Хот-дог, 2018

Очередной фильм с участием тандема Тиля Швайгера («Красавчик», «Достучаться до небес») и Маттиаса Швайгхефера («Операция Валькирия»), а также специалиста по комедиям режиссера Торстена Кюнстлера.

Если взглянуть на Тео и Люка, то может показаться, что это типичные «добрый полицейский и злой полицейский». Первый привык решать все вопросы исключительно при помощи правил и инструкций, второй же – бить не разбираясь. Между этими парнями нет ничего общего, кроме элитного отдела полиции, в котором оба работают… До тех пор, пока прямо на их глазах не похищают дочь важного чиновника. Смогут ли они сработаться и освободить заложницу, несмотря на все противоречия?