Нация убийц, 2018

Сфенарист и актер Сэм Левинсон («Бандиты», «Адский эндшпиль») снял захватывающий триллер. Главные роли в картине исполнили Одесса Янг («Смерть на Аляске»), Хари Неф («Очевидное»), Сьюки Уотерхаус («Дивергент. Глава 2: Инсургент», «С любовью, Рози»), Колман Доминго («Бойтесь ходячих мертвецов», «Закон и порядок»), Билл Скарсгард («Дэдпул 2», «Оно»), Джоэл МакХэйл («Однокурсники», «Сезон охоты 2»), Аника Нони Роуз («Хорошая жена», «Песни о любви»), Белла Торн («Простушка», «Танцевальная лихорадка»), Мод Апатоу («Немножко беременна», «Любовь по-взрослому»).
История фильма отсылает к классическим хоррорам о компании подростков — четыре девушки из маленького города неожиданно даже для себя становятся всемирной сенсацией. Однако вместо пугающих скримеров зрителя ждет захватывающая история с неизвестным хакером.
- Фильм стал второй картиной Сэма Левинсона
- Помимо актерства и режиссуры, Сэм Левинсон также занимается написанием
- Премьера фильма прошла в рамках фестиваля Санденс-2018
Селфи, эмоджи, снэпчаты и секстинг – вот в чем хороши старшеклассница Лили и ее лучшие подруги, живущие в мире бесконечных угарных вечеринок, интриг и секса без обязательств. Но, когда в результате хакерской атаки в открытый доступ выливаются тонны грязи и компромата, именно их делают крайними. Тихий городок Салем погружается в пучину кровавой анархии, и выжить здесь можно только убивая на опережение…