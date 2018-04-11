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Рэмпейдж Рэмпейдж
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Рэмпейдж, 2018

2018 / США
8.0 Оцените
130 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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После генетического эксперимента горилла превращается в монстра
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром экранизации компьютерной игры «Рэмпейдж» выступил Брэд Пейтон, известный по картинам «Разлом Сан-Андреас» и «Путешествие 2: Таинственный остров». В главной роли снялся известный актёр Дуэйн «Скала» Джонсон («Спасатели Малибу», «Форсаж 7», «Полтора шпиона»). Также в ленте сыграли Джеффри Дин Морган («Хранители», «Скорость: Автобус 657»), Малин Акерман («Хранители», «Рок на века»), Джо Манганьелло («Человек-Паук», «Супер Майк»), Наоми Харрис («Лунный свет», «28 дней спустя») и другие.

В основе сюжета фильма «Рэмпейдж» лежит популярная игра 80-х годов. Главный герой - врач Дэвис Окойи, который исследует приматов. У него есть друг - добрая и умная горилла Джордж. Но однажды случается непоправимое, когда в результате генетического эксперимента примат превращается в необузданного монстра. Оказывается, он не один пал жертвой беспощадного эксперимента, и теперь жителям планеты грозит большая опасность...

- Режиссёр Брэд Пейтон и актёр Дуэйн Джонсон уже в третий раз сотрудничают вместе. До фильма «Рэмпейдж» они также работали на съёмках фильмов «Разлом Сан-Андреас» и «Путешествие 2: Таинственный остров»

- Дуэйн Джонсон второй раз играет в фильме, снятом по мотивам видеоигры. Первым был «Doom» 2005 года

- Джеффри Дин Морган и Малин Акерман оба играли в фильме «Хранители»

- В основе сюжета картины «Рэмпейдж» лежит одноимённая игра

- По словам создателей фильма, «Рэмпейдж» будет похож по духу на «Охотников за привидениями» и «День независимости»

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

8.0 Оцените
130 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 12 апреля 2018
Премьера онлайн 26 июня 2018
Премьера в мире 11 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Брэд Пейтон
Брэд Пейтон
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Малин Акерман
Малин Акерман
Наоми Харрис
Наоми Харрис
Джо Манганьелло
Джо Манганьелло
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рэмпейдж 5 постеров
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Генетические эксперименты компании «Энерджин» приводят к тому, что волк, крокодил и горилла инфицированы. Они начинают расти не по дням, а по часам, становятся агрессивными и уничтожают все на своем пути. Руководители компании «Энерджин» решают приструнить их, показав правительству, какое оружие могут предложить им, и вызывают животных к себе, не осознавая, что подвергают опасности весь Чикаго. Из-за этого приматологу Дэвиду Окойи и ученой Кейт Колдуэлл приходится…
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Аня Новикова 10 апреля 2018, 13:18
Какая цена билета?
Киноафиша.инфо 10 апреля 2018, 15:45
Аня, добрый день! Точные цены на билеты появятся завтра, пока можно ориентироваться на цены билетов на другие фильмы в выбранном вами кинотеатре
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саундтрек фильма Рэмпейдж
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