких трагедий почти незаметных в большом мире людей показывает общие проблемы всего человечества и поднимает обсуждение вечных ценностей.

- «Между рядами» - уже третья совместная работа Штубера со знаменитым немецким писателем и сценаристом Клеменсом Майером.

- Сотрудничество Штубера и Майера критики считают очень успешным. Снятая во время учебы короткометражка «О собаках и лошадях» в 2012 году завоевала студенческий «Оскар» - награду, которую Американская киноакадемия вручает лучшим работам учащихся международных киношкол.

- Картина участвовала в основном конкурсе Берлинского фестиваля и стала одним из главных его открытий.

- Фильм открывается сценой, в которой звучит вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». В кино эта музыка прежде всего ассоциируется с «Космической одиссеей 2001 года».

Кристиан – новичок в дружной семье огромного супермаркета. В мире бесконечных стеллажей Кристиан встречает Марион из отдела сладостей. Между ними пробегает искра, а кофейный автомат превращается в место для робких встреч. Однако Марион замужем, а Кристиан слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг.

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 2 августа 2018
Премьера онлайн 23 февраля 2018
Премьера в мире 23 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Томас Штубер
Томас Штубер
В ролях
Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Петер Курт
Петер Курт
Франц Роговски
Франц Роговски
Саша Нэйтан
Саша Нэйтан
Герои Пинт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Между рядами 3 постера
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Между рядами
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Фильм «Между рядами» стал интересен после самых первых отзывов с Берлинского кинофестиваля. Кинокритики и зрители, прорвавшиеся в кинозал, влюбились в историю Томаса Штубера. В ней герои Сандры Хюллер и Франца Роговского искали любовь вокруг полок супермаркета, вызывая сочувствие у людей, готовых принять и полюбить их такими, какие они есть. Кадр из фильма «Между рядами» Кристиан устраивается работать в супермаркет. Все здесь как одна большая семья, со своими…
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shanina79 10 августа 2018, 22:16
Хороший фильм. Очень простая история, но держит внимание зрителя до конца. Фильм про обыденную жизнь, но не затянут. И самое главное, что, по моему… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
История слишком изящна в своей простоте: мнение зрителя о фильме «Между рядами» Первые карды «Между рядами» выглядят как новая версия знаменитой сцены из «Космической одиссеи». Автопогрузчики и прочая спецтехника плавно танцуют в ночном супермаркете под
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30 июля 2018 16:45
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