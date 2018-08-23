Днюха!, 2018

Фильм «Днюха!» снял режиссёр картины «Неадекватные люди» Роман Каримов. Продюсером очередной десктоп-картины является Тимур Бекмамбетов. Было принято решение взять на главные роли малоизвестных актёров, среди которых Эльдар Калимулин («14+»), Данила Чванов («Ласковый май»). Также в картине снялись Никита Санаев, Алина Титова, Виктория Иванькова, Агиша Семашкова и другие актёры, которые впервые на экране.
В центре сюжета фильма «Днюха!» окажется молодой парень, который проснулся в незнакомой квартире после большой вечеринки. Более того, кто-то запер его снаружи! Единственное, что у него есть, - это мобильный телефон. Попав в сеть, он находит видео, на котором изменяет своей девушке. И теперь у него есть буквально час, чтобы отыскать того негодяя, который проделал с ним эту злую шутку, и предотвратить ужасные последствия.
- В фильме «Днюха!» снялись непрофессиональные актёры, некоторых даже нашли в социальной сети ВКонтакте
- Изначально картина «Днюха!» называлась «Вписка»
- «Днюха!» - это десктоп-фильм, который впервые снял Тимур Бекмамбетов. Он же выступил в качестве продюсера этого проекта
Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон очнулся в другом городе. Он заперт в квартире незнакомой девушки, ничего не помнит, а жесткие видеоролики его вчерашних подвигов "взрывают" интернет… Компромат с бешеной скоростью набирает "лайки", его в любой момент может увидеть девушка Антона - Марина, в отношениях с которой он уже сделал самый важный шаг…