Колетт, 2018

Уош Уэстмоленд («Все еще Элис», «Бархатная золотая жила») на волне общего интереса к фильмам о сильных женщинах представил публике свою историю. Рассказать ее ему помогли одна из самых оригинальных актрис современности Кира Найтли («Искупление», «Пираты карибского моря»), очаровательная Элинор Томлинсон («Подарок», «Ангус, стринги и поцелуй взасос»), харизматичный Доминик Уэст («28 дней», «Любовники»), маститая Фиона Шоу («Дориан Грей», «Доводы рассудка»), милашка Рэй Пантаки («28 дней спустя», «Шпана») и другие актеры.

История, которую рассказывает этот фильм, отсылает к вечным сюжетам — перед нами коварный и более могущественный человек, который, пользуясь своей властью, ущемляет более социально незащищенного человека. Только в данном случае речь идет о семье. Именно такая изнанка брака у талантливой девушки по имени Колетт. Она проводит свое время в мире воображения и пишет потрясающие произведения, но не может их издавать. С другой стороны — ее муж, писатель-графоман, лишенный дара Колетт, издает ее произведения под своим именем, а на вырученные деньги наслаждается богемной жизнью, позабыв о жене. Естественно, долго так продолжаться не может.