Рэмпейдж, 2018

- Режиссёр Брэд Пейтон и актёр Дуэйн Джонсон уже в третий раз сотрудничают вместе. До фильма «Рэмпейдж» они также работали на съёмках фильмов «Разлом Сан-Андреас» и «Путешествие 2: Таинственный остров»

- Дуэйн Джонсон второй раз играет в фильме, снятом по мотивам видеоигры. Первым был «Doom» 2005 года

- Джеффри Дин Морган и Малин Акерман оба играли в фильме «Хранители»

- В основе сюжета картины «Рэмпейдж» лежит одноимённая игра

- По словам создателей фильма, «Рэмпейдж» будет похож по духу на «Охотников за привидениями» и «День независимости»