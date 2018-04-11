Рэмпейдж, 2018

Режиссёром экранизации компьютерной игры «Рэмпейдж» выступил Брэд Пейтон, известный по картинам «Разлом Сан-Андреас» и «Путешествие 2: Таинственный остров». В главной роли снялся известный актёр Дуэйн «Скала» Джонсон («Спасатели Малибу», «Форсаж 7», «Полтора шпиона»). Также в ленте сыграли Джеффри Дин Морган («Хранители», «Скорость: Автобус 657»), Малин Акерман («Хранители», «Рок на века»), Джо Манганьелло («Человек-Паук», «Супер Майк»), Наоми Харрис («Лунный свет», «28 дней спустя») и другие.
В основе сюжета фильма «Рэмпейдж» лежит популярная игра 80-х годов. Главный герой - врач Дэвис Окойи, который исследует приматов. У него есть друг - добрая и умная горилла Джордж. Но однажды случается непоправимое, когда в результате генетического эксперимента примат превращается в необузданного монстра. Оказывается, он не один пал жертвой беспощадного эксперимента, и теперь жителям планеты грозит большая опасность...
- Режиссёр Брэд Пейтон и актёр Дуэйн Джонсон уже в третий раз сотрудничают вместе. До фильма «Рэмпейдж» они также работали на съёмках фильмов «Разлом Сан-Андреас» и «Путешествие 2: Таинственный остров»
- Дуэйн Джонсон второй раз играет в фильме, снятом по мотивам видеоигры. Первым был «Doom» 2005 года
- Джеффри Дин Морган и Малин Акерман оба играли в фильме «Хранители»
- В основе сюжета картины «Рэмпейдж» лежит одноимённая игра
- По словам создателей фильма, «Рэмпейдж» будет похож по духу на «Охотников за привидениями» и «День независимости»
Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.