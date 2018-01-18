Хот-дог, 2018

Очередной фильм с участием тандема Тиля Швайгера («Красавчик», «Достучаться до небес») и Маттиаса Швайгхефера («Операция Валькирия»), а также специалиста по комедиям режиссера Торстена Кюнстлера.
Если взглянуть на Тео и Люка, то может показаться, что это типичные «добрый полицейский и злой полицейский». Первый привык решать все вопросы исключительно при помощи правил и инструкций, второй же – бить не разбираясь. Между этими парнями нет ничего общего, кроме элитного отдела полиции, в котором оба работают… До тех пор, пока прямо на их глазах не похищают дочь важного чиновника. Смогут ли они сработаться и освободить заложницу, несмотря на все противоречия?
- Тиль Швайгер и Маттиас Швайгхефер встретились на съемочной площадке в шестой раз: их предыдущими совместными фильмами были «Красавчик», «Четверо против банка», «Красный Барон», «Красавчик 2», «Соблазнитель 2», «Безухий заяц и двуухий цыпленок».
- Маттиас Швайгхефер и Торстен Кюнстлер совместно режиссировали три картины: «Поможем расстаться», «Отцовство» и «Нянька».
Могут ли сработаться оперативник-бунтарь, презирающий глупые приказы начальства и молодой полицейский-формалист, у которого на каждый шаг в голове есть инструкция? На глазах у этой парочки похищают дочь президента одной из восточно-европейских стран, и теперь, чтобы отстоять свою честь, они должны вернуть похищенную. Вот только разница в их подходах к работе грозит перевернуть с ног наголову любое дело, за которое они берутся.