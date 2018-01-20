Колетт, 2018

Уош Уэстмоленд («Все еще Элис», «Бархатная золотая жила») на волне общего интереса к фильмам о сильных женщинах представил публике свою историю. Рассказать ее ему помогли одна из самых оригинальных актрис современности Кира Найтли («Искупление», «Пираты карибского моря»), очаровательная Элинор Томлинсон («Подарок», «Ангус, стринги и поцелуй взасос»), харизматичный Доминик Уэст («28 дней», «Любовники»), маститая Фиона Шоу («Дориан Грей», «Доводы рассудка»), милашка Рэй Пантаки («28 дней спустя», «Шпана») и другие актеры.
История, которую рассказывает этот фильм, отсылает к вечным сюжетам — перед нами коварный и более могущественный человек, который, пользуясь своей властью, ущемляет более социально незащищенного человека. Только в данном случае речь идет о семье. Именно такая изнанка брака у талантливой девушки по имени Колетт. Она проводит свое время в мире воображения и пишет потрясающие произведения, но не может их издавать. С другой стороны — ее муж, писатель-графоман, лишенный дара Колетт, издает ее произведения под своим именем, а на вырученные деньги наслаждается богемной жизнью, позабыв о жене. Естественно, долго так продолжаться не может.
- Фильм основан на реальных событиях.
- Во время съемок в Будапеште погода была настолько теплой, что Доминик Уэст периодически надевал под свой тяжеленный костюм специальный водяной жилет. Посоветовал ему этот способ охлаждения Джон Си Райли.
- Сценарий фильма был написан еще в 2001 году.
- По словам Киры Найтли, женщинам было запрещено носить мужскую одежду в эпоху, когда разворачивается сюжет фильма, в Париже.
- Картина была показана на кинофестивале «Сандэнс».
Основано на невероятной реальной истории. Яркая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности.