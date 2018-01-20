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Колетт Колетт
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Colette

Колетт, 2018

2018 / США / Великобритания / Венгрия
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Фильм с Кирой Найтли в главной роли о писательнице Коллет и ее борьбе за свои права
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Причины посмотреть Факты О фильме

Уош Уэстмоленд («Все еще Элис», «Бархатная золотая жила») на волне общего интереса к фильмам о сильных женщинах представил публике свою историю. Рассказать ее ему помогли одна из самых оригинальных актрис современности Кира Найтли («Искупление», «Пираты карибского моря»), очаровательная Элинор Томлинсон («Подарок», «Ангус, стринги и поцелуй взасос»), харизматичный Доминик Уэст («28 дней», «Любовники»), маститая Фиона Шоу («Дориан Грей», «Доводы рассудка»), милашка Рэй Пантаки («28 дней спустя», «Шпана») и другие актеры.

История, которую рассказывает этот фильм, отсылает к вечным сюжетам — перед нами коварный и более могущественный человек, который, пользуясь своей властью, ущемляет более социально незащищенного человека. Только в данном случае речь идет о семье. Именно такая изнанка брака у талантливой девушки по имени Колетт. Она проводит свое время в мире воображения и пишет потрясающие произведения, но не может их издавать. С другой стороны — ее муж, писатель-графоман, лишенный дара Колетт, издает ее произведения под своим именем, а на вырученные деньги наслаждается богемной жизнью, позабыв о жене. Естественно, долго так продолжаться не может.

- Фильм основан на реальных событиях.

- Во время съемок в Будапеште погода была настолько теплой, что Доминик Уэст периодически надевал под свой тяжеленный костюм специальный водяной жилет. Посоветовал ему этот способ охлаждения Джон Си Райли.

- Сценарий фильма был написан еще в 2001 году.

- По словам Киры Найтли, женщинам было запрещено носить мужскую одежду в эпоху, когда разворачивается сюжет фильма, в Париже.

- Картина была показана на кинофестивале «Сандэнс».

Основано на невероятной реальной истории. Яркая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 ноября 2018
Премьера в мире 20 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Уош Уэстмоленд
Уош Уэстмоленд
В ролях
Кира Найтли
Кира Найтли
Элинор Томлинсон
Элинор Томлинсон
Доминик Уэст
Доминик Уэст
Фиона Шоу
Фиона Шоу
Арабелла Уир
Арабелла Уир
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Колетт 6 постеров
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Наша рецензия
Когда зрители из списка новинок проката выбирают костюмный байопик, они делают это по двум причинам: либо они знают личность, которой фильм посвящён, либо исполнителя этой роли. И есть подозрение, что большая часть зрителей, которая пойдёт на «Колетт» Уоша Уэстмоленда, не столько интересуется биографией французской писательницы, сколько актрисой, которая её сыграла. В хоть сколько-то заметной роли Кира Найтли последний раз появлялась в 2016 году (ну, не будете же вы считать 10…
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Анна Золотова 2 декабря 2018, 23:14
Скучный, шаблонный фильм.
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Кира Найтли снимется в экранизации исторического романа «Змей в Эссексе» для Apple На этот раз ей придется перевоплотиться в эмансипированную последовательницу идей дарвинизма, живущую в конце XIX века.
Написать
25 августа 2020 12:00
Сценаристка «Колетт» работает над фильмом о журналистках, «взорвавших» карьеру Харви Вайнштейна У картины пока нет ни режиссера, ни даты релиза – зато есть «горячая» тема.
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28 октября 2019 10:51
Пока не «Оскар»: Кира Найтли получила государственную награду Кира Найтли на этой неделе стала почетной гостьей в Букингемском дворце, сам принц Чарльз вручил актрисе Орден Британской империи за заслуги в драматическом искусстве и благотворительности. На
Написать
14 декабря 2018 08:49
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