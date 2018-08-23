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Днюха! Днюха!
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Днюха!, 2018

2018 / Россия
6.3 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Днюха!» снял режиссёр картины «Неадекватные люди» Роман Каримов. Продюсером очередной десктоп-картины является Тимур Бекмамбетов. Было принято решение взять на главные роли малоизвестных актёров, среди которых Эльдар Калимулин («14+»), Данила Чванов («Ласковый май»). Также в картине снялись Никита Санаев, Алина Титова, Виктория Иванькова, Агиша Семашкова и другие актёры, которые впервые на экране.

В центре сюжета фильма «Днюха!» окажется молодой парень, который проснулся в незнакомой квартире после большой вечеринки. Более того, кто-то запер его снаружи! Единственное, что у него есть, - это мобильный телефон. Попав в сеть, он находит видео, на котором изменяет своей девушке. И теперь у него есть буквально час, чтобы отыскать того негодяя, который проделал с ним эту злую шутку, и предотвратить ужасные последствия.

- В фильме «Днюха!» снялись непрофессиональные актёры, некоторых даже нашли в социальной сети ВКонтакте

- Изначально картина «Днюха!» называлась «Вписка» 

- «Днюха!» - это десктоп-фильм, который впервые снял Тимур Бекмамбетов. Он же выступил в качестве продюсера этого проекта

Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон очнулся в другом городе. Он заперт в квартире незнакомой девушки, ничего не помнит, а жесткие видеоролики его вчерашних подвигов "взрывают" интернет… Компромат с бешеной скоростью набирает "лайки", его в любой момент может увидеть девушка Антона - Марина, в отношениях с которой он уже сделал самый важный шаг…

6.3 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 23 августа 2018
Премьера в мире 23 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Роман Каримов
Роман Каримов
В ролях
Никита Санаев
Никита Санаев
Эльдар Калимулин
Эльдар Калимулин
Данила Чванов
Данила Чванов
Алина Титова
Алина Титова
Агиша Семашкова
Агиша Семашкова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Днюха! 2 постера
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Днюха! смотреть онлайн

Днюха!
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Антон едет на день рождения к своему другу Кириллу, на утро после него парень оказывается в чужой квартире с похмельем и компьютером, который остается для него единственным способом связаться с миром. Он связывается со своими друзьями, пытаясь понять, где он находится, что было и как ему это все объяснить своей девушке Марине. Его друзья - Кирилл и Паша - общаются с ним, в основном, показывая ролики, записанные на дне рождения, и с каждым новым просмотром Антон понимает, что перешел все границы…
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александр кривцов 26 августа 2018, 06:04
половина зрителей из зала покинуло свои кресла спустя 30 мин просмотра..сюжет скопирован из эронии судьбы однозначно ,но это ерунда а то что все… Читать дальше…
paramonowa.liza 27 августа 2018, 18:09
Очень веселый фильм))
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