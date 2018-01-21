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Нация убийц Нация убийц
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Assassination Nation

Нация убийц, 2018

2018 / США
3.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Триллер о девушках-подростках, которые попали в центр внимания СМИ
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сфенарист и актер Сэм Левинсон («Бандиты», «Адский эндшпиль») снял захватывающий триллер. Главные роли в картине исполнили Одесса Янг («Смерть на Аляске»), Хари Неф («Очевидное»), Сьюки Уотерхаус («Дивергент. Глава 2: Инсургент», «С любовью, Рози»), Колман Доминго («Бойтесь ходячих мертвецов», «Закон и порядок»), Билл Скарсгард («Дэдпул 2», «Оно»), Джоэл МакХэйл («Однокурсники», «Сезон охоты 2»), Аника Нони Роуз («Хорошая жена», «Песни о любви»), Белла Торн («Простушка», «Танцевальная лихорадка»), Мод Апатоу («Немножко беременна», «Любовь по-взрослому»).

История фильма отсылает к классическим хоррорам о компании подростков — четыре девушки из маленького города неожиданно даже для себя становятся всемирной сенсацией. Однако вместо пугающих скримеров зрителя ждет захватывающая история с неизвестным хакером.

- Фильм стал второй картиной Сэма Левинсона

- Помимо актерства и режиссуры, Сэм Левинсон также занимается написанием 

- Премьера фильма прошла в рамках фестиваля Санденс-2018 

Селфи, эмоджи, снэпчаты и секстинг – вот в чем хороши старшеклассница Лили и ее лучшие подруги, живущие в мире бесконечных угарных вечеринок, интриг и секса без обязательств. Но, когда в результате хакерской атаки в открытый доступ выливаются тонны грязи и компромата, именно их делают крайними. Тихий городок Салем погружается в пучину кровавой анархии, и выжить здесь можно только убивая на опережение…

3.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 ноября 2018
Премьера онлайн 10 декабря 2021
Премьера в мире 21 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Сэм Левинсон
Сэм Левинсон
В ролях
Одесса Янг
Одесса Янг
Хари Неф
Хари Неф
Сьюки Уотерхаус
Сьюки Уотерхаус
Колман Доминго
Колман Доминго
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нация убийц 4 постера
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Нация убийц смотреть онлайн

Нация убийц
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за 1 рубль
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Маленький городок Салем (и отсылка к знаменитой «охоте на ведьм» не случайна) живёт самой обычной жизнью. Девушки-подростки тусуются, отправляют друг другу селфики, обсуждают парней и секс. И всё идёт своим чередом, пока в общий доступ не сливают компромат на мэра города. Следом за этим в интернете появляются и личные данные директора школы, а потом и почти всех жителей. И, как выясняется, каждому было что скрывать от других. Люди уже не доверяют друг другу и ищут виноватого. Им и…
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v.shatnev 25 ноября 2018, 11:58
Ужас... Полный бред...
Шухрат Ильязбеков 28 ноября 2018, 00:14
2 из 10- ти,только потому что видел фильмы ещё бредовей
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13 голосов
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саундтрек фильма Нация убийц
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