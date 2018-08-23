Днюха!, 2018

Фильм «Днюха!» снял режиссёр картины «Неадекватные люди» Роман Каримов. Продюсером очередной десктоп-картины является Тимур Бекмамбетов. Было принято решение взять на главные роли малоизвестных актёров, среди которых Эльдар Калимулин («14+»), Данила Чванов («Ласковый май»). Также в картине снялись Никита Санаев, Алина Титова, Виктория Иванькова, Агиша Семашкова и другие актёры, которые впервые на экране.

В центре сюжета фильма «Днюха!» окажется молодой парень, который проснулся в незнакомой квартире после большой вечеринки. Более того, кто-то запер его снаружи! Единственное, что у него есть, - это мобильный телефон. Попав в сеть, он находит видео, на котором изменяет своей девушке. И теперь у него есть буквально час, чтобы отыскать того негодяя, который проделал с ним эту злую шутку, и предотвратить ужасные последствия.