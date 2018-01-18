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Хот-дог Хот-дог
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Hot Dog

Хот-дог, 2018

2018 / Германия
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Полицейская комедия с Тилем Швайгером
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Причины посмотреть Факты О фильме

Очередной фильм с участием тандема Тиля Швайгера («Красавчик», «Достучаться до небес») и Маттиаса Швайгхефера («Операция Валькирия»), а также специалиста по комедиям режиссера Торстена Кюнстлера.

Если взглянуть на Тео и Люка, то может показаться, что это типичные «добрый полицейский и злой полицейский». Первый привык решать все вопросы исключительно при помощи правил и инструкций, второй же – бить не разбираясь. Между этими парнями нет ничего общего, кроме элитного отдела полиции, в котором оба работают… До тех пор, пока прямо на их глазах не похищают дочь важного чиновника. Смогут ли они сработаться и освободить заложницу, несмотря на все противоречия?

- Тиль Швайгер и Маттиас Швайгхефер встретились на съемочной площадке в шестой раз: их предыдущими совместными фильмами были «Красавчик», «Четверо против банка», «Красный Барон», «Красавчик 2», «Соблазнитель 2», «Безухий заяц и двуухий цыпленок».

- Маттиас Швайгхефер и Торстен Кюнстлер совместно режиссировали три картины: «Поможем расстаться», «Отцовство» и «Нянька».

Могут ли сработаться оперативник-бунтарь, презирающий глупые приказы начальства и молодой полицейский-формалист, у которого на каждый шаг в голове есть инструкция? На глазах у этой парочки похищают дочь президента одной из восточно-европейских стран, и теперь, чтобы отстоять свою честь, они должны вернуть похищенную. Вот только разница в их подходах к работе грозит перевернуть с ног наголову любое дело, за которое они берутся.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 июня 2018
Премьера онлайн 24 февраля 2022
Премьера в мире 18 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Торстен Кюнстлер
Торстен Кюнстлер
В ролях
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Маттиас Швайгхефер
Маттиас Швайгхефер
Энн Шефер
Энн Шефер
Лиза Томашевски
Лиза Томашевски
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хот-дог 2 постера
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Хот-дог
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за 1 рубль
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Парень с феноменальной памятью Тео всегда мечтал пойти по стопам отца и защищать свою страну всеми возможными способами. Учеба в полицейской академии не очень то и помогла, ведь с игалятором наперевес особо за преступниками не побегаешь. Но Тео не отчаивается и постоянно подает свои анкеты для перевода из технического отдела в настоящий спецотряд. Однажды ему все-таки везет, вместе с отстраненным от службы, умудренным опытом Лео их отправляют работать караульными. И в один из, казалось бы,…
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САНСАНЫЧ XXX 24 июня 2018, 19:48
шедевральный тупняк но смотрится легко и даже иногда вызывает улыбку
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10 голосов
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